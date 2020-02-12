这22家在线课程平台免费提供2.4万余门课程

日前，教育部印发《关于在疫情防控期间做好普通高等学校在线教学组织与管理工作的指导意见》，并同步发布了22家在线课程平台在疫情防控期间支持高校在线教学服务方案信息。

日前，教育部印发《关于在疫情防控期间做好普通高等学校在线教学组织与管理工作的指导意见》，并同步发布了22家在线课程平台在疫情防控期间支持高校在线教学服务方案信息。

具体有哪些平台？一起来看↓↓↓

01 爱课程（中国大学MOOC）

疫情期间，向全国高校免费提供以下服务：

1.课程资源服务：8000余门优质在线课程资源，涵盖本科12个学科门类所有专业类、专科18个专业大类；

2.在线教学服务：学校专属在线学习空间一一学校云服务、优质慕课资源定制引用、智慧教学工具一一慕课堂、在线课课内直播服务、学生在线学习数据服务；

3.在线直播讲座：每天进行两场直播讲座，包括积极应对疫情、教学理论方法、在线课程开发、混合式教学实践等几个模块；

4.教师在线培训服务：教师能力提升系列慕课课程；

5.疫情防治服务：流行病学、传染病学通识类慕课和专业慕课。

02 学堂在线

疫情期间，向全国高校师生免费提供雨课堂会员服务，免费开放会员，享受直播、本地视频上传、板书等功能；免费开放2350门课程让社会学习者学习；免费开放1600门慕课给各高校作为学分课应用；从2020年1月30日起每天进行一场免费直播培训以供在线师资培训。

03 智慧树网

疫情期间，跨校共享学分课程3223门，涵盖92个专业大类，不限单校选课门次与人次；调整学期时间自2月5日到8月20日，自定义设置引入共享学分课教学考试周期；为共享课、校内课提供线上直播；在线实时授课；开设教师培训系列直播课程；在线课程紧急录制上线服务。

04 学银在线

疫情期间，向各普通本科、高职院校及师生提供：

1.免费提供3464门慕课及国家级、省级精品在线开放课，首批优选出720门本科慕课及298门高职慕课；

2.配合线上开课工作，提供教学大数据支持；

3.免费开通“一平三端”智慧教学系统所有教学功能的使用权限；

4.针对已在学银在线平台开课及计划使用学银在线专业课程开课的院校，免费提供全方位服务支持；

5.免费提供平台应用指导视频及直播培训支持；

6.免费向高校及师生员工提供“新型冠状病毒防疫安全公益课”。

05 超星尔雅网络通识课平台

疫情期间，平台六大类别480余门通识课免费开放全部章节学习；对各延迟开学高校提供免费的开课和教学运行服务；学生完成注册后的学习记录会被保留对接到正常教学活动中。

06 人卫慕课

疫情期间，免费提供高质量医学专业课程173门，提供服务内容包括在线学习服务及在线学习数据支持；向医学院校提供SPOC平台+课程资源联合应用的定制化服务；疫情期间该项服务可提供免费试用。

07 优课联盟

疫情期间，免费开放高校学分慕课课程471门，公开课程对社会学员开放；免费支持开展各种形式的SPOC教学、微课教学、直播课程、PPT教学、语音教学等；免费提供使用高校线上教学教务管理和相关数据；免费提供疫情期间使用高校的个性化需求。

08 好大学在线

疫情期间，向全国高校提供313门免费慕课课程供学分学习，慕课平台、SPOC平台、直播、小程序、在线实验、 系列在线免费师资培训、学习数据支持等服务，推广教师采用“SPOC+直播+小程序”的模式进行在线教学；为高校提供在线教学定制服务方案。

09 融优学堂（原北京高校优质课程研究会）

平台已经完成2020年春季学期开课设置工作，并在疫情期间正常开放运行，保证在校学生开展学习；提供在线教学一对一定制服务；随时保障高校教师在家开展建课、开课、直播工作，支持高校学生在线课程学习。

