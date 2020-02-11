提醒：深大部分考试推迟，招办开通线上咨询渠道

受疫情影响，深大已推迟艺术类广东省校考现场确认和考试、外语类保送生考试资格确认和考试、高水平运动队现场确认和考试时间，具体重启安排将根据实际情况另行通知。

南方网讯（记者/柯丹洁）根据《教育部关于切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作应急预案的通知》和《广东省招生委员会办公室关于推迟2020年高校特殊类型招生考试时间的紧急通知》要求，为做好当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，切实保障考生生命安全和身体健康，深圳大学招生办官方微信公众号发布“推迟2020年艺术类、外语类保送生和高水平运动队现场确认及考试时间”的通知。受疫情影响，深大已推迟艺术类广东省校考现场确认和考试、外语类保送生考试资格确认和考试、高水平运动队现场确认和考试时间，具体重启安排将根据实际情况另行通知。

通知提醒考生，深圳大学2020年艺术类校考(仅广东省，播音与主持艺术和表演（影视戏剧）专业)、外语类保送生第二场考试和高水平运动队网上报名时间和报名办法不变；艺术类校考、高水平运动队和外语类保送生考试时间（含现场确认）及具体重启安排将根据实际情况另行确定。具体安排学校将通过深圳大学本科招生网（https://zs.szu.edu.cn/index/）及微信公众号“深圳大学本科招生”（szubkzs）公布。

此前，深圳大学招生办也在其官方微信公众号发布《深大招办致2020年高考学子：愿深得你心，陪你共前行》的一封信。招生办表示，特殊时期，招生办将会持续通过官网（http://zs.szu.edu.cn）、微信公众号（szubkzs）、网络直播、媒体访谈等线上渠道分享招生政策、专业介绍、校园生活等信息，也会一直在各省QQ群、电话（0755-26536235）、邮箱（zsb@szu.edu.cn）的另一端守候家长（考生）的咨询，为家长（考生）提供有温度的服务和帮助。