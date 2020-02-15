广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区
南方网
要闻　 学习进行时　 经济 直播 融媒　 网评　 理论
快报 专题 公告 财经 汽车 法治 教育 体育 英文 生活 视频 文化 双创 乡村 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

莫慌！毕业班备考节奏如何把握？执信广雅校长来支招

2020-02-15 08:33 来源：南方网 郭苏莹 余嘉敏 黄舒旻
字号减小 字号增大

　　2月14日，广州市举行新闻通气会，市教育局、市人社局、市教研院及区教育局代表发布疫情防控期间学校的防疫工作。

　　受疫情影响，高三毕业班的备考节奏应该如何掌握？通气会结束后，广东广雅中学校长叶丽琳、广州市执信中学校长何勇回答了记者提问。

　　广州执信中学校长何勇：在变与不变中，把握备考节奏

　　广州执信中学校长何勇表示，对于高三的问题大家也不要太过焦虑，要把握住变与不变中坚持的学习节奏。

　　“我想做两个提醒，首先，在变和不变之间，要坚定的往前走。原来我们定好的备考的目标，备好的策略计划，这东西不应该因为外面的东西的改变而改变。”何勇说，延迟开学后，原来的线下形式改为线上线下相结合。因此，在策略上面也要按照原来的计划去达到。我们原来按制定的目标，只不过是现在的方法策略改变了。比如说原来我们这段时间按计划就要进行综合测试，这个时候你要把你自己当成在考场里面去做这个事情。

　　“其次，通过这个测试，要锻炼哪些能力，要目标明确，以我为主，环境、手段和方法变了，但是我们目标是没变，你原来想考清华，你就还是要坚定计划。原来我计划到这个时候要达到什么目标，如何扬长避短，要保持自己的节奏。”何勇表示。

　　最后，何勇建议，一定要紧跟老师，“网上的资源太丰富太多了，很多人都很喜欢点那些名校的资源，但这些资源合适你吗？时间有限，你存在的问题和人家网络提供的资源可能不匹配的。而你的情况，老师最了解，所以一定要按照老师的部署，紧跟老师的安排，以完成老师提供的学习资源，学习任务为主，这样是最有针对性的。在这个基础上，如果你学有余力，可以进行别的补充。”

　　何勇说：“高三这个时候虽然不能及时开学，其实是开不开学没关系，学习的时间还是你自己掌握。要有自己的主心骨。”

　　广雅中学校长叶丽琳：掌握备考节奏 营造居家学习氛围

　　广雅中学校长叶丽琳表示，对于高三‌‌毕业班学生的教学，学校已提早谋划，制定了教学方案。‌‌学校已经精选了学习内容，‌‌为学生提供详细的学习指引和到位教师答疑。同时，学校也在探索学生备考盲区的诊断，帮助学生查缺补漏。

　　叶丽琳认为，高三的复习备考是刻不容缓的。学校已安排备课组老师进行团队合作，录课、命题、答疑等环节都安排老师专门负责。

　　家长和学生应该如何排解焦虑情绪，叶丽琳认为，学校应该和学生、家长保持沟通，了解学校制定的复习节奏。家长也应为学生创设一种居家学习的氛围，‌‌按照学校的详细指引进行学习。

　　南方日报记者 郭苏莹 余嘉敏 黄舒旻

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 赢在后劲
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235