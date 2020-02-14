教育部回应学校疫情防控12热点

2月12日，国务院联防联控新闻发布会在北京举行，发布会主题是教育系统疫情防控工作。教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任王登峰、基础教育司司长吕玉刚、高等教育司司长吴岩、高校学生司司长王辉，就做好校园疫情防控、大中小学开学安排、高校毕业生就业等工作回答了媒体的提问。

2月12日，国务院联防联控新闻发布会在北京举行，发布会主题是教育系统疫情防控工作。教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任王登峰、基础教育司司长吕玉刚、高等教育司司长吴岩、高校学生司司长王辉，就做好校园疫情防控、大中小学开学安排、高校毕业生就业等工作回答了媒体的提问。

1.要进行错峰、错区域和错层次开学

大学生从全国各地返校后，是否需要先隔离14天？湖北高校的开学时间能否确定？需要去外地上学的湖北籍大学生怎么确定能否返校？

王登峰表示，目前教育部已经明确要求各地要延迟开学，开学时主要抓住三个环节：第一是开学的环节，推迟开学以后，要进行错峰、错区域和错层次的开学。他做了进一步解释，错峰就是在同一地区错开不同时间开学，错区域就是疫情严重地区和其他地区要错开开学时间，错层次就是大学包括高职高专、中专和中小学也要错开，中小学基本是在属地范围内，而大学都涉及跨省流动，所以必须错层次开学。第二是开学过程或返校过程，要确保返校过程的安全、有序、错峰。第三是学生到校后，要针对来自不同地区的学生，采取不同措施。来自疫情严重地区的，和确诊病人有过接触的，包括有咳嗽发烧症状的学生，都要单独隔离，来自其他地区的学生每天要测量体温，随时关注他们身体状况的变化。

来自湖北疫区的学生，在返校之前要按照湖北当地实际要求，明确这些地区的人什么时候能到全国各地去，这是前提。等他们从湖北回到各自学校之后，也要进行单独隔离。其他地区的学生到武汉上学，也要遵守这一前提，在武汉地区还没有解除人员流动管控时，不能够到校。

2.“停课不停学”要特别关注边远贫困地区

目前城市地区的学校基本开设了网络课堂，但是在一些农村地区，特别是偏远山区，可能没有条件上网课，如何照顾这部分孩子的上课问题？

“‘停课不停学’应该是一种广义的学习，学习的方式也应该是多种多样的，不仅仅是单纯意义上的网上学习。各地要特别关心农村边远贫困地区学生的学习问题，特别是农村留守儿童，要给予更多关心和支持。”吕玉刚表示，最近大家非常关心延迟开学期间学生学习的问题，“停课不停学”要针对居家学习的特点，采取多种方式予以支持和服务。

为了帮助偏远贫困地区学生拓宽学习渠道，提供学习资源支持与服务，吕玉刚透露，从2月17日开始，中国教育电视台4频道将通过直播卫星平台向全国用户传授有关课程学习资源，覆盖偏远贫困农村地区，特别是网络信号比较弱和有线电视没有通达的地区，解决这些地区学生的学习问题。

3.不建议高校每位教师都制作直播课

在疫情防控期间，怎么保证大学在线教学质量和效果，避免给教师增加不必要的负担？

吴岩明确表示：“我们特别不提倡、不鼓励、不希望、不建议各高校在疫情期间要求每位教师都制作直播课。”

“高校的在线教学不仅在疫情期间可以起到救急的作用，也是中国高校这几年来一直致力推动的教育教学领域的一场学习革命。”吴岩介绍，当前教育部在22个线上课程平台推出的2.4万门课程，不是为应对疫情临时仓促制作上线的，而是这几年来精心组织、精心培育、精心遴选的好老师的好课。在形式上，包括慕课、spoc（小规模限制性在线课程）、虚拟仿真实验课等多种形式的课程；在内容上，保障花色、品种齐全，有通识课、公共基础课、专业课、理论课、虚拟仿真课，覆盖了本科所有12个学科门类和专科高职18个专业大类，供高校教师、学生按照各自教学计划、教学大纲自由选取。

据悉，2月4日，教育部发布了《在疫情防控期间做好普通高等学校在线教学组织与管理工作的指导意见》，对高校“停课不停教”“停课不停学”作出了9条措施安排。吴岩表示，该文件发布后，各地已按照“一地一策”“一校一策”的要求在落实。

