自新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，不少小伙伴经历了焦虑、恐慌、忧虑等情绪状态。除做好少出门、戴口罩、常洗手等科学防护措施外，了解自身情绪，掌握应对情绪变化的办法也非常重要。如果还有小伙伴无法通过自我调整纾解情绪，可通过多种方式寻求帮助。广东首批10所高校面向社会提供心理服务↓↓↓
中山大学
服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。
服务方式：拨打热线电话：15603068808；添加QQ：1805272315；发送邮件到邮箱：mhecc@mail.sysu.edu.cn
华南理工大学
服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。
服务方式：添加QQ：1265618311。
华南农业大学
服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。
服务方式：添加QQ：206692863，咨询时间：上午9点-11点，下午3点-5点。
广州中医药大学
服务对象：全社会由于疫情引起心理不适的人士。
服务方式：发送邮件到邮箱：psyguang@126.com
华南师范大学
服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。
服务方式：拨打热线电话:18011959205或添加微信18011959205。
广东工业大学
服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。
服务方式：拨打热线电话：15011927858或添加QQ：3154318273
广东医科大学
服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。
服务方式：添加微信：13728312534。
韩山师范学院
服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。
服务方式：拨打热线电话：15992360525或添加微信：15992360525。
广东石油化工学院
服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。
服务方式：拨打热线电话：15363130766。
广州医科大学
服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。
服务方式 ：拨打热线电话：020-81899120。
【来源】南方号“广东省教育厅”