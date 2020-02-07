广东全部返校师生都将纳入监测，通过错峰返校措施，确保全省2600多万师生安全开学；超1万所学校可在延迟开学期间，提供信息化远程教学。

近日，省政府新闻办召开疫情防控发布会，重点就如何做好广东省教育系统疫情防控工作发布信息。会上指出，广东全部返校师生都将纳入监测，通过错峰返校措施，确保全省2600多万师生安全开学；超1万所学校可在延迟开学期间，提供信息化远程教学。

7名专家携移动p3实验室援助武汉

省卫生健康委防控领导小组办公室主任周紫霄介绍，目前广东积极有序引导返程、复工。根据有关文件要求，各企业用人单位要落实防控主体责任，明确目前仍在湖北人员暂不返粤，对14天内有湖北旅行史或居住史的来粤人员，实行登记造册，做好医学观察和检测，如出现发热等疑似病症，应立即采取防护措施，转送至医疗机构。

随着广东省各大医疗机构开诊日期临近，医院内感染风险将加大。为此，广东省疫情防控指挥部要求省内各级医疗机构做好院内患者的流行病学调查工作。一线医务人员要对门诊、急诊患者和住院的患者多问一句是否来自湖北，凡是14天内有湖北旅行或居住史的患者必查。

“在积极应对本省临床救治工作的同时，广东还积极驰援湖北。”周紫霄说，4日下午，由省疾控中心选派的7名优秀的公共卫生应急处置专家，携移动p3实验室援助武汉，充实当地疾控力量。同时，由省第二人民医院国家紧急医学救援队派出的57名队员，以及3台紧急救援车、4台救援物资运送车辆，奔赴武汉。截至4日，广东已选派四百多名优秀医务人员援助武汉。

中山大学副校长、中山大学附属第一医院院长肖海鹏介绍，中山大学附属医院也已先后派出两批共91个医疗队员参加广东的医疗队，接管了汉口医院一个病区，共救治了364例确诊病例，有1例已经出院，医务人员零感染。他们还开拓了与武汉前线的视频专家会诊通道，为武汉一线医护人员和家属等提供心理咨询服务。

没有落实防控措施的学校不予开学

统计显示，广东省从幼儿园到大学的学生有2450万，154所高校在校学生219万，全国各省区在广东高校就读的大学生300150人，湖北省籍在广东读书的学生29290人，全省大中小学有湖北籍的教师61172人，广东在湖北高校就读的学生20814人。如何确保安全开学？

“我们要以最快的速度、最严的措施、最大的努力，全面部署落实防控措施，确保全省2600多万师生的生命安全和身体健康。”在现场，省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎介绍，全省教育系统正围绕“四精准，六个分，一独立”工作措施，确保安全开学。

他表示，“四精准”是指要精准掌握疫情防控重点地区的教职员工学生的分布情况，精准掌握这批师生在各个学校内各院系、各年级、各班级的分布情况，精准掌握他们返校前14天的身体健康状况。并在确保安全的前提下，精准安排他们“六个分”，即分院系、分年级、分班级、分省份、分期、分批、有序地错峰返校。“就像把大大的一锅饭，装成一小碗、一小碗地吃下去。”景李虎说。

“一独立”就是要求大专院校要设立独立的健康观察区域，完善相应的设施设备、专业人员、医疗条件和生活条件的保障，保证返校的教职员工和学生能够得到全覆盖的健康监测和健康保护。

“目前，广州市滞留在湖北的教职工有6424人，学生39476人，我们对所有师生建立台账，专人跟进每人身体状况直至开学之后。”广州市教育局党组书记陈爽明确表示，每所学校做到“一校一案”，做好师生分期分批次返校方案措施，对没有落实防控措施的不予开学。

省实为高三学生开设“线上课堂”

在学校纷纷延迟开学的情况下，既定的教学进度势必受到影响。如何保证各级各类学校的教学进度和教学质量，考验着我省的教育系统。

“目前全省各地正在设计网络教学课程，预计保障1万所学校在开学前开展网络教学。”景李虎说，目前我省正通过“粤教翔云”数字教育平台，让学生们以网络形式开展教育教学活动。

近年来，各地建设了500多所信息化教学的示范学校，积累了教学资源。与此同时，中职学校和大专院校还准备了相应网络课程向社会开放，可以让学生在推迟开学的情况下保证学习进度和学习质量，也借此机会进一步推动我省教育信息化建设。

做好高三毕业班学生的教学工作至关重要。广东省实验中学校长全汉炎介绍，在延迟开学期间，广东省实验中学将对不同时段、不同年级学生进行不同的安排，目前高一高二学生以在家自学为主，而对高三毕业班来说，老师们正在紧锣密鼓拍摄教学视频，预计在2月7日至17日陆续上线，推出19个完整大课视频和90个微课视频，让高三学生每人都有一个详细的课程表，在家按时观看视频进行学习，老师也将在线上对学生进行答疑辅导。

“在疫情解除之前，不安排湖北师生返校。”华南农业大学党委书记王斌伟表示，该校做好“返校开学”和“开学不返校”两手准备：若疫情明显缓解，将安排符合条件学生“六个分”返校，对于不能返校学生开展远程教育，对于处在隔离期间的学生，在其康复后或解除隔离后进行补课，教师若不能按期返校，由其他教师代课或调整教学方案。若不具备返校条件，该校计划统一进行远程网络教学，条件具备后再安排返校，目前各项工作在有序推进。

【南方日报记者】尚黎阳 姚瑶 郭佳灵 李秀婷 郑一见