2月10日早上7时50分，执信中学高二年级全体学生准时网上签到，开始收看英语直播课，与老师互动交流，在“云课堂”中“云开学”。

2月10日早上7时50分，执信中学高二年级全体学生准时网上签到，开始收看英语直播课，与老师互动交流，在“云课堂”中“云开学”。

2月10日是广东普通高中原定开学时间。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，开学日延迟。广东各地市如广州、深圳、珠海、佛山等组织开展线上教学，确保“停课不停教、不停学。”

资源共享，更多学生受益

10日早上8时，广州智慧教育公共服务平台（www.gzjyc.org）正式开放延迟开学期间线上教学视频，学子们按照指引就能顺利登录网课云直播界面，参加在线学习。

记者从广州市教育局了解到，广州全市高中学生10日起，能够通过轮播、点播、下载等方式进行线上学习，其中轮播时间为每天8时至12时、14时30分至17时，点播、下载等方式服务时间为每天8时至20时。课程作为学习的渠道和途径，供学生自愿学习。

除了地市教育局以外，华南师范大学附属中学（简称“华附”）、广东实验中学（简称“省实”）、广州市执信中学、深圳中学等多所名校也采取直播、录播等形式提供线上课程。

10日上午，在首日面向社会开放的课程中，华附的高三云课堂半天累计的听课人数超过15万人次，各校学子在家就能上华附名师课程。

华附高三理科生刘同学在家远程上课后表示，效果比想象中好，音质画质都很不错，“互动通过微信完成也很有趣，学到了新的东西，对接下来的课程更加期待了。”

目前，华附已做出10个学科近60节课的录制计划。

复习答疑，不教授新课

线上教学，教授哪些内容？省教育厅明确，针对普通高中和初中毕业年级，各地各校在原计划的正式开学日之后，在保证全员参与和学习效果的前提下，可开展新学期课程网上教学；其他年级开学前原则上不讲授新课，开学后按照“零起点”实施教学。

记者了解到，多地市教育局、多个学校提供的线上课程以重要知识点专题讲授为主。一些学校也录制作业讲评类视频、开展在线辅导答疑，帮助学生释疑解惑。

广州市执信中学除了直播课以外，还录制作业讲评类微课。目前已上线226个微课视频，有针对性地帮助学生复习，受到学生喜爱。

“老师都是在家录制视频，工作量不小。比如，针对一道题录制10分钟的讲解视频，背后就有好几小时的工作。”执信中学教务处副主任兰海舰说，学校在延迟开学期间，不教授新课，上线的课程均为复习课程，主要是为学生答疑，帮助学生保持学习状态。

劳逸结合，线上指导体育锻炼

多地市在高中线上课程开展方案中，特别关注高三毕业班学子。

广州市教育局提出，延期开学期间，学校将为高三毕业班学生提供合适的学习资料，家长要对孩子进行心理状态的关注、疏导和保障。

除了文化课授课外，教育局、各校还设置了体育锻炼、劳动教育等课程。深圳市教育局要求，各普通高中在线上课程中，需参照学生在校学习时间合理安排学生小组讨论、教师答疑等时段，每天需要安排1节美术欣赏、音乐欣赏、室内运动课，帮助学生缓解学习压力和紧张情绪。

延迟开学期间，在省实的班级群，学生每天都能定时收到保健操、课间操熟悉的配乐，伴着音乐自主做操。“学校为我们安排了细致的课表，做操都和在校学习时一样，让我们劳逸结合，放松心情。”省实高三（18）班学生陈彦君说。