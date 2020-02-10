高三必看！佛山名师为你奉上九大学科居家复习宝典

对于高三学生，此时正是高考复习的关键时期，学生们在此时应如何调整心态？可以掌握哪些科学的学习方法进行自主学习？各学科又该如何进行针对性强化复习？

当前，由于普通高中延期开学，不少学校启动在线教学安排，上起“空中课堂”，佛山市教育局也将在2月10日启动针对全市高中生的名师网络课程。对于高三学生，此时正是高考复习的关键时期，学生们在此时应如何调整心态？可以掌握哪些科学的学习方法进行自主学习？各学科又该如何进行针对性强化复习？近日，南方+记者采访了九大学科的佛山名师，一起看看他们都为大家支招了哪些备考干货吧！

顺德李兆基中学课程与教学指导中心主任李海峰：

组建学习小组互相监督，保持阅读量和勤奋练笔

现阶段，李中包括其他很多学校都会第一时间将相关疫情防控知识和关键信息通过短信、微信、公众号等发送给师生及家长，同学们要做到不信谣，不传谣，在各种信息面前辨别真伪，以权威人士、官方信息和学校信息为准，不轻信同学或者朋友之间传播的小道消息。

近期，各学校会按照要求定期对学生进行调查，大家不必恐慌，一切都是为了更好防预。同学们要按照学校要求做好各项防疫措施，建议尽量减少不必要的外出，配合学校做好相关调查。同时要听从学校和家长的教导，制定好学习计划，把精力转移到学习上来，安心在家学习就是最好的防预方法。

具体到语文学科，学校高三语文备课组有详细的作业清单，包括保温练习和提升作业，同学们可以按照学校清单根据自身的情况完成每天的任务。还要有针对性的查漏补缺，对照自己的语文学科现状通过专题训练来提升短板。

高三时间虽然紧张，但还是要坚持每天至少20-30分钟的阅读时间。阅读书报，关注时事热点，梳理自己对新闻事件的看法，尤其关注针对重要事件的主流媒体的评论文章，积累素材，扩展思维和视野，增强自身的思辨力。李中高三备课组分工协作，每天由一位老师搜集两篇时评发给学生阅读。

学生要坚持在家一周一篇作文练笔，及时线上交老师批改；坚持每天写随笔，篇幅不限，哪怕一两句都可以。还可以尝试晨读，每天花5-10分钟大声诵读高考必备篇目或经典美文，语文高考语感很重要。

在学习时，大家要用好老师资源和同学资源：学习过程中遇到的问题及时请教老师，不留问题过夜，同时鼓励同学们组建学习小组，互相鼓励帮助，比一个人单打独斗效果要好很多。

石门中学高三“有为班”数学教师黄志平：

归类错题研究解题过程，定下指标全面回顾课本

在家学习这段时间，如何调整好状态十分关键。首先，高三学子在家要尽可能按照学校的作息时间，保持良好的备考状态。同时，这也有利于学生在充分的时间保证下对所学知识进行消化与吸收，如，上午完成在线上学习、午睡起床后就可以利用下午、晚上的自习时间，对当天上午所学内容进行总结与反思，或进行强化训练、预习第二天学习内容，如此往来便能在一定程度上达到在校的复习效果。

对于高三学子来说，首先更要根据学校要求做好线上的课程学习。如今的课程学习基本上已是二轮专题复习，学生需进一步做好查漏补缺；其次，学生要做好个性化的提升，充分利用好假期在家的时间，认真消化、及时归类整理错题；最后是通过练习强化检测、巩固、回顾复习重点和自己的薄弱点。

除研究具体题目外，看书同样必不可少。因为看书属于对知识的全面回顾，可以发现被自己忽略的小板块。学生看书要每日定下硬性指标，可以选择早晨或睡前等记忆力较强的时间段集中力量看书，并在看书后默写以检查读书成果。

针对数学备考复习，可以根据自身的情况与老师的要求，多做选填题，增强熟练度，提高做题速度。同时，学生应重点做好总结，以弥补平时任务多且重，较少时间总结的情况，进一步挖掘解题思路与技巧。

具体来说，同学们可以把之前做过的不太熟练的，以及懂了之后仍觉得解题思路很巧妙的题整理出来，进行简单地知识分类。当你仔细去研究解题的过程，会发现很多题目的解题思路是相通的。在做好一定量的积累后，就可以摸索思路相通的题，其题干都有哪些特征。把这一步做好了，以后碰到类似的题就不怕了。

顺德李兆基中学高三英语备课组长徐琨：

每天至少半个小时练习听说，攻克词汇和语法的薄弱环节

非常时期适逢高三备考关键时刻，学校领导和教师们都高度重视高三学子的状态，第一时间在网上建立各班级及学科微信交流群。除了温馨提醒学生们响应号召，注意安全不随便外出之外，更是鼓励学生们在家继续为高考备战。同时也跟学生家长们保持密切联系，提供家庭学习指导建议。

