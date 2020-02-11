莫把“停课不停学”的好经念歪

每临大事有静气，教育尤是如此。我们期待，在这个特殊的假期，更多学校、在线教育机构、家长能保持一份静气与定力，让教育能始终沿着情怀、温度的方向稳健前行。这不仅是学生之需，也是未来之需，国家和民族之需。

为阻断疫情向校园蔓延，教育部要求2020年春季学期延期开学，并提出利用网络平台，“停课不停学”。各地、各校以及以在线教育机构为代表的社会力量纷纷响应，一些学校陆续开展网上教学，多家在线教育机构上线免费课程。

“停课不停学”对保障正常教学秩序和维护社会稳定意义重大，但也要防止落实和执行过程中的异化和走偏。有一线教师反馈，个别学校超前讲授，以“不停学”之名，行提前教学和假期补课之实；个别在线教育机构和平台提前上线新学期学习资源，以免费公益之名，行市场推广之实，不仅给仍处于假期中的学生增加额外负担，导致新的“教育焦虑”，也让“停课不停学”的内涵被曲解，背离了假期定位和政策初衷。

如今，部分省份已将开学时间延迟至3月1日之后，面对延长的假期，尽快明确“停课不停学”的科学内涵，杜绝乱象，确保“停课不停学”好经不被念歪，已成当务之急。

首先，要严格遵守假期规定，确保假期属性。严格意义来讲，只要各地没有宣布正式开学，就仍处于假期当中，相关教学安排，特别是义务教育阶段的教学安排就需符合假期定位。个别学校把疫情期间看成“弯道超车”的机会，在原有寒假作业基础上布置新的在线学习内容，还有一些家长要求孩子大量学习在线教育机构提供的免费学科类课程，都在一定程度上给学生增加了额外负担。从这个角度来说，日前发生的小学生“组团”给一些在线教育平台和工具打“1星差评”，留言“还我假期”就不难理解了。

其次，要明确“不停学”究竟该“学”什么。因为疫情，这个假期承载了特殊而厚重的教育使命。在寒假和延期开学阶段，广大教师、机构应以身心健康为核心倡导对学生进行生命教育、科学教育、健康教育、艺术教育等，通过引导学生自主阅读、自主锻炼、自主劳动、自主探究，实现更有价值的自主成长。

当然，也要避免“停课不停学”形式化、简单化。有基层老师反映，个别学校要求老师在假期中每天给学生在线布置任务、监督学习，还有个别学校要求全体教师录制视频课程，无论适合与否、擅长于否，这都有过犹不及之嫌。“停课不停学”需进行顶层设计和科学部署，何时开始网上学习、甄选怎样的网络课程内容、如何进行优质资源整合、推送，对相关技术平台与系统进行遴选，都需要教育部门科学设计、严谨推进。

每临大事有静气，教育尤是如此。我们期待，在这个特殊的假期，更多学校、在线教育机构、家长能保持一份静气与定力，让教育能始终沿着情怀、温度的方向稳健前行。这不仅是学生之需，也是未来之需，国家和民族之需。