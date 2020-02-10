深圳大学硕士研究生复试录取推迟，拟录取博士研究生考生暂停调档

报考深大2020年硕士研究生的各位考生可安心备考、耐心等待学校通知，该校将尽量畅通考生咨询通道，及时准确发布考试招生相关信息。

近日记者从深圳大学研究生招生办公室获悉，原定近期举行的自划线高校硕士研究生复试录取工作等推迟举行。报考深大2020年硕士研究生的各位考生可安心备考、耐心等待学校通知，该校将尽量畅通考生咨询通道，及时准确发布考试招生相关信息。

日前，教育部有关部门印发通知，要求各地各招生单位认真贯彻落实党中央、国务院关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作有关精神和教育部相关通知要求，把广大师生生命安全和身体健康放在第一位，在不举办大型聚集性活动和考试，及时调整研招考试有关工作方案。

通知明确，原定近期举行的自划线高校硕士研究生复试录取工作等推迟举行，具体工作安排由各招生单位在所在地省级高校招生委员会指导下，结合本地本单位疫情防控情况自行确定。原定4月初左右进行的全国硕士研究生复试工作是否延期将视疫情防控进展情况另行通知。

按照通知要求，疫情流行期间，深圳大学研究生招生办公室将继续做好考生服务，尽量畅通考生咨询通道。在确保考生安全前提下，按照公开、公平和公正原则，及时、准确发布考试招生相关信息。同时，各考生可密切关注深大研招网和“深圳大学研究生招生”微信公众号的通知公告，硕士研究生统考成绩公布、成绩复核、复试及录取等相关工作安排将通过以上平台提前通知。考生亦可通过szuyz@szu.edu.cn邮件联系，学校将定期查收邮件，并及时回复。

另据了解，由于新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，为做好相关防控工作，该校拟录取的2020年博士研究生考生暂停办理档案调档（应届生提交政审材料现实表现表）。后续根据疫情形势和防控情况，再另行通知办理时间要求。

【记者】孙颖

【来源】南方号“深圳大课堂”