4.保障高校毕业生就业不受影响

延迟开学后学生的毕业就业问题怎么解决？

“2020年全国普通高校毕业生874万，同比增加40万人，综合考虑经济下行压力和疫情叠加的影响，预计今年上半年高校毕业生就业面临的形势更加复杂严峻。”在发布会上，王辉表示。

王辉说，教育部已针对防控疫情做好毕业生就业工作进行了安排部署，重点要做好四个方面的工作：

其一是加强网上就业服务。在疫情没有得到有效缓解之前，为了防止大规模的人员聚集，暂停教育系统举办的各类高校毕业生现场招聘活动。在此情况下，教育部将大力推进网上就业服务，教育部就业平台将紧密联系省级就业平台、高校就业网和社会招聘网站，组建就业大市场，共享岗位信息，共同开展网上就业服务。

其二是大力开拓就业渠道。进一步组织实施好特岗教师计划、大学生村官、三支一扶、大学生志愿服务西部计划等基层项目。鼓励大学生参军入伍，进一步落实好基层就业学费资助等优惠政策，鼓励毕业生到基层就业、创业。建立校企合作的对接平台，在重点区域、重大工程、重大项目、重要领域中加强人才供需的对接。深入挖掘互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合创造的就业机会，支持毕业生实现多渠道就业。

其三是着力强化重点帮扶。指导高校对建档立卡贫困家庭毕业生、身体残疾毕业生等群体提供一对一的帮扶，有针对性地开展就业岗位推送工作。开发一批线上就业指导课程，开通就业咨询热线，做好毕业生的心理辅导工作。

其四是适当延长择业时间。对离校时未落实工作单位的高校毕业生可按规定将户口、档案在学校保留两年，待落实工作单位后再及时办理就业手续。

5.防止以居家学习代替学校课堂教学

假期延长，中小学“停课不停学”，线上新课程如何实施以及与开学后线下新课程如何衔接？

“坚决防止以居家学习来完全代替学校正常的课堂教学工作，各地各校要认真做好开学后的教学与现在居家学习的紧密衔接。”吕玉刚表示。

“中国的中小学生人数众多，由于各地情况、条件不同，不同学段学生的年龄特点、身心发育情况、认知情况也不大相同，所以‘停课不停学’的工作还是要坚持由省级统一部署和因地、因校制宜相结合来实施。是否上新课、哪个年级可以上、哪个年级不能上，应该由当地教育行政部门和学校根据实际情况统筹把握。”吕玉刚强调，正式开学恢复课堂教学后，各地各校要精准地分析学情，认真对学生居家学习情况进行摸底，对学习质量进行诊断评估，有针对性地制定教学计划。要加大对学习困难学生的帮扶力度，特别是要加强对防疫阻击战一线人员的子女和农村边远地区留守儿童这些特殊群体的关爱、帮扶、指导，确保每名学生较好地掌握已学的知识和内容，然后再进行新的课程教学。对于没有参加网上课程学习的，要坚持从头开始实施教学。

“总之，就是要依据国家课程标准，确保学业质量。”吕玉刚说。

6.到校后确诊及疑似病例要建档跟随

有没有可能继续推迟开学返校的时间？如果开学后校园内发现疑似或确诊病例，应该采取什么样的措施？

对此，王登峰表示，关于延期开学，教育部是有明确要求的。什么时候开学，由各地根据当地疫情发展的情况来决定。等学生到学校之后，如果出现了疫情或者出现了确诊病例或疑似病例，就要按照当地医疗和疾控部门的要求进行管理救治，同时对该学生所在区域进行消毒，还要对相关人员进行隔离。同时学校要建档，要一直跟随，直到全部痊愈。

7.国家中小学网络云平台下周开通

教育部对各地开展“停课不停学”提供了哪些资源的支持和服务？

“国家中小学网络云平台将于2月17日正式开通，同时中国教育电视台4频道通过直播卫星户户通平台向全国传输有关课程。”吕玉刚表示。

吕玉刚介绍，教育部办公厅和工业与信息化部办公厅今天联合印发了《关于中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作安排的通知》，对中小学延期开学期间停课不停学的有关工作进一步提出了意见。考虑到我国各省区市的教育发展水平和条件保障能力不同，为支持各地做好停课不停学工作，帮助学生居家学习，教育部整合国家以及有关省市和学校的优质教学资源，在延期开学期间，开通国家中小学网络云平台和中国教育电视台“空中课堂”，免费供各地自主选择使用。

