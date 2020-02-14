广东省教育厅：中小学开展线上教学，每门课时间不超20分钟

13日，省教育厅防控新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组发布《关于印发延迟开学期间中小学线上教学工作指引的通知》（下称《通知》），要求线上教学要切实有效服务于德智体美劳“五育并举”，坚持遵循规律，有序开展教学。

延迟开学期间，广东中小学线上教学可以用录播、直播、答疑的方式进行，各门学科线上课程时间一般不能超过20分钟。13日，省教育厅防控新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组发布《关于印发延迟开学期间中小学线上教学工作指引的通知》（下称《通知》），要求线上教学要切实有效服务于德智体美劳“五育并举”，坚持遵循规律，有序开展教学。

小学低年级线上学习不作统一硬性要求

《通知》要求将“五育并举”的育人常态延展到假期、延迟开学期间，切忌“突击行为”。要充分考虑到线上教学和居家学习的特殊性，建议放慢进度，以课程标准的达标为宜，严禁超进度、超要求、超标准教学，避免偏题、难题、怪题。

其中，要合理安排学生学习时间。对小学低年级线上学习不作统一硬性要求，由家长和学生自愿选择；统筹安排好其他学段各门学科的线上课程内容，线上课程时间一般不能超过20分钟，各学科每天的学习容量要合适，避免各自为政增加学生负担；指导学生合理安排作息时间，通过增大休息间隔、做视力保健操、强化体育锻炼等方式，做到劳逸结合，保护视力，增强体魄，保障身心健康。

“有条件的学校可以开展一个年级、一个学科的‘大课’。”省教育厅有关负责人提醒，各校各年级可统一时间统一课表，以培养学生的自我管理能力和自律能力，但不得强行要求学生每天上网“打卡”。学校和老师要充分利用线上班级开展学习指导、作业批阅、学情分析、答疑辅导。

可采用录播、直播、答疑方式进行

《通知》要求，线上教学要体现学段特点，可以用录播、直播、答疑的方式进行。学校也可根据本地本学校实际，根据不同学段的教学要求，合理安排线上教学。

其中，普通高中以学校为主，灵活采用集中教学、分层教学、个性化辅导等方式，鼓励有条件的地区和学校探索网络直播形式。

初中由县（市、区）统筹安排或有条件的学校以校为单位组织，开展集中教学、个性化辅导、主题探究和项目学习等方式。小学由县（市、区）统筹安排，语文、数学、英语等学科要强化学科学习能力和生活能力培养，引导学生预习，在家庭成员陪伴下开展亲子阅读、绘制思维导图、创意创作、游戏锻炼等，综合学科（道德与法治、音乐、美术、体育、科学）建议开展有趣味、有意义的实践活动。

该负责人提醒，要关注重点年级，高三、初三以学校为单位组织，要积极引导学生学会梳理重难点、强化薄弱点、研究新热点，力争做到“一班一案、一生一表”。针对普通高中毕业年级和初中毕业年级，学校在原计划的正式开学日之后，在保证全员参与和学习效果的前提下，可开展新学期1个月左右的课程网上教学。

不得超前和超标教学

线上教学教什么？《通知》明确，线上教学课程按照教育部“各地原计划正式开学前不要提前开始新学期课程网上教学”和省教育厅关于中学非毕业年级和小学“开学前原则上不讲授新课，开学后按照‘零起点’实施教学”等工作要求选择课程内容，不得超前和超标教学。

省教育厅建议开展疫情防控宣传类、心理健康辅导类、学科知识学习类、学习方法指导类、健康生活指导类等五个方面的教育。其中，学科知识学习类教育可以是复习强化提升的，或是为新学期学习作准备的，或是综合性的拓展学习内容。指导学生对重难点学习内容进行复习与运用等。

同时，各地应组织名师、骨干教师和学科带头人通过网络集体研究、备课方式，开发精品课程，严把课程质量观，提高课程的示范引领和辐射推广力度。要充分利用现有的优质课程资源，原则上不建议要求全体教师一哄而上开发线上课程，确保课程开发和实施质量。

推荐的APP须经审核备案

《通知》还要求，要重视线上线下融合。

省教育厅有关负责人表示，不要简单将线下课堂教学直接搬到线上进行教学，注意线上教学和线下学习场景的不同，防止照搬套用正常课堂教学方式、时长和教学安排，原则上线上重导学、答疑，线下重自学、实践。

同时，要重视音体美劳等科目的教学，关注学生由于疫情防控、延迟开学而产生的心理特点，根据居家特点，可以采用“线上学习+欣赏，线下实践+创作”的方式，培养学生健康生活能力、审美鉴赏能力、劳动实践能力，引导学生积极向上的乐观心态。

该负责人提醒，要严格把好线上教学资源的质量关。教学资源的来源要合法合规，推荐的APP须经教育行政部门审核备案，线上教学资源链接或资源须为正规渠道资源，教师们在教学中引用的教学资源要明确注明出处、合法引用。

来源：南方号“广东教育头条”