疫情未结束 采取“开学不返校”方案

各地要高度重视，按照属地管理原则，认真组织所属学校做好学生疫情防控工作，全面落实疫情防控措施。

日前，广东省教育厅防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组印发了《关于做好疫情防控期间高等学校和中等职业学校教学工作的通知》（以下简称《通知》），要求学校要适当调整春季学期教学计划，预定开学时间已到但疫情尚未结束的，学校应优先采取“开学不返校”方案，通过远程教学手段组织教学；确实不具备远程教学条件的，可再次推迟开学时间。

通知要求，各地要高度重视，按照属地管理原则，认真组织所属学校做好学生疫情防控工作，全面落实疫情防控措施。

各地、各学校要严格执行国家和省关于推迟开学的有关通知要求，根据学校实际情况，科学确定开学时间，严禁组织学生提前返校；要严格落实《广东省教育厅关于全力防控疫情确保开学安全的通知》各项要求，完善各类防控措施，未具备充分防控条件的，学校严禁组织学生返校。

预定开学时间已到但疫情尚未结束的，学校应优先采取“开学不返校”方案，通过网络教学等远程教学手段组织教学；确实不具备远程教学条件的，可再次推迟开学时间。

利用线上资源开展教学活动

通知明确，各学校要适当调整春季学期教学计划，充分利用线上资源开展教学活动，创新课程教学、课业辅导、考核评价形式，推动教学工作有序开展；充分利用粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟提供的各加盟课程平台优质线上资源，鼓励教师利用各平台教学工具开展混合教学，组织学生在线自主学习。

目前，相关课程平台在疫情防控期间均免费提供慕课教学、直播开课、SPOC和教师在线教学技能培训等服务，广大学校和教师可根据自身开课需要积极与联盟秘书处和各平台联络。

各学校要指定辅导员、班主任和专任教师负责联系学生，指导学生合理制定自主学习计划，做好学生的学习答疑和指导，及时掌握学生学习进度和学习情况；要采取远程技术手段，灵活处理好春季学期学生补考重修和课程补选、退选等事宜。

校外学生实习培训纳入防控重点

各地、各学校要切实加强学生校外实习实训和培训（以下简称“实习培训”）管理，将校外学生实习培训情况纳入疫情防控重点范围。

对目前正在开展校外实习培训的学生（含经学校同意学生自行选择顶岗实习单位的），学校要综合研判，摸清学生实习培训的地点、工作生活环境、安全防护措施等，具备撤回条件的，可在符合相关地区疫情防控要求、确保学生生命安全和身体健康的前提下有序撤回，撤回的学生要做好充分防护，避免途中被交叉感染，返校后集中隔离观察或返家后自行隔离观察，确保自身及他人安全；不能撤回的，疫情持续期间应尽可能留在原地，待疫情结束后再返回；对正在疫情严重地区实习培训的，要严格遵守当地人员流动管理规定，待相关条件允许后方可返回。

对推迟开学或暂停实习导致实习实训时间减少等问题，通知提出，各学校可根据疫情发展情况适当调整考核要求。