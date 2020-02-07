增强校园“免疫力” 在线视频会议出奇效

防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情当前，校园防疫重任在肩。根据广州市教育局部署，广州市中小学卫生健康促进中心着力开展校园防控疫情教育培训工作，使校园疫情防控关口前移。

防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情当前，校园防疫重任在肩。根据广州市教育局部署，广州市中小学卫生健康促进中心着力开展校园防控疫情教育培训工作，使校园疫情防控关口前移。2月6日下午，举行全市校园防范新型冠状病毒感染的肺炎疫情在线培训视频会议，广州市属高校、省属市教育局属中小学校（含局管民办中职学校）、教育支撑机构、各区教育局、市外籍人员子女学校、部分区属中小学约共85个单位近400人直接在线参加培训。

精准安排内容，疾控专家来助力

为了使学校防控疫情工作组成员、特别是学校卫生健康工作人员掌握精准的防控知识技能，广州市中小学卫生健康促进中心根据国家、省市卫健、教育部门的防控工作要求，精心安排了“新型冠状病毒感染的肺炎形势解读”、“校园疫情防控知识与应急处置流程”、“校园疫情防控日常工作指引”、“疫情防控期间学校卫生健康工作要求”等四部分专业防控内容。广州市疾病预防控制中心应急部主任、广州市政府应急专家、广州市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情专家组成员肖新才同志在百忙之中来支持授课。同时，我中心常见病防治室主任郭仰峰同志作为省教育厅指定的省校园防疫专家组成员，结合学校卫生健康工作实际讲授了“校园疫情防控的日常工作指引”；中心防控疫情工作领导小组常务副组长郭鸿宜同志对我市校园在防控疫情期间提出了卫生健康工作的要求。

想学校所想，提前征集问题现场答疑

这次培训不同于往常可以面对面交流，为了能帮助学校解决在防控疫情工作中存在的困难及疑问，广州市中小学卫生健康促进中心提前征集并收到了60条问题。根据学校场所特点、师生人群特殊性及疫情防控工作原则，整理归纳出校园隔离区域要求、密切接触者管理、校园消毒措施、最新诊疗知识等亟待得到解答指导的问题，在会上请肖主任给予统一解答。同时，将梳理其他个案特殊问题、整理答案，及时予以回应。本次在线培训为大家及时梳理了校园疫情防控整个流程环节，有针对性、有实效地解答了校园疫情防控实际工作中面临的问题。

移动“云视讯”“5G+”提速增效

根据疫情防控减少聚集的要求，这次覆盖面广、人数众多的培训采用在线方式进行，得到了广州移动的鼎力支持，“云视讯”在线视频会议平台、现场覆盖的5G网络发挥了重要的技术支撑作用，确保本次视频会议信号在高速率、低时延的环境下传输。下午，广州移动、越秀分公司的负责人带领了专门团队到中心支持确保视频会议全过程万无一失。

教育支撑机构联动合力

广州市中小学卫生健康促进中心借助其他教育支撑机构力量，扩大培训覆盖面。为了保障我市校园防疫培训做到全覆盖、无遗漏，我们请广州市教育信息中心、广州市教育评估和教师继续教育指导中心来助力。今天的视频会议由广州市教育信息中心派出专人全程录音录像，我们整理好视频音频课件后，将尽快通过广州市中小学教师继续教育网向广大教师、通过各区教育局智慧教育公共服务平台向广大学生提供疫情防控和健康教育的学习课件。

下一步，广州市中小学卫生健康促进中心将按市教育局的部署采取多种形式持续开展校园防疫培训，通过中心微信公众号“广州中小学生体质健康”发送推文、印发宣传折页、手册、海报等，多措并举，全面加强宣传教育。各区教育局及时制定本区整体宣传和培训整体方案，各校利用各种资源平台自行学习，积极开展实战演练。

守护全市校园与师生健康，我们共克时艰，同心战“疫”！