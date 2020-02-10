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深圳于2月10日启用市级在线教育平台

2020-02-10 08:23 来源：南方网
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　　受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，1月28日，广东省人民政府下发了《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》，明确要求全省中小学、幼儿园2月17日前不开学。

　　1月31日，深圳市教育局印发了《关于2020年春季延迟开学期间在普通高中实行在线教学的通知》，对于应急情况下开展网络教学工作提前谋划，提早部署，决定采用在线教学的方式对普通高中的学生开展教育教学活动，实现“停课不停学”，确保学校教学进度和教育教学质量。

　　其中，明确各区校可根据实际情况自行选择在线教学平台，体现自主选择，一校一策，协同保障。同时提供市级平台供直属、高中学校和有需要的学校选用。市信息技术中心负责技术指导、人员培训和对区（校）在线教学平台使用的跟进落实。

　　小南获悉，目前，市级在线教育平台已进入试用阶段，2月10日正式启用。期间还将组织多次培训，并提供在线的培训文档与视频。

　　2月3日上午10点，全市有6800多名教师和学校管理人员“足不出户”，通过手机、电脑参加了市级在线教学平台首次培训。培训采用直播、短视频、文档、微信QQ群及二维码分享等方式，解读了市教育局的有关通知精神，对教学平台的教师端操作和学生端使用做了逐一讲解，并与参训教师进行了交流互动。

　　对于教师们提出的问题和合理化建议，一一做好登记，在平台建设和使用过程中时统筹考虑。参训教师们初步掌握了平台的基本功能，以及相关使用方法等。

　　据介绍，市级在线教学平台面向教师免费开放。平台具有多样的教学互动工具，例如画板、签到、答题卡、分屏播放PPT，能够支持多人同时在线教学，画面清晰；支持多种教学形式，如直播大课、年级授课、班级授课等，支持老师播放课件、板书、考勤、点名、举手等传统课堂场景，支持在线实测、录制回放等信息化教学工具，形成更为优良的课堂反馈机制。

　　【记者】孙颖

　　【来源】南方号“深圳大课堂”

编辑： 罗予岐

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