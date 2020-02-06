华工出版国内首本一线医护人员编写的儿童防疫图书

华南理工大学出版社怀着一贯的社会责任担当，主动策划出版《儿童新型冠状病毒肺炎防护》科普图书，并将电子图书和部分纸质图书免费提供给广大读者阅读，以提高人民群众科学防护的意识和能力。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）2020年初，新型冠状病毒感染的肺炎疫情肆虐，儿童感染病例报道逐渐增多。中小幼学生开学在即，在这个特殊时期，作为校办出版企业，华南理工大学出版社怀着一贯的社会责任担当，主动策划出版《儿童新型冠状病毒肺炎防护》科普图书，并将电子图书和部分纸质图书免费提供给广大读者阅读，以提高人民群众科学防护的意识和能力。

《儿童新型冠状病毒肺炎防护》是国内首本由一线医护人员编写的针对儿童新型冠状病毒肺炎防护的公开发行的图书，得到了中共广东省委宣传部的大力支持和指导。

疫情就是命令，防控就是责任。本着强烈的社会责任感和担当奉献意识，作者团队、出版社全体动员，通力协作，以争分夺秒的紧迫感日夜兼程，为疫情防控和健康科普工作及时做出自己的一份努力。从策划组稿到图文成稿，从排版设计到付印出版，整个出版流程在假期内的短短5天时间中就得以完成，确保了图书的时效性。

图书围绕呼吸道传染性疾病的防治原则——早发现、早隔离、早治疗，重预防，结合国际和国内制定的权威指南，针对新型冠状病毒感染特点和儿童各年龄段生长发育特点，图文并茂地介绍了儿童“新冠”疾病的特点、如何早期发现感染儿童、如何隔离患儿、如何按指引就医，儿童如何居家隔离、如何预防、如何护理等相关内容，使社会对“新冠”的认识更深入。家长可以更好地保护好孩子，孩子们也能更好地保护好自己和身边的人。图书适用于各级医疗机构、社区、学校、家庭等各个场所，向大家广泛普及儿童新型冠状病毒肺炎的相关知识，从而为“祖国的花朵”创造一个健康和谐的环境。

图书编者均来自中山大学附属第三医院，有丰富的儿童重症感染疾病和呼吸系统疾病的诊断治疗和护理经验，主编之一为中山大学附属第三医院支援武汉医疗队成员，在大年三十晚上主动请缨奔赴武汉支援抗疫，在百忙的战疫一线牺牲休息时间，结合疫区一线临床工作中的所做所见所闻和以往的工作经验，利用专业知识梳理凝练形成文稿。同时，为了形象表达和便于理解，他们还亲自绘图，图文并茂地解读防控措施，体现出把研究成果应用到战胜疫情中的大医精诚。

华南理工大学出版社出版本图书，用实际行动响应了党和国家的号召，弘扬科学精神，加强科普宣传，有助于人民群众更好地抗击疫情，打赢疫情防控阻击战。

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