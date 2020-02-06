这些名师优质课幼儿园到高三都能学

延迟开学，孩子可能在家“放羊”，荒废学业？不用担心！广州市教育部门积极统筹名校名师优质教育资源，为全市中小学生、适龄幼童在家开展线上学习提供充足便利。

延迟开学，孩子可能在家“放羊”，荒废学业？不用担心！广州市教育部门积极统筹名校名师优质教育资源，为全市中小学生、适龄幼童在家开展线上学习提供充足便利。

广州是全国智慧教育示范区首批创建城市。市教育部门充分利用智慧教育公共服务平台优势，整合上线优质教育资源，结合学生学业和身心健康发展特点，为一年级至高三每年级提供优质课课例，每年级首批不少于20节，均为“一师一优课、一课一名师”活动获奖课例，并为幼儿园适龄儿童提供幼儿游戏及亲子阅读指导。

优质线上教育资源免费开放

广州所有创建全国智慧教育示范区支撑校也在市教育部门统一安排下，按学科、年级、课时上传教师微课、重点难点、学习资料、辅导建议等优质教育资源。疫情防控期间，全市中小学生在家即可免费观看课程、下载资料，同时这些优质教育资源一并向全国中小学生免费开放。

按照既定开学时间分批上线

根据广州市教育局相关负责人介绍，此次优质教育资源上线将采取分批分步的方式，按照我市既定开学时间，高中阶段学习资源将于2月10日上线，幼儿园、小学、初中阶段资源于2月17日同步上线。统一访问入口网址： www.gzjyc.org。

相关资源上线后，将根据实际需求适时进行更新。市、区教育部门和各学校、幼儿园将通过各种信息渠道将资源上线情况通知到全市每一位中小学生和适龄幼童，确保不漏一人。

积极推动线上教学互动

在为学生线上自主学习提供便利的同时，市教育局组织各区、学校加快制定网络教学方案，安排课程表，并统筹提供多个免费云平台，大力支持学校开展网络直播授课、互动答疑、布置作业、总结分析、精准推送等线上教学活动。据悉，市内已有多所学校利用自身教学平台展开了线上教学。部分智慧校园实验校（试点校）已通过智慧课堂网络系统，实现了线上批改作业和师生互动答疑。

市教育局提醒广大师生，开展在线学习的同时，应当养成良好用眼习惯，注意用眼卫生，注重劳逸结合，减轻过重学业负担，保护学生视力。特别是在延迟开学期间，既要远离疫情，又不放松学习，努力保持身心健康，团结一心、众志成城战胜疫情。