疫情之下如何走好留学之路

在新型冠状病毒感染的肺炎疫情之下，一些国家近期陆续出台相关政策，以防止或阻断病毒传播。

在新型冠状病毒感染的肺炎疫情之下，一些国家近期陆续出台相关政策，以防止或阻断病毒传播。那么，一些国家的入境禁令会不会对中国留学生的注册、学习产生影响？各国学校又出台了哪些应对措施？与此同时，一些语言考试的暂停对于正在着手留学申请的学生来说，将带来哪些影响？他们又该如何应对？近日，记者分别从新东方前途出国和启德留学两家留学专业机构获得了具体建议。

建议一：各国入境政策有变，应关注院校教学调整信息

2月1日，澳大利亚政府宣布了临时入境限制和旅行建议，要求非澳大利亚公民自离开或途经中国后的14天内，不得进入澳大利亚。该禁令自宣布之日起生效，为期两周至2月15日，之后会根据疫情具体情况再做调整。前途出国负责澳大利亚申请的相关人士表示，对于澳大利亚一年有三个学期的专业和院校，临期禁令对留学生的影响不会太大；而澳大利亚部分院校，已经调整了入学时间，延迟至3月开学，并对中国学生给予特殊照顾。

启德留学澳大利亚、新西兰项目总监刘爽表示，澳大利亚院校发布了紧急预案和对策，都在积极帮助受入境政策影响的学生，尽可能降低对学生学业造成的影响。目前，澳大利亚院校针对来自中国学生的应对方案主要有两大类——延期开学，例如墨大预科和悉尼大学预科；接受学生晚报到1—3周，同时开通线上课程，例如新南威尔士大学正在开发“数字就绪”项目（Digital Readiness）和“数字传送”项目（Digital Delivery），将列出所有可在线学习的课程。

近期，美国、韩国等国家也出台相关限制措施。启德留学美国高中及本科项目总监孙静分析，美国目前是限制最严格的国家，且短期内没有任何解禁的空间。但是，从总体上来看，美国中学和本科留学生没有受到太大的影响，因为美国春季学期已经开学，学生都已经正常入学，而秋季学期是8月或9月才开学。

韩国政府也于日前宣布，从2月4日零时起,两周内访问或滞留过中国湖北的所有外国人禁止入境韩国。最近一次韩国各院校的开学时间是3月，目前已经进入签证办理阶段，留学签证虽然可以正常办理，但是从目前限制入境的政策来看，湖北和两周内访问或滞留过湖北的学生很难入境。所以，相关学生应与院校积极沟通延期入学事宜。韩国政府也表示，3月将设立“新型冠状病毒跨部门留学生支援团”进行支持。

启德留学亚洲项目总监李阳表示，日本政府从2月1日起限制到达过中国湖北的非日籍人员入境，但目前日本各大院校并没有限制措施。日本院校的春季开学时间是4月，预计来自湖北省的学生可能会受到影响，建议这些学生做好延期入学的心理准备，并及时关注日本政策变化。

加拿大健康部部长日前表示不会禁止中国人入境。启德留学加拿大项目总监罗琼介绍，目前并不是加拿大高校的开学季，因此对于中国留学生影响不大。加拿大多伦多大学和英属哥伦比亚大学都表示暂时不会对1月抵达加拿大的中国留学生采取停课或者强制隔离措施。多伦多大学嘱咐师生如果出现相关症状要及时就医并上报学校，如果在近期出入过疫区也需要进行申报，除此之外所有课业活动正常进行。

此外，加拿大萨省大学表示，正在与加拿大国家微生物实验室的公共卫生机构合作，共同研发一款应对新型冠状病毒的疫苗。罗琼分析，经历过这次疫情后，可能会有更多中国学生关注并申请健康科学（公共健康）类的专业。启德留学美国研究生项目总监金鑫也表示，在本次疫情中，虽然美国的限制最为严格，但美国院校为中国提供了很多的帮助，尤其是在科研领域，包括基因组的分解、特效药的临床检验等方面。

建议二：留学申请受阻，应与目标院校及时沟通

当前正是留学申请季，原计划今年秋季入学的申请流程受到了疫情的影响，例如一些院校临时取消或调整了申请或面试流程，但是从长远来看，如果学生关注国外院校申请动态，与国外院校及时沟通，就不必过分担心。