目前看来，学生们状态极佳，绝大部分都处于积极备考中。李中高三年级在各备课组的协商下，进行统筹安排各科的学习时间和指定学习内容，具体到了每一天该复习到某科的某章节以及完成相应的任务，这样既保证了科学的学习时间，又能保证均衡高效的复习。学校各位科任老师也几乎天天都守在微信上解答学生的各种问题，更有老师开创了微课教学及答疑，甚至是直播讲解以及答疑，反应良好。

具体到英语学科，首先，英语学科比起其他学科来，有一个更加紧迫的任务——英语听说考试。这场考试是英语高考的首战，如无另行通知，时间将在今年3月8号前后，分值占整整15分，相当重要。特殊时期，如果学生们在家每天能花至少半个小时认真练一套完整的题目，效果可能不仅不会比在学校里差，反而能针对自己的需求再进行个性化定制来攻克自己的薄弱环节。我们也希望家长们给予适当的督促和协助，避免学生在电脑或手机上分散学习注意力。

其次，英语的二轮复习仍然高度强调词汇和语法的重要性。要求学生们利用好手头的材料和练习，按计划定时定量地完成基础复习。

最后，专题复习的技巧点播在手头资料上都有具体讲解，学生们可以自己先尝试理解消化，并积极实践，然后相互讨论后向教师提问。这样在回校后，教师也可以更有针对性地进行指导。

石门中学教务处主任、政治教师陈普亮：

关注近一年国内外时事，依纲靠本消化重点知识

目前，南海学生主要通过线上及线下相结合的方式进行学习。对于线上这种非传统的学习方式，学生要注意以下几点：一是自觉和自律。没有老师的监管，上课时间比较早，课时紧凑。这要求学生要加强自我的管理和约束，注意作息，调整好生物钟，才能保持最佳的学习状态，同时对老师线上布置的作业要自觉去完成；二是认真专注听课，因为直播过程可能可以和老师同学互动，向老师发问，如果学生听课过程将过多的时间和注意力放在互动上，则容易分心，错漏知识；三是及时消化吸收。每个课时依照进度推进，老师线上的讲解也比较快速，课后要及时整理笔记，自己利用网络等途径补充完善知识。

高三政治如何备考？我认为首先要制定计划，提高效率。学生要学会自主学习，制定适合自己的计划，每天有计划去记忆一些重难点和高频考点的知识，记忆和理解相结合。

其次是发挥主观能动性，自主复习。目前，大部分科目还处于第一轮的复习阶段，但也接近第一轮的尾声，经过上个学期老师带引下的复习，学生已经掌握了总结归纳知识的一些方法和技巧，可以依照老师的复习方法自主推进复习进度。同时，可对照课本构建知识网络，理解重点知识，通过网络等途径找题，进一步关注和梳理近一年度国际国内的重大时政热点，思考热点和课本知识的结合点。

再者，紧跟学校安排，依时完成作业。刷题是高考复习的不可或缺的环节，虽然不在学校，但学校会通过微信群等途径给学生配题，及时完成作业，巩固课本知识。

最后是查漏补缺，固强补弱。在家学习是学生难得的可以自主安排的时间，学生应充分利用好时间，进一步巩固优势科目，提高总结归纳的能力，加快补强弱科或弱项。对于高三学子而言，谁能自觉自律和最大限度地发挥主观能动性，谁就能抢得先机。

中学历史高级教师、佛山一中历史科组长、高三备课组长辛晓燕：

熟悉通史时序和阶段特征，借助思维导图系统识记主干知识

上学期同学们已完成了一轮复习，寒期主要任务是巩固一轮复习的成果，为下学期的二轮复习做准备，因此，延迟开学的这段时间里高三学生在历史复习方面可以延续寒假复习计划：继续以夯实基础为主，巩固一轮复习的成果。有以下几点建议：

1、总体策略：全面、系统、细致的识记主干历史知识，“以熟悉教材为中心，坚持归纳和整理，坚持训练和反思”（简称为“一个中心，两个基本点”）。

2、整理单元知识结构：回归教材，参看教材、课件、教辅资料等整理单元知识结构（思维导图），使知识更具网络化、系统化、条理化，更有利于识记，通过整理来识记主干史实、重大历史事件、重要概念等。

3、注重限时训练：限时（50分钟）完成近六年全国卷高考历史题和模拟历史题套卷，加上寒假前期，共完成了十三套高考卷和若干套模拟卷的训练。定期限时（150分钟）完成文科综合科合卷模拟套卷。这些都要求学生及时进行批改、订正和反馈，认真研究答案，归纳答题思路，力求提高答题的正确率和合卷的答题速度，对于错题要重做，并做到回归教材，查漏补缺。

