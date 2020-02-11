吉珠将线下宣讲搬到线上，招生咨询渠道需关注

南方网讯（记者/柯丹洁）受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，日前，吉林大学珠海学院取消线下各类宣讲、宣传活动，将师兄师姐回访高中母校活动改为线上交流。

为了做好当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，吉林大学珠海学院在其官方微信公众号发布《致高三学子的一封信》，信中提到，在此次疫情期间，吉珠师兄师姐们在分享着他们的大学生活，他们搜集整理学习资源，帮助高三考生掌握复习技巧，将有用的备考经验传授给给考生。

寒假回访队伍在各中学建立高三学生交流群

据了解，疫情期间，学校将通过学校官微、招生与就业处官微、学校招生网（http://zsb.jluzh.com/）等渠道第一时间发布招生资讯，为家长（考生）提供更加全面、优质的服务。

致高三学子的一封信

亲爱的高三学子：

农历庚子鼠年元宵佳节，见字如面。

2020年伊始，春回大地，万物复苏。而一场新型冠状病毒感染的肺炎疫情已经肆虐，一场场“战疫”正在打响，我们的心情也因此多了几分沉重。恰逢高考在即、百日誓师，满腔热血的你，一定挥斥方遒，而又感慨良多。每每看到你的留言，“吉珠，等我九月见”，我们都被这种信任深深地感动着。也不知道吉珠何时成为了你奋斗的目标，我们因为每一个你的关注而感到无比的幸福，因为你的关注，我们觉得所有的努力都是值得的。无论此时此刻你身在何处，我们都一直关心着你的学业和身心健康，所以有些话，我们想要在这里说给你听。

吉珠的师兄师姐每年都会提前准备一份大礼，利用寒假的时间回到高中母校，与高三学子畅谈大学的生活，让你们更加了解理想的大学，进而将考上理想大学化作前进的动力；或是传经送宝，近距离为你们加油鼓气。

遗憾的是，一场“战疫”，让我们失去了和你面对面交流的宝贵机会。我们知道你的心中难免会有失落，今年寒假没有回访母校活动，该如何去了解大学；在高考的冲刺阶段，该如何高效复习；高考结束后，又该如何正确报考等等。

你也一定会时常幻想着，大学的生活将会是什么模样。我想你一定希望，能够在优美的校园环境中，住上四年温馨的宿舍，读着自己喜欢的专业，结交几个知心的朋友，一起度过美好而又充实的日日夜夜吧。

尽管无法与你见面，但我们依然珍惜每一次可以和你交流的机会。在回访母校的线上交流群中，师兄师姐们分享着他们的大学生活，让你对大学又多了一份憧憬；他们搜集整理学习资源，帮助你掌握复习技巧；他们将有用的备考经验传授给你，为你增添一份信心。

我猜，你是否想在“亚洲之最”图书馆内，尽情翱翔在书籍的海洋中？你是否想在设备齐全的教室和实验室里，接受知识的熏陶？你是否想在大型食堂中，体验五湖四海的佳肴？你又是否想在各式各样的运动场中，展现青春的活力？

这里有亚洲单体面积最大的图书馆之一，我们自由翱翔在书籍的海洋中；这里有设备齐全的教室和实验室里，我们尽情接受知识的熏陶；这里有六个食品安全量化管理A级食堂，我们品尝着五湖四海的美味佳肴；这里有宽敞丰富的运动场地，我们在挥洒汗水中展现青春活力……吉珠的样子远远不止如此，我们会为你持续更新关于学校的各类资讯，希望为关注吉珠的每一个你带去温暖，带去欣喜，带去向往，也带去动力。

备战高考固然是一件刻不容缓的事情，但在这样特殊的时刻，健康永远是第一位，只有保证身体健康，才有可能以良好的状态复习备考。面临高考，熟悉的学习环境发生了改变，我想你可能需要一定的时间调整适应，又或许因各种原因产生紧张的心理。

我们希望你能在保持努力的同时，也保持正能量和乐观的心态，做到身心健康。所以，如果你在学习、生活中有任何的困惑、迷茫，也可以尽管敞开心扉诉说，我们将尽之所能给你带去帮助和鼓励。愿你拥有强大的内心，亦珍惜每分每秒，不忘初心，拼搏奋进。

疫情发生以来，吉珠人在以不同的方式和这场“战疫”作斗争。一位校友新婚不久，便和丈夫共同发动世界各地的朋友从国外购买2万多个口罩，多次辗转，凭信念逆流而上接送物资，用这场特殊的蜜月旅行，支援前线抗疫工作。一位零零后学生，毅然递上了一封“请战书”，自愿请求参与疫情防控，与前线工作人员并肩作战。很多吉珠人始终坚守岗位，持续作业，全面打响疫情防控保卫战。

疫情无情，吉珠有情。不久前，在湖北的吉珠师生陆续收到一笔笔装满祝福的“新年利是”——1000元慰问金。慰问金发放总额为20万元，在鼓舞在鄂师生坚定抗击疫情信心的同时，解决当前他们面对的实际困难。与此同时，吉珠师生积极创作了500幅书法、手绘、国画等形式的祝福作品，为湖北武汉等重点疫情区域祈福，致敬奋战在一线的最美“逆行者”，用满满的正能量，为他们提供对抗疫情的力量。在你关注疫情的同时，你未来的母校始终与你一起面对，一起期待。

为了你的到来，我们在时刻准备着。疫情期间，我们依然会通过学校官微、招生与就业处官微、学校招生网等渠道第一时间发布招生资讯，为你提供更加全面、优质的服务。不要担心，在接下来的日子里，我们也将以各种方式，持续为你答疑解惑。

我们与你有着同样坚定的信念，一起奋斗在当下，希望你一定要注重防护，照顾好自己和家人。这个冬天虽然很冷，但温暖从未缺席。我们和你一样，在同一片天空下共同奋斗着，抱着坚定的信念和希望，坚信疫情终将会过去，否极泰来。

纸短情长，唯愿君安。今夕元宵，月圆灯明，此时此刻我把我的希望说与你听，我们立个约定，未来的掌上明珠，今年九月，不见不散。

吉林大学珠海学院全体招生宣传志愿者

2020年2月8日