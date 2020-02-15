莫慌！毕业班备考节奏如何把握？执信广雅校长来支招

受疫情影响，高三毕业班的备考节奏应该如何掌握？

2月14日，广州市举行新闻通气会，市教育局、市人社局、市教研院及区教育局代表发布疫情防控期间学校的防疫工作。

受疫情影响，高三毕业班的备考节奏应该如何掌握？通气会结束后，广东广雅中学校长叶丽琳、广州市执信中学校长何勇回答了记者提问。

广州执信中学校长何勇：在变与不变中，把握备考节奏

广州执信中学校长何勇表示，对于高三的问题大家也不要太过焦虑，要把握住变与不变中坚持的学习节奏。

“我想做两个提醒，首先，在变和不变之间，要坚定的往前走。原来我们定好的备考的目标，备好的策略计划，这东西不应该因为外面的东西的改变而改变。”何勇说，延迟开学后，原来的线下形式改为线上线下相结合。因此，在策略上面也要按照原来的计划去达到。我们原来按制定的目标，只不过是现在的方法策略改变了。比如说原来我们这段时间按计划就要进行综合测试，这个时候你要把你自己当成在考场里面去做这个事情。

“其次，通过这个测试，要锻炼哪些能力，要目标明确，以我为主，环境、手段和方法变了，但是我们目标是没变，你原来想考清华，你就还是要坚定计划。原来我计划到这个时候要达到什么目标，如何扬长避短，要保持自己的节奏。”何勇表示。

最后，何勇建议，一定要紧跟老师，“网上的资源太丰富太多了，很多人都很喜欢点那些名校的资源，但这些资源合适你吗？时间有限，你存在的问题和人家网络提供的资源可能不匹配的。而你的情况，老师最了解，所以一定要按照老师的部署，紧跟老师的安排，以完成老师提供的学习资源，学习任务为主，这样是最有针对性的。在这个基础上，如果你学有余力，可以进行别的补充。”

何勇说：“高三这个时候虽然不能及时开学，其实是开不开学没关系，学习的时间还是你自己掌握。要有自己的主心骨。”

广雅中学校长叶丽琳：掌握备考节奏 营造居家学习氛围

广雅中学校长叶丽琳表示，对于高三‌‌毕业班学生的教学，学校已提早谋划，制定了教学方案。‌‌学校已经精选了学习内容，‌‌为学生提供详细的学习指引和到位教师答疑。同时，学校也在探索学生备考盲区的诊断，帮助学生查缺补漏。

叶丽琳认为，高三的复习备考是刻不容缓的。学校已安排备课组老师进行团队合作，录课、命题、答疑等环节都安排老师专门负责。

家长和学生应该如何排解焦虑情绪，叶丽琳认为，学校应该和学生、家长保持沟通，了解学校制定的复习节奏。家长也应为学生创设一种居家学习的氛围，‌‌按照学校的详细指引进行学习。

南方日报记者 郭苏莹 余嘉敏 黄舒旻