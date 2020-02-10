广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区
南方网
要闻　 学习进行时　 经济 直播 融媒　 网评　 理论
快报 专题 公告 财经 汽车 法治 教育 体育 英文 生活 视频 文化 双创 乡村 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

在家带娃，可以陪孩子做的7件小事

2020-02-10 08:23 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，佛山中小学和幼儿园延期开学。应如何打开在家带娃的正确方式，成了不少家长头疼的问题。基于此，南方+记者采访了佛山几位长期从事幼儿园工作一线的老师们来支招，她们都不约而同介绍了可以跟孩子一起做的7件小事，一起来看！

　　禅城区名师工作室主持人、佛山市机关幼儿园高级教师潘渝：

　　延期开学是全国抗击疫情的大战略，首先是希望得到广大家长的理解与支持，毕竟生命安全是第一位的。居家带娃，我为家长们提供如下建议：

　　1、积极调整心态，以乐观的态度应对。这既是对孩子的关爱与保护，也是促进亲子交流、密切亲情的好契机。

　　2、可以多些时间陪伴在孩子身边，虽然不能带孩子外出旅游或是游乐场等地游玩，但是可以做一些有益身心的游戏或益智活动，如在家一起阅读图书、搭积木玩乐高，玩猜谜、做手工、画图画。

　　3、可以到开阔且阳光充足的户外环境中锻炼身体（自己一家人），例如到大草坪上踢踢足球、踩踩单车。

　　4、非常时期不能约好朋友一起玩，但是也可以通过微信来分享一下各自的活动，或是拍摄小视频分享表演的歌舞等小节目，也是可以增进小朋友之间的同伴友谊，为迎接开学做好准备。

　　5、可适当地借助此次疫情加强对孩子卫生习惯的教育培养，养成勤洗手、按时作息、注意饮食卫生、坚持锻炼身体等方面的好习惯。

　　6、可以和孩子一起制定一周作息表，动静结合，尽量丰富多样，共同按计划执行，并每日小结和评价。还可以自主设立奖惩方式，增加趣味性，让大人和孩子都养成科学规划，自觉遵守，同时也可增添家庭生活的乐趣，这样都是非常有益的。

　　7、如果因为特殊情况孩子由老人家照看，尽量按照前期制定好的作息计划执行，做好老人家的工作，全家人步调一致。父母下班回家要让孩子及时汇报当天的活动，最好用手机记录下来方便孩子回顾和进行自评、他评。

　　南海区狮山镇罗村中心幼儿园教师、佛山“最美幼教人”陈丹：

　　“爸爸，你再不陪我，我就长大了”，这是我大年初一看综艺节目“欢乐喜剧人”中的一个小品里的小女孩对她爸爸说的一句戳心的话。太多父母平时因为工作忽略了对孩子的陪伴，错过太多孩子成长的点点滴滴。

　　今年春节期间，我们国家正在经历一场“疫情抗卫战”，全国同心协力，一系列相关措施正在积极应对。而我们的假期计划也因为疫情影响被打破，小朋友们都被“困”在家。这时没有应酬的爸爸，能辅导孩子学习，能哄孩子睡觉，百年不下厨的爸爸还能做出一桌好饭菜，激发了爸爸们的居家潜力，这对于孩子们来说，是因祸得福吗？

　　平时工作忙碌的爸爸妈妈们，在家借这个机会上岗，出色地演好“父母”这个角色吧！

　　1、和孩子们收集春节的传统习俗资料。

　　2、正确完整地认识这个一年当中最重要的传统节日，学习拜年礼仪。

　　3、和孩子一起认识“新型冠状病毒”，了解病毒的特性和预防感染的办法，提高孩子的卫生和自我保护的意识。

　　4、和孩子一起看新闻、网上查阅关注全国上下同心协力共同抗战的种种事例，让孩子感受这种全国大范围的无私奉献精神，对孩子进行“爱”的教育。

　　5、和孩子一起定制每日“居家”计划，让孩子参与到家务劳动中，为家出力，例如：打扫卫生、一起做饭。

　　6、陪孩子学习：如画画、阅读、下棋、寒假作业、查漏补缺。

　　7、陪孩子看看他们喜欢的动画片、电影，给他们适当的引导。

　　当然，能陪伴孩子做的事情还有很多很多。相信这场“病毒战争”很快就能战胜，到时候我们都能走出家门看花儿开放。但“陪伴孩子”这件事，也希望各位父母能一直做好，别错过孩子成长的每一个时刻。

　　顺德北滘第二幼儿园教师、佛山“最美幼教人”莫海燕：

　　虽然足不出户，我们一样可以和孩子们愉快玩耍，家长可以陪伴孩子这样做：

　　1、陪孩子玩玩趣味数学游戏：分一分玩具，了解分解与组成的概念。

　　2、打牌游戏：比大小。

　　3、盖棉被：从1数到13，轮流出一个牌，当出的牌和数的数字相同时快速拍牌，谁拍到谁赢得所有的牌。

　　4、适当的室内运动：跳绳、跳远，单足立，捉迷藏等。

　　5、玩益智小游戏：跳棋，飞行棋，围棋等。

　　6、阅读各类书籍：如《新型冠状病毒》绘本、《一个不能溜达的春节》绘本，从中了解病毒的概念，提高自我保护意识，养成好习惯。

　　7、可以进行绘画：自由画、写生等。

　　【记者】王雅铄

　　【来源】南方号“佛山大课堂”

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 赢在后劲
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235