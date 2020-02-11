北师港浸大线上招生咨询渠道已开通

日前，北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（以下简称“北师港浸大”）及时通过官方微信公众号发布最新信息。

南方网讯（记者/柯丹洁）由于近期疫情防控，全国高校校园暂时实行封闭管理，并采取一系列严格的安保和消毒措施，维护环境安全，谢绝一切校外人员参观。

日前，北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（以下简称“北师港浸大”）及时通过官方微信公众号发布最新信息。针对广大高三考生及家长，北师港浸大招生办公室推出线上咨询及专人一对一咨询服务，帮助考生和家长解答招生相关政策及疑问。家长（考生）可通过拨打招生办公室热线电话或发送邮件至邮箱联系招生办，此外，还可直接联络对应区域负责老师，享受一对一的咨询服务。

如何联络招生办公室

热线电话

0756-3620011 0756-3620022

0756-3620033 0756-3620044

邮箱及传真

邮箱：admission@uic.edu.hk

传真：0756-3620047

地址及邮编

地址：广东省珠海市香洲区唐家湾金同路2000号北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院行政楼三楼招生办公室

邮编：519087

如何联络区域负责老师

1.区域负责人：邓老师 18575611891

负责的区域如下：

北京、天津、河南、河北、湖北、安徽、山东

广东佛山、汕头、潮州、揭阳、汕尾、茂名、阳江、梅州、河源

2.区域负责人：薛老师 0756-3620219

负责的区域如下：

辽宁、内蒙古、新疆、陕西、吉林、广东深圳、韶关

3.区域负责人：班老师 18107561837

负责的区域如下：

黑龙江、贵州、山西、甘肃、青海、广东中山、湛江

4.区域负责人：祁老师 18575611878

负责的区域如下：

福建、江苏、浙江、上海、江西、海南、广东惠州、肇庆、江门

5.区域负责人：李老师 18575611890

负责的区域如下：

四川、湖南、重庆、云南、广西、宁夏、广东广州、东莞、珠海、清远