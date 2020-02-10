在家带娃，可以陪孩子做的7件小事

平时工作忙碌的爸爸妈妈们，在家借这个机会上岗，出色地演好“父母”这个角色吧！

受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，佛山中小学和幼儿园延期开学。应如何打开在家带娃的正确方式，成了不少家长头疼的问题。基于此，南方+记者采访了佛山几位长期从事幼儿园工作一线的老师们来支招，她们都不约而同介绍了可以跟孩子一起做的7件小事，一起来看！

禅城区名师工作室主持人、佛山市机关幼儿园高级教师潘渝：

延期开学是全国抗击疫情的大战略，首先是希望得到广大家长的理解与支持，毕竟生命安全是第一位的。居家带娃，我为家长们提供如下建议：

1、积极调整心态，以乐观的态度应对。这既是对孩子的关爱与保护，也是促进亲子交流、密切亲情的好契机。

2、可以多些时间陪伴在孩子身边，虽然不能带孩子外出旅游或是游乐场等地游玩，但是可以做一些有益身心的游戏或益智活动，如在家一起阅读图书、搭积木玩乐高，玩猜谜、做手工、画图画。

3、可以到开阔且阳光充足的户外环境中锻炼身体（自己一家人），例如到大草坪上踢踢足球、踩踩单车。

4、非常时期不能约好朋友一起玩，但是也可以通过微信来分享一下各自的活动，或是拍摄小视频分享表演的歌舞等小节目，也是可以增进小朋友之间的同伴友谊，为迎接开学做好准备。

5、可适当地借助此次疫情加强对孩子卫生习惯的教育培养，养成勤洗手、按时作息、注意饮食卫生、坚持锻炼身体等方面的好习惯。

6、可以和孩子一起制定一周作息表，动静结合，尽量丰富多样，共同按计划执行，并每日小结和评价。还可以自主设立奖惩方式，增加趣味性，让大人和孩子都养成科学规划，自觉遵守，同时也可增添家庭生活的乐趣，这样都是非常有益的。

7、如果因为特殊情况孩子由老人家照看，尽量按照前期制定好的作息计划执行，做好老人家的工作，全家人步调一致。父母下班回家要让孩子及时汇报当天的活动，最好用手机记录下来方便孩子回顾和进行自评、他评。

南海区狮山镇罗村中心幼儿园教师、佛山“最美幼教人”陈丹：

“爸爸，你再不陪我，我就长大了”，这是我大年初一看综艺节目“欢乐喜剧人”中的一个小品里的小女孩对她爸爸说的一句戳心的话。太多父母平时因为工作忽略了对孩子的陪伴，错过太多孩子成长的点点滴滴。

今年春节期间，我们国家正在经历一场“疫情抗卫战”，全国同心协力，一系列相关措施正在积极应对。而我们的假期计划也因为疫情影响被打破，小朋友们都被“困”在家。这时没有应酬的爸爸，能辅导孩子学习，能哄孩子睡觉，百年不下厨的爸爸还能做出一桌好饭菜，激发了爸爸们的居家潜力，这对于孩子们来说，是因祸得福吗？

平时工作忙碌的爸爸妈妈们，在家借这个机会上岗，出色地演好“父母”这个角色吧！

1、和孩子们收集春节的传统习俗资料。

2、正确完整地认识这个一年当中最重要的传统节日，学习拜年礼仪。

3、和孩子一起认识“新型冠状病毒”，了解病毒的特性和预防感染的办法，提高孩子的卫生和自我保护的意识。

4、和孩子一起看新闻、网上查阅关注全国上下同心协力共同抗战的种种事例，让孩子感受这种全国大范围的无私奉献精神，对孩子进行“爱”的教育。

5、和孩子一起定制每日“居家”计划，让孩子参与到家务劳动中，为家出力，例如：打扫卫生、一起做饭。

6、陪孩子学习：如画画、阅读、下棋、寒假作业、查漏补缺。

7、陪孩子看看他们喜欢的动画片、电影，给他们适当的引导。

当然，能陪伴孩子做的事情还有很多很多。相信这场“病毒战争”很快就能战胜，到时候我们都能走出家门看花儿开放。但“陪伴孩子”这件事，也希望各位父母能一直做好，别错过孩子成长的每一个时刻。

顺德北滘第二幼儿园教师、佛山“最美幼教人”莫海燕：

虽然足不出户，我们一样可以和孩子们愉快玩耍，家长可以陪伴孩子这样做：

1、陪孩子玩玩趣味数学游戏：分一分玩具，了解分解与组成的概念。

2、打牌游戏：比大小。

3、盖棉被：从1数到13，轮流出一个牌，当出的牌和数的数字相同时快速拍牌，谁拍到谁赢得所有的牌。

4、适当的室内运动：跳绳、跳远，单足立，捉迷藏等。

5、玩益智小游戏：跳棋，飞行棋，围棋等。

6、阅读各类书籍：如《新型冠状病毒》绘本、《一个不能溜达的春节》绘本，从中了解病毒的概念，提高自我保护意识，养成好习惯。

7、可以进行绘画：自由画、写生等。

【记者】王雅铄

【来源】南方号“佛山大课堂”