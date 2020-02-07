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广州黄埔区高中线上课程将于2月10日启动

2020-02-07 08:45 来源：南方日报
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　　广州黄埔区将为中小学生提供线上课程，高中线上课程暂定2月10日起上线，小学、初中2月17日起上线。2月5日，记者从黄埔区教育局获悉，该局将组织中小学充分运用线上教学优势，满足中小学生学习、教师辅导的需要。

　　黄埔区教育局相关负责人介绍，黄埔区将以学校为单位选用或搭建网络教学平台，做好教师使用平台培训，发动教师认真研究，打造各具特色的网络课堂，构建适合网络教学的教学方式，灵活安排学习内容，推送优质学习资源，指导学生开展自主学习，加强学习反馈的监控，切实保证教学效果，实现“停课不停教、不停学”。

　　该项工作将实行分类原则。各校根据本校教育信息化应用基础和能力，针对不同学段特点和学生情况，提出不同的实施办法和措施，一校一策。黄埔区教育局根据情况，统筹推进跨校网络教学的实施办法和措施。因进度、难度、教材和分科等实际情况，各中学自主安排毕业班线上教学。高中线上课程暂定2月10日起上线，小学、初中2月17日起上线，待广州市教育局公告开学时间再做相应调整。

　　网络教学应选择免费平台和资源供师生使用，不得使用向家长收费的APP或软件，充分考虑师生、家长现有软硬件条件，不额外增加家长经济负担。

　　同时，教学的组织要服从疫情防控工作大局，不得组织集中学习、集中培训，尽量减少人员流动和接触，确保师生生命安全和身体健康。学校选用的教学资源不得与国家法律法规相抵触，确保内容安全。

　　在教学组织形式上，各校要充分发挥网络平台、数字电视、移动终端等特点和优势，结合各学段特点，自主选择灵活多样的形式开展网络教学。

　　其中，教育信息化应用基础较好的学校，可通过国家、省、地区教育资源公共平台或学校自选平台相结合，以直播课堂为主的方式分年级或分班组织教学。

　　不具备基础条件的学校，可利用微信、QQ等形式开展家校沟通、推送学习资源、组织辅导答疑。其中，小学低年级以微课、小视频和互动答疑、学习辅导为主，不建议按常规课程时长组织网络教学。

　　黄埔区教育局还对教学组织形式进行了细化指导，包括在线直播课堂、在线直播课堂、学生自主学习、集中辅导答疑等。

　　近日，黄埔区已在广州科学城中学试点给高三毕业班开通网络辅导课程，同时进行容载量测试，以便调整。正式的课程将严格按照开学时间规定启动。

　　【南方日报记者】马立敏

　　【通讯员】罗玉

编辑： 罗予岐

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