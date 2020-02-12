停课不停教！广州近8000名教师在线教研

2月9日，广州市教育研究院（简称“广州市教研院”）组织开展网络教研，指导教师利用延期开学的这段时间，更好地实现自我发展、做好新学期教学准备，近8000名教师参与网络教研活动。

停课不停教。2月9日，广州市教育研究院（简称“广州市教研院”）组织开展网络教研，指导教师利用延期开学的这段时间，更好地实现自我发展、做好新学期教学准备，近8000名教师参与网络教研活动。

广州市教研院相关负责人介绍，2月9日是原定学科教研聚集活动。在疫情形势下，广州市教研院作出工作调整，创新教研方式，决定线下转线上，实况转远程。各科教研员在家直播，全市近8000名中学各科教师线上远程参与，热情度高。

语文、数学等15个学科借助多种即时通讯工具或网络学习平台等信息化手段，通过在线研讨、网络视频、微课直播等多种网络形式，将经过数日精心准备与反复研究打造的教研内容与各区各校参会教师进行交流。

为了确保网络教研活动有序进行，各学科充分发挥信息化手段优势。生物学科采用多人联席主持的方式，确保教研活动内容准确传达，以增加会议的参与感和真切感。历史学科对发言质量和教研活动各个环节的参与度进行数据的量化评价。

广州市教研院相关负责人介绍，据初步统计，参与此次教研活动的老师达7615人，是广州多年来预备周教研活动参与人数最多的一次。与传统线下集中教研方式相比，线上远程教研参与人数更多，解决了线下教研教师路程远、时间冲突、场地不足等限制，扩大了教研的影响力。

活动中，各学科不仅作了2019学年第一学期工作总结及2019学年第二学期工作计划，还对教育部、省教育厅等部门在疫情防控期发布的相关文件进行了学习，并结合学科教学实际，对相关问题进行了探讨，提出工作指导建议。

其中，化学科为高中非毕业班设计了问卷，调查、梳理延迟开学阶段各年级教学安排的现状与教师需求；英语科给予了疫情防控期间“停课不停教、不停学”学科指导建议等。各有关学科还针对当前高考备考提出了具体明确的指导意见，提供了丰富的在线教学资源，并以案例形式进行图文并茂的具体解读，这对各区各校起到了良好的指导作用。

来源：南方号“广东教育头条”