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幼儿宅居怎么打发时间？ 英语启蒙在家就能做

2020-02-06 08:43 来源：广州日报 伍仞
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　　眼下，社会各界都紧张投入到新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中，不少人都响应政府、专家的号召，尽量少出门。对于低龄孩子的家长来说，其实可以利用这段时间，在家对孩子进行英语启蒙。

　　英语启蒙应该何时开始？是否一定要报班才行？如果家长想自己在家给孩子启蒙，应该从何入手？字母？单词，还是其他？记者邀请来自不同阶段学校以及教育机构的英语老师，来介绍他们所推荐的英语启蒙方式。

　　什么时候开始英语启蒙最好？

　　广东外语外贸大学英语教育学院刘亮星副教授介绍，在语言习得领域，有一个著名的关键时期假设。该假设认为，语言习得很可能有个很关键时期，过了这个时期再去学习语言，就会感到很困难，“这个时期普遍被认为是从3岁开始到青春期，所以从3岁开始对幼儿进行英语启蒙是比较合适的；也有人觉得3岁前就可以着手做英语启蒙的初步准备了”。

　　3岁后正是幼儿园阶段，也是目前不少家长开始关注英语启蒙的阶段。白云区爱睿幼儿园园长杨子璇告诉记者，之前幼儿园组织孩子们参加幼儿英语竞赛，在中班、大班收到了大约100多条报名视频，大约占中大班孩子的一半。由此可见，中大班至少有一半的孩子接受了英语启蒙。

　　她表示，由于对学前教育有“去小学化”的要求，幼儿园里不会对幼儿进行正式的英语教学，而是通过英语儿歌、英语游戏的方式让孩子们接触英语，“学前阶段孩子的语言潜能很大，他们对语言还没有生成固定的模式，英语可以在生活中慢慢渗透。”她发现，“有的家长已经定下了日后要送孩子出国的目标，父母在生活中也会经常和孩子用英语进行简单对话。”

　　海珠区隔山幼儿园园长李慧勤也是一名孩子的妈妈。她认为，孩子早一点接触英语，并不妨碍学习拼音，“英语是一种国际语言，早一些接触，让孩子培养语感是好事。”

　　还有幼儿园老师表示，我们这一代人初中才开始学英语，觉得学得特别辛苦。而现在的孩子，幼儿园阶段启蒙，上小学开始正式学习，效果更为明显。

　　给孩子英语启蒙，就要报班吗？

　　身为两孩父亲的刘亮星认为：“英语启蒙方式的话，在我看来，是取决于家庭情况。如果是家长本身英语水平很不错，自己在家启蒙，是完全没有任何问题的。”

　　广州某技师学院的英语教师陈韵婷也是一名小班孩子的妈妈，最近刚刚选择了自己在家给孩子做英语启蒙。她认为，现在市面上幼儿英语培训机构很多，但是质量参差不齐，而且每个机构各有特色，所提供的内容或者模式不一定适合自己的小孩。“像我自己的孩子，之前试听过两次英语课，但是她比较内向，通常机构都是外教上培训课，比较活泼，比较多活动的形式，对于慢热型的孩子来说，可能试听效果比较差，需要好长一段时间才能去适应这种教学模式，这就涉及到比较高的时间成本和金钱。”

　　她认为，如果家长是有能力、有时间的话，最好还是自己给小孩做启蒙英语。因为孩子是自己的，自己最了解他的性格、优点和缺点，可以有针对性地培养。而小孩对于自己的父母也是特别熟悉且有安全感，所以就不存在和外教重新建立信任的过程，“其实只要家长有心、有时间去教孩子，英语启蒙都可以做得比较好，加深了亲子感情，还省了好几万元一年的培训费。”

