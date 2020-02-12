南科大寄语高三学子，综评报名通道已开启

日前，南方科技大学在官方微信公众号上向2020年高考学子发布《南方来信，相约盛夏》寄语，学校招生办将通过QQ、微信、电话倾听、网上讨论等各种手段，与考生家长分享抗疫和高考双重战役的知识和经验。

南方网讯（记者/柯丹洁）为了做好当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。日前，各高校暂停所有线下招生宣传活动，及时调整招生宣传方式，通过采用线上（QQ群、微信群、邮件）等方式进行宣传，在特殊时期为高三考生和家长提供了解学校的有效途径。

线下千万里，线上零距离。日前，南方科技大学在官方微信公众号上向2020年高考学子发布《南方来信，相约盛夏》寄语，学校招生办将通过QQ、微信、电话倾听、网上讨论等各种手段，与考生家长分享抗疫和高考双重战役的知识和经验。

记者从南方科技大学招生办老师获悉，今年南方科技大学本科招生继续采用基于高考的综合评价录取模式，南方科技大学综合评价考试报名通道现已开启。招办老师提醒，2020年基于高考基础上综合评价招生录取模式相关政策尚未公布，具体政策还应以官方最终公布的信息为准。在此期间，考生可登录学校招生网（http://zs.sustech.edu.cn/）参考《南方科技大学2019年综合评价招生实施办法》了解往年招生信息，或通过微信公众号平台与招办老师交流咨询。

南方科技大学致信高考学子

南方来信，相约盛夏

亲爱的高三毕业班同学：

这是来自南方科技大学的牵挂和问候！

此刻，我们知道你和全国人民一样，正在紧张关注并积极参与眼下这场举国抗“疫”之战；与此同时，你也还在积极准备着青春成才的另一场高考之战。人生同时面临两场大考，对于年轻的你，无疑是未曾料想的严峻挑战！

疫情可能打破了你的学习备考计划，还可能搅乱了你备战的心情，我们和你一样感同身受，忧心不已！

本来，我们已经安排节后出发，前来和你交流信息，寻找关于大学教育的目标共识，共商你的人生未来。但是，出发的安排被疫情挡住，促膝交谈的机会被病毒阻隔，一时让人忧虑！然而在这智能互联时代，时空已无任何屏障能够挡住我们的及时信息交流。

这里，先修书致意，请你安心和放心。与你心心相印的我们，将始终和你在一起。你若有意，我亦有心，南方科技大学从此刻开始，就已经站在了你的身边！

与此同时，我们更要致意疫情严重的武汉以及湖北的同学们！身处一线，你一定体验到了病毒的肆虐，隔离的煎熬，生命的脆弱。这一切，不是你的选择，但是，艰难困苦，玉汝于成，事过之后，定会成为你终身难忘的生命经历。

亲爱的同学们，疫魔肆虐之际，请时刻谨记，健康平安最为重要！请你和家人一起做好疫情防护，不外出，不聚会，多通风，勤洗手。同时，既然我们不得不宅在家里，那就调整好心态，在围城状态中尽快进入备考状态，借助网络技术空间，主动出击，打一场“停课不停学”的备考战役。

我们南科大，地处改革前沿大湾区的深圳，作为一所全新的现代国际化大学，2019年我们在教学科研、校园建设、社会服务等诸多方面又取得了新的显著进步。此刻学校也正在万众一心的抗“疫”进程中，同时教学科研一切依旧有条不紊。我们的校园九山一水，宽阔开敞，空气清新，借助严格科学的防御体制管理，可确保师生健康安全。当你9月走进来的时候，我们保证会给你一个安全、舒适、优美、充满活力的校园。

我们所经历的一切，必使我们更加坚强，我们和你们都不是孤军奋战。疫情当前，14亿中国人万众一心，全世界人民与我们同舟共济，倾力伏魔，最后的胜利一定属于我们！

我们特别愿意告诉你，在你的身边，在你的中学，多数都有你可以联络的南科大老师和学长学姐！如有问题，你尽管向他们请教。若非疫情横亘，此刻，我们应该就在你们班上，和你们一块儿讨论专业志向，选择生涯规划，一块儿解析南科大率先实行的综合评价录取和网上报名攻略，一块儿描摹绚丽的大学梦！尽管眼下面对面交流还暂时还做不到，但是青山挡不住，疫情隔不断，我们始终在一起！线下千万里，线上零距离。接下来，我们将通过QQ、微信、电话倾听、网上讨论等各种技术手段，与你分享抗疫和高考双重战役的知识和经验，交流大学的模样、专业的味道、未来的职业方向……我们会有聊不完的话题！在轻松畅快的交流中，共同聆听青春花开的声音。

高考是人生大考，也是同学们重要的成长时刻。当你不得不宅在家里的时候，也是考验我们个人自主性和独立性的成长时刻。一个走向成长和成熟的青年，一定会抓住机会，化危机为机遇，变被动为主动，积极备战，查漏补缺，深化理解，烂熟于心，然后蓄势待发，一举夺魁！奋斗的青春最美丽，我们静候你的好消息传来！

每一代人有每一代人的记忆与辉煌，肺炎疫情防控注定是同学们生命历程中的一个高昂音符，会成为大家最深刻的人生体验与经历。也正因此，同学们将会更比其他人能够感受到生命的珍贵，公共的安全，人间的道义、责任与担当。让我们一起来走过这艰难时刻，春日，同学们将完成一次特别的“高考”，夏日再战，你将会变得淡定与从容，更能领悟苦难辉煌的深刻寓意。

同学们，这个春天似乎来得早了一些，疫情的倒春寒让人感觉冬日有些漫长，然而，春天终究是挡不住的！“莫为浮云遮望眼，严冬过后绽春蕾”，一切都会过去。心中有阳光，人生就会被永远照亮！

相信未来！青春正好，艳阳高照！

南方来信，相约盛夏，奋战高考后，我们的综合评价招生模式，会请你来一起讨论你和南科大的缘分。再约初秋，碧水飞花的南科大迎新桥畔，必定会见到你们男孩青春健硕、女孩衣袂飘飘的身影。

南科大的九山一水，定不负你青春韶华！

我们等着你！