4、预习二轮复习资料：上学期末学生都拿到了二轮复习资料，最后两节课我们已完成了“开篇通史引导”，开始了二轮复习，有鉴于此，在寒假的最后阶段，在复习巩固了一轮复习成果的基础上，引导学生在家自主学习二轮复习资料，熟悉通史时序和阶段特征，按时间顺序预习第1、2讲，完成相关的练习题，为开学进行的二轮复习做更多的准备。

5、充分利用网络资源：“停课不停学”，全国很多省份、城市、学校都以网课或在线授课的形式弥补推迟开学造成的学习空白，免费开放网课或在线授课，我们及时收集、筛选这些资源，推荐一些优质的资源给学生，让学生适当选择听一些网课，以弥补学习上的缺漏。

三水中学高三地理备课组长黄小雁：

主动适应新的备考方式，按照高考高频考点找落实必备知识

在疫情的特殊时期，延迟开学，学生们可能会有两种不一样的心态，第一种是因为假期延长，没有备考的紧迫感，第二种是刚好相反，假期长了在家如何有效学习科学备考？会有焦虑的情绪。

我认为这两种心态都需要进行调整的。首先是没有备考紧迫感的心态，疫情突如其来，但高考备考不一定会因此而改变，机会永远是留给有准备的人，没有课堂管控的形式之后，学习上的执着和自觉便是最好的学习品质。你若自觉，便有明天，希望学生们都要加强自己备考的紧迫感。最好的做法便是拿出毅力来，每天进行一个高考的倒计时以激励自己。

在特殊的备考形势下，备考的地点、方式都在发生变化。建议学生们不必过于焦虑，要和老师、学生一起主动去适应新的备考的方式。可以通过相互督促打卡，相互鼓励的方式，心往一处想，劲往一处使，积极地去适应新的备考方式。

在家复习确实会有一些不利于备考的因素，因此合理安排学习时间十分重要。我们有很多有高考备考经验的班主任和课任老师会在线上指导学生学习，学生们要记得跟着老师的节奏走；其次，在学习时间安排和作息上，尽量保持和此前在校一致；第三，要做好详细规划表，具体到什么时间学习哪个科目等，这样会使得整个复习计划科学有效。

针对地理学科，我建议可以利用这一段时间，找出薄弱的知识，落实必备的知识。必备的知识可以按照高考的高频考点。薄弱知识又如何判断呢？我建议根据考点默写相关知识，并写出它的因果逻辑关系。如果写不出也不明白因果逻辑关系，那就说明这部分知识属于薄弱内容，其次也通过分析错题集来确定自己的薄弱知识。

最后，如何来攻克自己的薄弱知识？我建议大家第一是回归教材整理笔记，尤其是自然地理，必须要学会画图，并且理解自然地理过程是怎么发生的，理解其因果逻辑关系。第二是弄懂了薄弱的知识之后要通过做近五年高考的试题来检测自己。此外还要加强综合题的训练，提高解题能力。备考不是只靠简单的背诵和记忆的，建议学生们要多思考多问多总结，可以利用微信、电话、直播等新媒体形式向老师请教，之后需要花时间做好思考和总结。

中学物理一级教师、佛山一中高三教学级长林映霓：

建立知识网络和思维导图，规定时间完成适量理综套卷

对于高三复习，寒假是一个重要时期。同学们要做到对第一轮知识的系统回顾整理、查漏补缺，同时也要对第二轮复习做好充分准备。这个时期其实也是应该自己静下心来复习的阶段，所有大家要在心理上积极适应变化，不要抱怨，面对现实，转危为机。结合学校制定的复习计划，大家可以根据个人情况将计划更细化，使之更有操作性和更适合自己。如果时间利用得好，这将是一个弯道超车、鲤鱼跳龙门的最好机会。

目前，依据“学案导学、学生自学、全批全改、定时答疑”十六字工作方针，我校已经制定应对延迟开学的工作方案。我们重点推出复习学案，做到每个复习时间段各科目都有学案引导，学案包括：思考问题、知识归纳、典型例题、方法总结和课后练习等，让学生在学案引导下可以更好地完成自主复习，提高效率，并有老师定时在线答疑。

具体到物理方面，建议高三的同学们可以“两步走”来进行学习。首先是要梳理知识。寒假是知识梳理的最好时期，对每个部分知识做到回归课本和基础，建立知识网络和思维导图，整理和完善笔记，第一轮未完成部分也要补充复习。