“平台的资源包括新冠肺炎防疫的有关知识、红色教育资源、专题教育资源、数字教材资源，以及从小学到普通高中主要学科课程的学习资源。课程时间一般在20分钟左右，我们也注意到网上学习的情况，课时不宜过长。”吕玉刚说，为丰富学习资源，还组织部分省级教育行政部门和一些中小学的优质资源，面向全国开放，免费提供选择性使用和支持。

8.毕业论文和答辩根据疫情变化具体安排

推迟开学后，是否会对毕业生的毕业论文和毕业设计产生影响？毕业答辩的时间是否会因此作出相应的调整？

“当前，高等学校的教育教学工作重点还是在延迟开学期间如何做好线上教学的工作，我们会密切研判形势，根据疫情的变化，适时作出有关高校毕业论文、毕业设计和答辩时间的相关要求和具体安排。”吴岩说。

吴岩表示，针对寒假期间大学生到企事业单位实习，教育部作出了全部暂停的要求，同时要求各高校根据实际情况制定适当减免实习学分的政策。目前，全国的疫情形势每天都在发生变化，高校毕业季按每年惯例应该是六七月份，教育部会密切研判形势，根据疫情的变化作出调整。

9.考研及后续工作视疫情防控情况而定

在今年的形势下，考研的复试以及后续工作会不会因此顺延？

“原定4月初进行的全国硕士研究生复试工作是否延期，将视疫情发展变化情况另行通知。”王辉表示，根据教育部有关在疫情期间不举办大型聚集性活动和考试的要求，近日，教育部有关部门已经印发通知，明确原定近期举行的自划线高校硕士研究生的复试录取工作和有关招生单位博士研究生考试招生工作推迟举行，具体工作安排由各相关招生单位在所在地省级高校招生委员会指导下，结合本地、本单位疫情防控情况确定。

10.减少入境限制带给留学人员的负面影响

受疫情影响，部分国家在航班、入境签证方面都有针对中国的措施，我国有没有为中国留学生及时返校提供方便？

王登峰表示，教育部高度重视这次疫情对我国留学人员出国带来的影响，多次发布平安留学的疫情防控安全提示，提醒我国留学人员要做好防护，做好预防和应对。针对部分留学人员无法按时到国外院校学习的情况，教育部也指导驻外使领馆教育部门积极与驻在国的教育部门和高校沟通协调，督促外方做好我国留学人员的学业安排。

“通过延长注册入学时间、在线课程、灵活安排毕业答辩等方式，提供有效的学习帮助。同时尽快解决我国留学人员签证的延期问题，最大限度减少入境限制措施带来的负面影响，保护我国留学人员的合法权益。”王登峰表示，目前在我驻外使领馆的积极推动下，部分国家已经陆续出台措施，帮助解决我国留学人员遇到的学业受阻问题。

11.医学院校是抗击新冠疫情重要生力军

全国有许多医学院校和综合大学的医学院，这些院校都拥有附属医院，这些医学院校在疫情防控中起到了怎样的作用？

“截至2月10日，有123所高校的287家附属医院派出了7924名医护人员驰援武汉和湖北，其中教育部直属高校20所，61家医院派出3787人；其他部委属高校5所，共7家医院派出264人。地方高校的98所219家医院，派出3873人。”吴岩表示，自新冠肺炎疫情发生以来，全国高等医学院校和举办医学教育的综合大学积极组织附属医院的医务人员全力支持武汉、支持湖北。此外，全国高校的350多家附属医院按照当地卫生健康部门的统一部署，全面投入到当地疫情的防控工作中。

“高校的附属医院在当地和全国都是医疗教学和科研的排头兵，在这次疫情的阻击战中，高校的附属医院组织精兵强将，全力支援武汉和湖北抗击疫情，全力投入到当地的疫情防控工作中，应该说成为抗击疫情的重要生力军。”吴岩说。

12.将审慎研究高考是否延期的问题

今年6月份的全国统一高考是否会推迟时间？

“高考实施方案将会审慎研究制定。”王辉表示，在今年疫情防控的特殊形势下，高考工作要把广大考生和涉考工作人员的生命安全与身体健康放在第一位。他表示，当前距离高考还有将近4个月的时间，教育部将密切关注疫情的发展变化情况，会同相关部门和各地及时评估疫情对组织考试可能产生的影响，审慎研究制定今年高考的具体实施方案。相关工作安排将及时向社会公布。