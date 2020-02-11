广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区
南方网
要闻　 学习进行时　 经济 直播 融媒　 网评　 理论
快报 专题 公告 财经 汽车 法治 教育 体育 英文 生活 视频 文化 双创 乡村 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

北师港浸大线上招生咨询渠道已开通

2020-02-11 16:46 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　南方网讯（记者/柯丹洁）由于近期疫情防控，全国高校校园暂时实行封闭管理，并采取一系列严格的安保和消毒措施，维护环境安全，谢绝一切校外人员参观。

　　日前，北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（以下简称“北师港浸大”）及时通过官方微信公众号发布最新信息。针对广大高三考生及家长，北师港浸大招生办公室推出线上咨询及专人一对一咨询服务，帮助考生和家长解答招生相关政策及疑问。家长（考生）可通过拨打招生办公室热线电话或发送邮件至邮箱联系招生办，此外，还可直接联络对应区域负责老师，享受一对一的咨询服务。

　　如何联络招生办公室

　　热线电话

　　0756-3620011 0756-3620022

　　0756-3620033 0756-3620044

　　邮箱及传真

　　邮箱：admission@uic.edu.hk

　　传真：0756-3620047

　　地址及邮编

　　地址：广东省珠海市香洲区唐家湾金同路2000号北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院行政楼三楼招生办公室

　　邮编：519087

　　如何联络区域负责老师

　　1.区域负责人：邓老师 18575611891

　　负责的区域如下：

　　北京、天津、河南、河北、湖北、安徽、山东

　　广东佛山、汕头、潮州、揭阳、汕尾、茂名、阳江、梅州、河源

　　2.区域负责人：薛老师 0756-3620219

　　负责的区域如下：

　　辽宁、内蒙古、新疆、陕西、吉林、广东深圳、韶关

　　3.区域负责人：班老师 18107561837

　　负责的区域如下：

　　黑龙江、贵州、山西、甘肃、青海、广东中山、湛江

　　4.区域负责人：祁老师 18575611878

　　负责的区域如下：

　　福建、江苏、浙江、上海、江西、海南、广东惠州、肇庆、江门

　　5.区域负责人：李老师 18575611890

　　负责的区域如下：

　　四川、湖南、重庆、云南、广西、宁夏、广东广州、东莞、珠海、清远

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 赢在后劲
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235