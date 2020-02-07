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高校“学霸”线上为高中生“答疑”

2020-02-07 08:45 来源：广州日报 林霞虹
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　　对于高三考生来说，这场疫情，打乱了许多既定的安排。近日，来自广州等地的一群大学生上线了一个公益平台，组织了来自全国多所顶尖高校的“学霸”，义务帮助高中生线上答疑。短短几天，该平台已经吸引了上万人的关注。

　　不少大学生志愿者是名校“学霸”

　　该平台核心成员刘澎是暨南大学经济学专业大一学生。他告诉记者，平台的想法最初是在去年12月初提出来的，最开始是由华南理工大学和华盛顿大学的两位同学提出。“他们在广州也想多找几个同学负责，我就加入了。”刘澎说，“但当时因为正值期末考试，平台没有立即上线。”

　　“最近，新型冠状病毒感染的肺炎疫情暴发，我们觉得可以通过这个平台做一些事情帮助高中生，就立即发动周围同学成立了平台。”刘澎说，平台核心团队成员都是大一学生，分别来自清华大学、上海交大、华盛顿大学、华南理工大学、暨南大学、上海外国语大学、中国海洋大学等高校，志愿者来源更广泛，有来自北大、浙大、复旦等高校的大学生、研究生，甚至还有大学老师都参与了进来。

　　平台上线几天，这项公益活动的关注者就已经过万。此外，他们还建起了10多个微信大群，其中好几群的人数都已经达到或接近500人。

　　帮助高中生是很有意义的一件事

　　经过短短几天的运行优化，该平台主要分为学科辅导、院校咨询、压力疏导、艺考分享四个板块。在平台的几大板块中，最重头的就是学科辅导。

　　刘澎说，他们根据实际情况，分了数学群、语文英语群、文综群、物理群、化学生物群等。来自各地的中学生在群里提出问题，志愿者们就会帮忙解答或提供思路。“我们学科辅导采用分科目形式，里面接龙提问和回答。比如学生提一个问题，我们提议尽量在一张图片中描述题目和不明白的地方，回答也尽量在一张图片中呈现。”

　　刘澎介绍，数学群是第一个达到500人的大群，现在两个数学群有800人。“昨天甚至有一个小学生过来找我们咨询问题。”

　　此外，刘澎介绍，在院校咨询群中，大学生志愿者会给高中生介绍大学的情况，压力疏导群则由大学生分享如何疏导压力。

　　最近两天，由于加群的“粉丝”暴增，刘澎和团队成员忙得不可开交。“有个同学手动添加了400人，后来我们邀请了一位学计算机专业的同学，用Python写了一个程序代替人工加好友，很快就会上线，以保证平台平稳运行。”

　　刘澎认为，这次刚好碰到疫情，通过邀请较优秀的大学生，去帮助没法正常返校的高中生，给他们答疑，提供一些未来规划的指引和心理疏导建议，是很有意义的一件事。

编辑： 罗予岐

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