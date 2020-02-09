东莞1.5万名教师参与网络教学在线培训

2月4日对教师进行线上网络培训，2月5日进行线上答疑，本次培训共有1.5万多名教师报名，来自学前、特殊教育、小学、初中、高中和中职各个学段，覆盖了东莞市所有园区镇街，涵盖了所有学科培训。

为了做好正式开学前“停课不停教，停课不停学”的网络教学工作，近日东莞市教育局在发布了《东莞市学校正式开学前教学工作指引》（以下简称“指引”）后，紧锣密鼓地开展面向全市基础教育教师的培训。2月4日对教师进行线上网络培训，2月5日进行线上答疑，本次培训共有1.5万多名教师报名，来自学前、特殊教育、小学、初中、高中和中职各个学段，覆盖了东莞市所有园区镇街，涵盖了所有学科培训。

具体来看，参与培训教师人数初中教师占比最好，为46.86%，其次为小学和高中，分别为28.79%和22.97%。

参与培训教师的学科涉及语数英等20多个科学，除了主要学科外，还包括机器人、通用技术、综合实践等学科。

南方+记者获悉，培训根据《指引》要求，对学校如何开展网络教学进行专题培训，包括《网络教学体系构建的一般模式和要点》《东莞慕课平台使用说明》《东莞市教育局教学资源应用平台使用说明》《教师协作社群使用说明》。内容涵盖了网络教学的规划、资源、平台和应用，提出了学校网络教学基本体系模型，并对网络教学实施的各个环节要点进行了说明，对市教育局采购的三个信息化平台使用进行了系统详细的培训。

培训活动持续了一天，按照防疫要求，教师各自在家观看。培训效果得到了教师的广泛认可，收到数万点赞，各学科教研群开始在网络上热烈讨论和测试信息化平台的使用和网络交学方法，2月4日培训结束后，2月5日为在线答疑时间，市教育局组织了信息化答疑团队，及时帮助教师解决各种信息化应用难题，为下一阶段试点应用做好准备。

【记者】黄婷

【来源】南方号“教育莞家”