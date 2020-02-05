发挥自身优势，尚德机构助力学员在家高效学习

互联网教育公司尚德机构积极伸出援手帮助更多人并努力让用户的学习不受到影响。最新数据显示，春节期间尚德机构学员在线做题数量超过5000万道，重播课程出勤时长近5万小时。

由于打破了地域限制，在线教育让学员在家学习成为了可能。互联网教育公司尚德机构在此次新型冠状病毒感染疫情出现后发挥自身优势，积极伸出援手帮助更多人并努力让用户的学习不受到影响。最新数据显示，春节期间尚德机构学员在线做题数量超过5000万道，重播课程出勤时长近5万小时。

日前，教育部发布《关于2020年春季学期延期开学的通知》，要求部属各高等学校、地方所属院校、中小学校、幼儿园等学校适当推迟春季学期开学时间。同时，多地发布通知暂停线下培训活动，并鼓励尽可能利用互联网和信息化教育资源为学生提供学习支持。

为支持抗疫工作，尚德机构日前宣布，将向奋战在全国抗击疫情第一线的医护人员、工作人员及其家属、湖北籍成人学员、因疫情原因无法返回工作岗位需要居家隔离观察的用户等特殊群体免费提供价值1500万元的在线教育培训课程。目前，尚德机构已正式开通免费课程申报通道，课程分学历提升类和职业资格证类；其中，学历提升类包括汉语言文学、行政管理、法律、会计、人力资源管理、工商企业管理、英语、市场营销等热门专业的本科、专科自学考试课程以及管理类联考课程；职业资格证类包括初级、中级、注册会计师等会计类资格证和幼儿园、小学、中学等教师资格证的考试课程。有需要的朋友通过以下渠道申请免费课程：

1.下载“尚德机构APP”，进入专属页面；

2.关注“尚德机构”微信公众号，点击“武汉加油”模块；

3.进入尚德机构官方网站，进入专属页面。

此外，尚德机构还向武汉东湖高新区新型冠状病毒感染疫情防控指挥部捐赠了500万元现金，用于采购抗击疫情一线所需的口罩、护目镜、防护服及试剂盒等医用物资。

尚德机构成立于2003年，于2014年全面转型线上模式。在尚德机构建立的学习社区中，每天都有数十万名学员在线学习，观看录播课程、做练习题、与教师和其他学员进行沟通。数据显示，2020年春节期间，尚德机构学员在线做题数量超过5000万道，重播课程出勤时长近5万小时。

“我们一直把线上社区的建设放在很重要的位置，目前打造出全国日活跃用户量和每日发帖量最大的成人学习社区之一。这个社区每天鼓励学员坚持学习，也在沉淀着他们的学习经历和经验，成为后人的阶梯。”尚德机构COO杜铮表示。

除了大范围的开放社区，尚德机构还鼓励学员们自发组成学习小组，以某一个科目的学习为目标，由优秀学员设定小组的目标和规则，招募组员，互相监督学习。组长每天都会发布任务，小组成员会互相帮助、解答学习中的问题、分享笔记和经验，小组之间还会相互进行PK。“这一切都是在线上完成的，学员足不出户即可在深度体验的状态下高效完成课程学习。”杜铮说。

“作为一家教育机构，尚德一直坚持以力所能及的社会责任为己任。此次疫情发生之后，尚德机构积极响应，我们将和全国人民一起众志成城，共克时艰。除了各种捐助，我们还应在发挥自身互联网教育优势基础上，克服各种困难，为不让用户在这一特殊时期的学习受到影响做出我们的努力和贡献。这也是我们抗击疫情最好的方式。”尚德机构相关负责人表示。