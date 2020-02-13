中小学延期开学期间“停课不停学”工作如何开展?

日前，教育部办公厅、工业和信息化部办公厅联合印发《关于中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作安排的通知》，对“停课不停学”工作提出明确意见。

日前，教育部办公厅、工业和信息化部办公厅联合印发《关于中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作安排的通知》(以下简称《通知》)，对“停课不停学”工作提出明确意见。

《通知》提出，“停课不停学”要坚持把做好疫情防控工作放在首位，维护广大师生健康安全;坚持省级统一部署与各地各校因地制宜实施相结合，避免“一刀切”;坚持国家课程学习与疫情防控知识学习相结合，注重加强爱国主义教育、生命教育和心理健康教育，鼓励学生锻炼身体、开展课外阅读;坚持学校教师线上指导帮助与学生居家自主学习相结合，限时限量合理安排学习。

《通知》要求加强组织协调。两部建立部际协调机制，保障网络运行畅通。教育部门要高度重视，认真制定实施方案，注重实施效果，防止形式主义。要强化居家学习指导，帮助学生科学制定居家学习计划，合理选择资源，注重培养学生自主学习能力，特别要加强对防疫阻击战一线人员子女和农村留守儿童的学习指导和关爱。要注重疫情防护知识普及，认真学习防疫阻击战中涌现的先进事迹。对上网学习的要求，可借鉴一些地方好的做法，对小学低年级上网学习不作统一硬性要求，由家长和学生自愿选择，对其他学段学生作出限时限量的具体规定，避免学生网上学习时间过长。坚决防止超前过快学习，保护学生视力，防止增加学生不必要的负担。

《通知》强调，要做好开学后教学与居家学习的衔接。要求防止以居家学习完全代替学校课堂教学，正式开学后要精准分析学情，认真对学生居家学习情况进行摸底，对学习质量进行诊断评估，有针对性地制订教学计划。对已经居家在网上学习过的课程，有重点地对已学内容进行讲解和复习，加大对学习困难学生的帮扶力度，确保每名学生较好地掌握已学知识内容，然后再进行新的课程教学;对小学低年级没有参加网上课程学习的，要从头开始实施教学。

据悉，为支持各地做好“停课不停学”工作，帮助学生居家学习，教育部整合国家、有关省市和学校优质教学资源，在延期开学期间开通国家中小学网络云平台和中国教育电视台空中课堂，免费供各地自主选择使用。平台资源包括防疫知识、红色教育资源、专题教育资源，以及从小学至普通高中的主要学科课程资源，课程时间一般在20分钟左右。国家中小学网络云平台自2月17日起开通。同时，中国教育电视台4频道通过直播卫星户户通平台向全国用户传输有关课程，覆盖偏远农村网络信号弱或有线电视未通达地区。为丰富学习资源，还组织部分省级教育部门及中小学免费向全国开放网络学习平台或网校。

【来源】中华人民共和国教育部官方网站