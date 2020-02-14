寒假已经“到期”，疫情仍在持续。一些实实在在的问题，摆在广大学生面前：什么时候能返校？“停课不停学”到底怎么学？高考会不会推迟？大学毕业生暂时没找到工作，档案和户口怎么办？……

新华社北京2月12日电 题：何时返校？高考会不会推迟？就业咋办？……战“疫”之下如何守护学子？

新华社记者 刘红霞、高蕾、温竞华

寒假已经“到期”，疫情仍在持续。一些实实在在的问题，摆在广大学生面前：什么时候能返校？“停课不停学”到底怎么学？高考会不会推迟？大学毕业生暂时没找到工作，档案和户口怎么办？……

记者在2月12日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上了解到，我国对校园疫情防控、大中小学开学安排、高校毕业生就业等方面工作已经做了相应准备。

何时返校？错峰、错区域、错层次开学

上海全市各级各类学校2月17日前不开学、湖南春季开学不早于3月2日、浙江大中小学以及幼儿园2月底前不开学……

那么，这个特殊的学期要怎样开始？教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任王登峰在新闻发布会上给出三条原则——错峰、错区域、错层次。

所谓错峰，就是同一个地区的学校错开时间开学。错区域，即疫情严重地区和其他地区错开开学时间。错层次，则是指有人员跨省流动的大学，包括高职高专、中专和人员基本在属地范围内的中小学错开时间开学。

同时，要确保开学返校过程安全、有序、错峰。“从武汉等湖北地区到外地上学的同学，返校时间要首先遵循当地对人员流动的管制和要求。”王登峰说，“从其他地方到武汉去上学的同学也是同样，在武汉地区还没有解除人员流动管控时，也不能够过去。”

值得注意的是，相比中小学，高校的学生来自全国各地，校园疫情防控工作更为艰巨。怎么办？王登峰说，对来自不同地区的学生，高校要采取不同措施：来自疫情严重地区的、和确诊病人有过接触的、有咳嗽发烧症状的同学，可能要进行单独隔离；其他不需要单独隔离的同学，要每天测量体温，随时关注其身体状况变化。

校园出现疑似或确诊病例怎么处理？他说，遇到这种情况，学校要按照当地医疗和疾控部门的要求进行管理救治，对相关学生所在的区域进行消毒，还要对相关人员进行隔离。同时，学校要建档跟随，直到学生全部痊愈。

宅在家里怎么办？学习不能“掉线”，健康更要“在线”

胸口系着红领巾，笔挺挺站在电视前，朝着屏幕中的五星红旗敬礼……近日，武汉市江汉区武汉关小学三（1）班的梁琳淼和武汉近百万中小学生一起，在家参加了统一组织的升旗仪式，在“线上”迎来新学期。

不只在武汉，当前，全国各地纷纷利用“互联网+教育”，实现“停课不停教、停课不停学”。

教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，为支持各地做好“停课不停学”工作，教育部整合优质教学资源，将于2月17日正式开通国家中小学网络云平台，免费供各地自主选择使用。平台内包含新冠肺炎防疫有关知识、红色教育资源、专题教育资源、数字教材资源，以及从小学到普通高中主要学科课程的学习资源。

值得一提的是，课程时间一般在20分钟左右。

为了农村偏远地区学生学习不“掉线”，教育部还开通中国教育电视台空中课堂，覆盖网络信号弱以及有线电视没有通达的地区。

吕玉刚强调，正式开学恢复课堂教学后，各地各校要精准分析学情，认真对学生居家学习情况进行摸底，确保每名学生较好地掌握已学的知识和内容，再进行新的课程教学。“对于没有参加网上课程学习的，要坚持从头开始实施教学。”

在家学习，大学生也不能缺席。教育部高等教育司司长吴岩介绍，教育部面向全国所有高校免费开放22个线上课程平台2.4万门课程，覆盖本科所有12个学科门类和专科高职18个专业大类，供高等学校教师、学生按照各自教学计划、教学大纲自由选取。

盯着屏幕学，怎么保护视力？待在家里学，怎么保证孩子吃得好又健康？记者了解到，教育部、工信部12日联合发出通知，要求对小学低年级上网学习不作统一硬性要求，由家长和学生自愿选择，对其他学段学生作出限时限量的具体规定，避免学生网上学习时间过长，保护学生视力。

中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员赵文华建议，要努力做到食物多样化，坚持多吃蔬菜和水果；培养孩子们的健康饮食习惯，做到三餐有规律，会选择零食，不挑食、不偏食，会看营养标签；鼓励孩子们参与食谱的制定，参与食物的制作。

赵文华还建议，孩子们要多在家里原地走路、原地跑步、原地跳绳等，活动强度要达到能够使心跳呼吸加快、出汗等中高强度水平，每天活动时间要累计超过一个小时。

高考生、大学毕业生、留学生怎么办？根据疫情形势稳妥安排

随着疫情持续发展，一些处在相对特殊阶段学生的疑虑和诉求备受社会关注。

教育部高校学生司司长王辉说，当前距离高考还有将近四个月的时间。“我们将密切关注疫情的发展变化情况，会同相关部门和各地及时评估疫情对组织考试可能产生的影响，审慎研究制定今年高考的具体实施方案。”

对于即将大学毕业的学生，论文答辩是否会因为疫情推迟呢？吴岩说，毕业季按惯例是在六七月，教育部将密切研判形势，适时作出关于毕业论文、设计的答辩时间要求。

记者了解到，今年应届高校毕业生有874万，同比增长40万。如何做好毕业生就业相关工作？王辉表示，教育部将采取加强网上就业服务、大力开拓就业渠道、着力强化重点帮扶、适当延长择业时间等举措。

“对离校时未落实工作单位的高校毕业生可按规定将户口、档案在学校保留两年，待落实工作单位后再及时办理就业手续。”他说。

受疫情影响，部分国家在入境、签证等方面针对我国出台了限制措施，致使部分留学生无法按时到国外院校学习。

对此，王登峰表示，教育部指导驻外使领馆教育部门积极与驻在国教育部门和高校沟通协调，通过延长注册入学时间、在线课程、灵活安排毕业答辩等方式为我国留学生提供帮助。同时尽快解决我国留学人员签证的延期问题，保护他们的合法权益。“目前在我驻外使领馆的积极推动下，部分国家已经陆续出台措施，帮助解决我国留学人员学业受阻的问题。”