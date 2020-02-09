疫情防控中如何保持心理健康？广州市教育局防护指引来了

建议同学们不仅要做好卫生防护，保障好身体安全，也记得关注心理安全，希望每个人都能做好心理自助防护工作。

随着对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控加码，公众因紧张和担心而产生的焦虑、抑郁情绪增加。近日，记者从广州市教育局获悉，广州市教育局委托广州市未成年人心理咨询与援助中心的专家和老师们为广大中小学生提供了一些自我心理防护的指引，建议同学们不仅要做好卫生防护，保障好身体安全，也记得关注心理安全，希望每个人都能做好心理自助防护工作。

正确认识自己的心境反应

防护指引指出，可以看看自己的心理状态，自我检查是否有过度沉浸在消极的情绪中，如果发现自己处于消极的情绪中，可以尝试用不同的方式去化解消极的情绪。

首先，要接纳自己的负面情绪。防护指引指出，个体处于应激状态时，可以引起各种不同程度的情绪反应，如焦虑、愤怒、敌意和自怜等。产生这些负面情绪是正常的，也是可以被理解的，适度的负面情绪有助于提高对疫情的警惕，所以不必刻意压抑或完全否定这些负面情绪，一味地抗拒情绪只会使自己更加沉浸在负面思维和情绪中。当我们接纳自己的负面情绪时就会平静下来，之后做出的行为及决定才会更加理性。

同时，要表达和倾述自己的感受。研究表明，宣泄压力带来的消极情绪体验，能够减缓这些事情对人的消极体验，从而增进人的身心健康。中小学生们可以用倾诉、自我对话等、在家中进行适度运动等方式进行适当的压力宣泄。

如，当出现焦虑问题时，在自我对话中，作为情绪的主人的你可以给焦虑写封信，与你的消极情绪对话。

同时，要用平和的心态、科学的精神对待疫情信息，要减少信息过载，不要时时刻刻都盯着手机上疫情的信息。

科学做好停课不停学

防护指引建议，同学们可以利用这段在家休息的时间，合理制定适合自己的学习计划，在完成学校老师线上布置的功课外，对自己各学科的知识进行查漏补缺，建立知识系统，为即将到来的新学期做好准备。

要掌握学习时间，屏蔽手机。要学会排除手机干扰，如定时交给监护人保管、关机存放至某处、白天不使用等。

要缓急相济，合理利用。开展时间管理，最大效率提升时间使用效果。要学会发现自己一天中头脑最清醒的时间、较为清醒的时间和不太清醒的时间。学会在不同时间段里做符合该时间段状态和效率的事情。如有的同学感觉下午2点至4点效率不高，那就可以用这段时间来整理错题、改正练习等，学会劳逸结合。

要及时奖赏，有收获感。刚开始制定计划的时候，会觉得信心满满。有的同学制定计划过于严苛，结果发现到晚上根本完成不了，这其实也没有太大关系。刚开始的时候，能完成80%已经很不错了。这时候可以适当给自己一些奖赏，根据自己的实际情况合理制定奖赏内容，让自己的学习有目标，有激励。

要确定目标，每天检查。每晚睡前做两件事，第一是制定明日目标，二是评估今日目标的完成情况。如果当天实现程度低于八成，那说明内容制定过满，或者自身学习过程存在一些问题。要把这些问题写下来，及时纠正，及时改进。

学会寻求专业的心理援助

防护指引建议，要珍惜友善互助的社会支持，亲密和谐的人际氛围，既能化解紧张情绪，也能提高心理免疫力。珍惜难得的与父母、家人共处的时间，与家人互相陪伴，这也是一个与父母化解矛盾、增进理解的契机；虽然无法出门，但可以通过微信、朋友圈和电话等途径与好友交流，分享趣事，倾听苦恼，互相扶持。

防护指引提醒，当不良情绪已经影响到你的生活和学习，并让你感到难以承受时，请尽快主动寻求专业的心理援助。

广州市未成年人心理咨询与援助中心和广州大学教育学院心理学系组成专家团队，开通网络咨询服务QQ：428038776。咨询时间： 每天上午9:00-12:00，下午14:00-17:00 （抗疫期间）。

广州市心理援助热线：020-81899120，020-12320-5（24小时免费服务），免费QQ心理咨询：1661042151。

【记者】马立敏

【通讯员】穗教宣

【来源】南方号“广东教育头条”