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假期校园防疫消毒不放松

2020-02-07 08:45 来源：广州日报 刘晓星
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　　2月5日，广州市副市长王东检查了广州高等学校、中职学校防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作。尽管仍在假期，各所学校的防疫工作丝毫没有放松，除了每日跟踪师生健康情况、对校园实施封闭式管理外，许多学校已经多次开展了校园公共区域的防疫消毒工作。

　　王东强调，各所学校要提高政治站位，强化责任担当，把疫情防控工作作为当前压倒一切的重要任务；同时加强协同，联防联控，确保疫情防控工作落实；要主动作为，精准施策，扎实做好开学前疫情防控工作。

编辑： 罗予岐

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