　　在家给孩子英语启蒙，如何做？

　　要孩子会说英语、能够“输出”之前，要有大量的“输入”。对于希望自己在家给孩子做英语启蒙的家长来说，可以参考以下方式。

　　听儿歌

　　刘亮星认为，如果有一定英语水平的家长想在家里自行启蒙，可以从小（2-3岁）就让孩子听简单重复而且活泼可爱的英语歌曲。语言学习最重要的两个关键词是“重复”和“模仿”。虽然幼儿在听了这些歌曲后并不会说出完整的句子，但经过反复的“磨耳朵”，会对Ta的大脑造成一定的刺激，这些歌曲里面的词汇、语法等就会潜移默化地进入Ta的脑海，为其将来的语言学习打好初步的基础；而且活泼可爱的歌曲也能激发孩子学习外语的兴趣。

　　选取歌曲时一定要注意两点：一是旋律要优美、活泼；二是歌词简单且有重复性。

　　读绘本

　　还有许多英语教育者都推荐读绘本的形式。

　　“等孩子语言能力到了另一阶段的时候，就可以让Ta读带有简单英语单词的绘本。家长也可以在旁边用手指着上面的单词进行带读。如果家长对自己的口语水平不够自信，可以用点读笔来代劳。”刘亮星表示。

　　广州某培训机构校长毛成轶认为，幼儿的专注力时间短，应该让孩子在专注的有限时间里有高质量的输入，而绘本阅读的模式对于语言积累十分重要。他提议，在家里，父母可以通过阅读英文绘本给孩子进行英语启蒙，“这个阶段的孩子表达能力相对不强，首先要形成大量的输入。哪怕每天只有半小时的高质量阅读、信息输入，只要家长和孩子能建立起英语阅读的习惯，也是非常好的。”

　　在培训机构有16年教学经验、同时是两个孩子的妈妈许晴老师介绍，英语启蒙，如果是从一个个单词学起，就像是搭传统积木，搭起来后一推就会散，而通过绘本阅读启蒙，就像搭砌乐高，每一块都紧密相扣。

　　日常

　　陈韵婷介绍，在日常生活里，家长还可以根据不同的场景给他很顺口地说出相应的句子。

　　“这种浸入式的方法，小孩比较容易接受。或者其实可以说，这种不叫语言的学习，而叫语言的习得。语言习得对于掌握一种语言来说是最好的方式，简单来说就是给他提供这种语言的环境。”她说。

　　自己水平一般，选择线上APP还是线下机构？

　　刘亮星表示，如果家长本身英语水平比较一般，担心把孩子带歪，那就让专业的人来做专业的事情。“线上有些平台比较不错，老师是外教，会用游戏、音乐和动画的方式进行教学，还会跟进小孩的学习情况，定制个性化的学习计划和学习进展报告，但是费用比较高；线下的话，主要看启蒙机构的师资，一定要考察老师有无专业资质、实际上课情况如何等再做决定。”

　　毛成轶则认为，线上教学的确有其自身优势，但对于低龄孩子来说，注意力维持的时间不是太长，“更多需要教师通过一定的方式，面对面地引领孩子，除了教学，还负担了一定的求知欲启蒙的作用”。

　　母语还没说溜，学英语会不会混淆？

　　“母语都还没有说顺溜，能学得了英语吗？”“学了英语以后，到小学学拼音，会不会混淆呢？”对于幼儿英语启蒙，家长们还有这样的困惑。

　　刘亮星介绍，有许多研究表明，母语和外语同时学习，并不会说对幼儿的语言习得产生负面的影响。有时候幼儿会出现中英混杂的现象，并不代表Ta搞混了，而是属于语码转换的现象（这种情况在港剧里面经常可以看到）。这也表明孩子的词汇量不充足，但是不用担心，小朋友的吸收能力、学习能力很强，随着语言能力的增强，Ta会很快补足短板。“再说了，孩子较早就拥有双语能力的话，也是聪明伶俐的一种表现。”

　　至于幼儿同时学习英语和拼音，刘亮星观察到会有孩子将英文字母和拼音混淆的情况。“就我的观察而言，这取决于家长采取的策略。我家的情况是，孩子在6岁前都没有专门去学拼音，只学英语字母；在上小学前才集中学习了拼音，很快就掌握了，分得很清，到现在也没发现混淆的情况。而且，拼音的拼读方式对英语单词的拼读还能有所启发，并没有带来麻烦。”刘亮星说。

编辑： 罗予岐

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