民航局：学生旅客3月31日前机票可免费退改签

民航局发布针对延期返校学生实施机票免费退改的通知。通知指出，为进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎防控工作，根据各地开学时间不同程度推迟的实际情况，为方便学生旅客进行机票退改，经研究决定：

民航局发布针对延期返校学生实施机票免费退改的通知。通知指出，为进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎防控工作，根据各地开学时间不同程度推迟的实际情况，为方便学生旅客进行机票退改，经研究决定：

自2月11日0时起，已购买3月31日24时前航班机票的学生旅客，如在航班起飞前凭学生身份证明要求退票或将机票改期至3月31日24时前其他航班的，航空公司及其客票销售代理应为其免费办理，不得收取任何费用。

免费改期时限要求如根据疫情防控形势进一步推迟，将另行通知。