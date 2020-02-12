北理珠线上招生咨询渠道公布

南方网讯（记者/柯丹洁）疫情当前，高考在即，北京理工大学珠海学院发布《致高三学子的一封信》，信中表示，疫情期间，学校暂停线下招生宣讲活动，但仍会通过学校官微，招生处官微，学校官网等媒体平台发布最新招生信息。

等你在北理珠！致高三学子的一封信

亲爱的高三学子：

见字如唔，且展信安。

寒去春来，万物复苏。2020庚子鼠年的开端，一场严峻的战“疫”打破平静，新型冠状病毒肺炎肆虐中华大地，本该成人加冠，挥斥方遒的你们，也被这场战“疫”扰乱了二九年华。

距离高考仅剩116天，百日誓师在即，而生活仿佛被迫暂停。十年寒窗，此刻的你，定然有着满腔热血。

不知从何时起，你将北理珠视为奋发的动力，把“德以明理，学以精工”篆刻在心。能成为你心中的目标，招生君无比感动，面对这样一个特殊的春天，我们想把万语千言说与你听。

北理珠每年都会有师兄师姐带着热枕与美好，利用寒假的时间，回到高中母校。与高三的你们面对面畅谈生活，分享在大学的点点滴滴，将最真实的北理珠带到你们的身边，让你们更加了解心仪的专业，明晰志愿填报流程，并零距离为你们加油鼓气。

遗憾的是，一场无情的战“疫”终止了师兄师姐们的计划，今年的寒假母校回访活动被迫取消。我们失去了面对面交流的机会，你们难免失落，面对高考的压力，对未来的迷茫，似乎也少了一个倾诉的对象。尽管没能前去见你，但我们仍然珍惜每一个与你们交流的机会，招生君也将通过线上平台，与你们分享北理珠的大学生活。

你们当中大多数出生于2002年，在懵懂中经历了“非典”，又于即将高考的今日，面对“新冠肺炎”。生于“非典”，考于“新冠”的你们，不得不令人直呼“太难”。但没有人会是一座孤岛，面对疫情，我们以心连心，这场没有硝烟的战争，与每个人都息息相关。

今年的寒假，注定不同寻常。被迫延长的假期里，虽暂缓开学，但绝不停学，希望你们利用好“被禁足”的这段时间，巩固知识，查缺补漏，为即将到来的高考全力冲刺，这是一段特别的备考经历，也是人生中浓墨重彩的一笔，希望未来的北理珠学子们坚定决心，潜心备考。

疫情发生以来，北理珠一直在行动。1月30日，学校决定向武汉及湖北其他地区的32位教师和156名学生发放关爱补助，除此之外，学院负责人、学生辅导员每天都与在鄂师生搭建关爱热线，了解他们当前所需，帮助他们燃起面对疫情的信心。

一位北理珠教师加入志愿警察行列，秉持“我是党员我先上”的奉献精神，投身一线，在珠海市上冲检查站协助公安部门，支援疫情防疫工作。一位大一学生，主动跟随其父亲，加入社区防疫组，积极奋战在防疫前列，与防疫工作人员并肩作战......还有很多这样的北理珠人在背后默默奉献，克忠职守，为战胜疫情发一分光，出一份力。

对于2020，你应该也有许多的期许吧？心中描摹过无数次的大学，也越发清晰，你看，你将来的母校，也于此刻，与你一同奋战。道阻且长，行则将至，未来的时间里，北理珠招生君将与你们同在，疫情期间，虽然我们无法面对面交流，但我们依旧会通过学校官微，招生处官微，学校官网等媒体平台与你们紧密联系，发布最新招生信息，分享校园趣事，与你共享北理珠的魅力。

我们希望你们在备战高考的同时，永远将健康放在第一位，因为身体是革命的本钱。我们坚信，在这个强盛的国家里，一切艰难困苦，终将会被我们所打败。

春风会吹散阴霾，寒冬也将逐渐远去，我们期待在今年九月，与你在北理珠相会，共赴一场浪漫之旅，届时，我们用脚步去丈量五千亩的花园校园，翻阅藏于山川湖泊的故事，面向星辰大海，驰骋其间。

我把我的所愿说与你听，也希望你能努力与我相会，金秋九月，我在北理珠等你。

北京理工大学珠海学院招生处

2020年2月11日