以法国院校申请为例，启德留学欧洲项目总监李志平表示，一般情况下，大部分院校的申请会持续至6月份左右，部分院校的面试也将延迟或调整为线上，不会影响学生的申请、面试、录取和签证。他建议学生可借此机会，通过线上课程的方式，在家提高和巩固语言能力，预习专业学科的知识，认真准备考试和面试。

而对于已经获得院校通知书的学生而言，一些国家的签证受理和面试时间延后，可能会因签证问题而错过开学时间。对此，专家建议，已经获得率取通知书的学生应密切关注现阶段各国入境和签证政策变动，以及自己的注册账号和邮箱，可以通过中国国家移民管理局定期发布的官方信息了解最新情况。

李阳建议，在这段时间，学生首先应做好防护工作，同时积极准备相应的签证材料，并通过线上课程的方式，提前学习申请专业的先修课程，或者提前了解留学阶段的学习、生活和就业，做好充分准备。

近期，已经获得签证并准备春季学期入学的学生受到的影响应该最大，因为各国禁令和航班调整，很多学生都会因为无法估计准确的解禁时间而困惑。针对新西兰学生的情况，启徳教育建议，原定2月9日—2月17日这段时间航班的学生，应根据新西兰政府和学校的最新通知再做决定；2月17日之后的航班，应留意新西兰政府新一轮的政策消息再做决定。其他国家的留学生也可参考这一做法。

法国、美国、新西兰和澳大利亚等国对来自中国的人士提出了14天的隔离要求。对此，已经入境的学生应该按照各国规定申报个人情况，并按照要求妥善自我隔离。一些院校也会为中国学生提供支持。据李志平介绍，法国雷恩高等商学院会通过邮件向中国留学生发放问卷，而且表示对于出现发热咳嗽等症状的学生，会提供专业医护人员的上门服务。

对于一些学生提出的可否先到其他国家暂待几日再入境澳大利亚的问题，前途出国专业人士表示，这种做法不可取，澳大利亚海关一旦发现旅客通过其他国家中转来隐瞒自己在中国的停留经历，将会吊销签证并强制隔离，甚至禁止入境。因此，学生近期应按照各国官方建议，暂缓出国留学计划，并且与入读的学校取得联系办理延期，延至夏季或秋季入学。

建议三：语言考试延期，应把握能力升值期

近期，托福、雅思、GRE等留学考试中心相继发布通知，暂停2月的各项考试安排。语言考试延期无疑会对一些正在申请期的学生造成影响，但是前途出国美国研究生高端支持项目经理李亚超分析，目前语言考试只是取消了2月份的安排，相信疫情届时会好转或得到控制后会很快恢复，考生可利用这段时间认真复习，强化语言基本功，利用网上课程或模拟试题进行测试。

澳大利亚的部分院校会提供内部测试，如果学生通过学校内部的测试也可以获得语言和主课的双录取。刘爽介绍，悉尼科技大学和新南威尔士大学都有语言内部测试，而且都是线上考试，不会对申请造成影响。

英国部分高校则针对雅思考试的延期，延长了雅思成绩单的提交期限。据启德英爱项目管理中心介绍，英国纽卡斯尔大学表示学生只须提供考试取消时间段的预定考位或者取消考位的证据（序列号码或其他），可申请延长递交合格雅思成绩单的期限。

就法国高校申请而言，李志平分析，计划赴法国留学并选择英语授课的学生，如果当前正在申请期，可能会因为雅思考试的延期受到一些影响；而选择法语考试的学生，法国高等教育署取消了今年2月份的法语考试，重新开放考试的时间另行通知，但因为法国秋季入学的签证可在2020年7月申请，所以学生也还有充分的准备时间。此外，部分法国高校也提供内部测试，如果学生通过学校内部的测试也可以获得录取，例如诺欧高等商学院、蒙彼利埃高等商学院等。

金鑫表示，除了考试成绩这些标化成绩以外，美国的高中、本科院校对于申请者非学术类的软实力也非常看重，所以建议学生利用这段时间，参加一些可在线上学术和非学术类的背景提升项目，例如美国高中认证的大学先修课程和美高学分课程，并可参与社会活动，展示自己的公益意识和社会责任感。