其次是查漏补缺。第一轮复习中同学们会留下很多知识漏洞，所以假期查漏补缺也是一个重要工作，通过回顾第一轮的错题，找出自己知识薄弱环节进行自主学习，重点攻破，为第二轮专题复习做好准备。建议大家在假期适当完成套卷，在规定时间内（2.5小时）完成一份完整的理综套卷，通过训练，找到做套卷的思路和策略，也在做题过程中，提高做题速度。

最后，建议同学们每天时间安排可以加入适当的体育活动，保持好的精神和身体状态。特别强调，家庭要帮学生营造一个好的学习氛围，最好远离电子产品，我们年级提出学习期间家长代管手机，让学生更专注于复习。

三水中学化学高级教师、高三化学备课组长储晓强：

重在归纳总结，有针对性突破难点

疫情当前，各地各校都推迟开学，但停课并不意味着停学，假期延长也是学生们挑战自我、考验自我的重要契机。希望学生们通过自我管理和激励，调整好心态，远离网络游戏和电子产品，提高自控力，增强自律性，成为一个高度自觉的人。具体而言，则需要学生们合理规划利用时间，拒绝浮躁，拒绝空想，静下心来，踏实复习，查漏补缺，有针对性突破难点，弯道超车。

对于高三学生即将面临高考，学习任务繁重，我建议学生们合理安排好每个学科的学习时间，找到自己的弱点，利用假期，补缺补差。可以将自己所害怕的考点，用一张纸尽可能多的写出来，然后发给老师，经老师指点后，再重新写一遍考点及解题思路，再根据老师布置的几道相应高考题去做，再反思，再归纳，这样的方法有助于学生加强薄弱的科目和考点。

三水中学高三年级中心组在疫情期间给学生们发送了《致高三学生的一封信》，旨在让学生更加清楚这段时间虽然在家，但是要像在学校一样学习。现在各个班级各科分别建立微信群，方便科任老师与学生沟通交流，也便于作业布置检查。

对于布置的作业，针对学生的难点，科任老师会拍一些讲解视频发到班群，让需要的学生可以学习观看。目前主要学生自学，教师线上答疑，以及加强对学生学习的监督，让每位学生每天打卡，上传作业。

值得注意的是，学生们不必受疫情影响，太过于着急，不建议有太过于宏大不切实际的规划，学生们要根据自己的情况，每天提高一点。

具体到化学学科，我建议是通过对题型、做题、写考点，归纳，再做题，螺旋式上升。最为关键的是，引导学生进行归纳总结，老师自己讲得太多，学生不一定消化吸收得了，假期里学生能消化吸收更重要。

高明一中高三生物科组组长李欢颜：

把握宝贵“自主时间”，每天至少半小时细读教材

由于新型冠状病毒感染的肺炎在全国快速蔓延的原因，高三寒假需要延期，然而对于即将面临高考的高三学生来说却是很关键的。非常时期，非常考验，也是高考前最为宝贵的“自主时间”，如果学生们在家每天能花至少半个小时认真练一套完整的题目，效果可能不仅不会比在学校里差，反而能针对自己的需求再进行个性化定制来攻克自己的薄弱环节。

方略一：细读教材。特别是必修3和选修本。近3年高考全国卷更加注重教材细节知识和核心概念的考查。全国卷生物试题非常关注教材中某些细节知识的考查，包括教材中的“问题探讨”“思考与讨论”“插图”“旁栏信息”“知识链接”“资料分析”等栏目和课后的各类练习题。因此，建议同学们备考过程中，一定要回归教材、吃透教材、夯实基础，教材旁栏小字等内容也不能忽略。

方略二：认真做近5年的全国高考题。特别是非选择题部分，研究如何答题。将最近5年全国高考题进行分组研究，对历年高考题的命题特点进行回顾和整理。如光合作用与呼吸作用综合考查、生态方面、遗传实验分析等，研究同一考点内的高考题，可帮助我们把握高考命题的脉络，明确高考能力要求的考查方向，提高复习的针对性和有效性。

通过对比不同年份的全国卷生物试题及同一年份不同地区的高考生物试题会发现，很多试题考查的知识点相同，命题方式相似，能力立意相同。因此，建议同学们备考过程中，一定要重视高考真题的复习价值，在正确解答每一道高考真题的基础上，形成一类试题的思维分析方法和解答模式，以不变应万变。

方略三：精练习题。保持一定的题感，通过训练提高自己的分析能力，从而进一步查漏补缺。一方面要题海捞金、精选精练，另一方面要按照考纲要求做到考点细化联系，及时发现存在的不足，有针对性地查缺补漏，防止遗漏相关的知识点。

在补缺补漏上，建议应该回归课本和基础知识，多阅读教材和第一轮复习资料，对知识点进行系统的梳理，抓住重点薄弱章节。

【撰文】王雅铄 蒋晓敏 李欣 李周秦

【来源】南方号“佛山大课堂”