10 华文慕课

疫情期间，所有课程对外免费开放，大部分课程以自助课程形式开课。各高校可申请免费SPOC平台服务，平台提供一对一开课指导。

11 中国高校外语慕课平台

免费提供10个语种、12个课程方向99门外语慕课，7 天*15小时答疑咨询；免费提供SPOC平台服务，保障师生通过线上SPOC开展本校的教学和学习；通过U讲堂、UMOOCs等平台为高校外语教师免费提供教育技术和教学能力提升课程。

12 高校邦

免费开放MOOC平台建课权限；免费开放MOOC空间课程，提供千余门精品在线课；免费开放SPOC空间服务；支持线上直播课程教学；支持PPT+语音讲解；为录课老师提供免费的“在线课程建设方案咨询服务”。

13 优学院

1.免费提供500门课程资源，覆盖12大门类，2020年春季的形势与政策课程已录制完毕，配套纸质教材、线上课程、教学课件、课后练习及考试题库；

2.免费支持教师远程教学：课件、视频上传、课程公告、作业、讨论答疑、远程直播、线上考试；

3.免费提供技术支持、教师培训、直播培训；

4.免费提供必修课程、选修课程方案，同时支持毕业论文管理；

5.免费支持师生信息的导入和账号开通、学习的进度监督和考核、教师线上工作量的记录和考核等教学管理工作；

6.免费提供数字马院、数字外院等垂直学科远程教学支持。

14 人民网公开课

包括思政金课、思政名师、畅谈思政课、名家领读、课研会、读书会等栏目，通过线上课程为高校师生和社会公众提供免费学习资源；现有课程221门，内容包括创客讲堂、时事教育、体育、健康、中国传统文化、创新创业、中国精神等。

15 智慧职教

免费提供慕课的在线学习服务及数据服务；向学校免费授权1273门慕课、158个国家级资源库的资源，并免费提供一学期的“职教云”校级教学云平台和“云课堂”APP服务，协助学校调用优质资源在云平台上建课授课（SPOC）。

16 高校一体化教学平台

免费提供15门会计专家领衔建设的专业核心课课程资源；初级、注会备考辅导8 门课程资源、训练题库、直播课程；4门创新选修课和1门大学生求职课课程资源；免费提供远程教学平台和在线教学支持服务。

17 正保云课堂

免费提供14门会计类专业实训课程平台和30门会计专业课程资源；免费提供远程教学平台，含在线互动教学、在线直播教学功能及在线教学支持服务。

18 浙江省高等学校在线开放课程共享平台

全面开放MOOC+SPOC平台功能，免费为省外高校快速提供学校入驻、教师建课与开课、学生课程学习等服务；免费提供客服与技术团队支持；全部课程免费向社会学员服务。

19 安徽省网络课程学习中心平台（e会学）

鼓励未计划课程新开教学周期，增加课程总量；提供快捷上手指南，方便教师随时开课；加强新教师在线课程教学能力提升。

20 重庆高校在线开放课程平台

通过平台提供在线课程资源使用、校级空间使用、课程运营与监测服务，包括平台建课、开课、跨校课程互选、线上技术支持与指导等，支持“M00C+SP0C”课程学习。

21 实验空间——国家虚拟仿真实验教学项目共享平台

疫情期间实验空间所有项目均开放。公共卫生与预防医学、护理学、新闻传播学等学科分类亦有较为丰富项目储备，实验空间将邀请相关领域专家学者以文章形式参与导学，相关专题将通过虚拟仿真实验教学创新联盟医学类学科领域工作委员会向全国医学院校及其附属医院推广。

22 EduCoder在线实践教学平台

为信息技术等工科专业教学提供课堂、实验和实训等全面在线支持与教学服务，提供12000个教学资源，650H在线课程。

来源：教育部官方微信公众号“微言教育”