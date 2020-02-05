广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区
南方网
要闻　 学习进行时　 经济 直播 融媒　 网评　 理论
快报 专题 公告 财经 汽车 法治 教育 体育 英文 生活 视频 文化 双创 乡村 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

广东首批10所高校面向社会提供心理服务

2020-02-05 09:32 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　自新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，不少小伙伴经历了焦虑、恐慌、忧虑等情绪状态。除做好少出门、戴口罩、常洗手等科学防护措施外，了解自身情绪，掌握应对情绪变化的办法也非常重要。如果还有小伙伴无法通过自我调整纾解情绪，可通过多种方式寻求帮助。广东首批10所高校面向社会提供心理服务↓↓↓

　　中山大学

　　服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。

　　服务方式：拨打热线电话：15603068808；添加QQ：1805272315；发送邮件到邮箱：mhecc@mail.sysu.edu.cn

　　华南理工大学

　　服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。

　　服务方式：添加QQ：1265618311。

　　华南农业大学

　　服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。

　　服务方式：添加QQ：206692863，咨询时间：上午9点-11点，下午3点-5点。

　　广州中医药大学

　　服务对象：全社会由于疫情引起心理不适的人士。

　　服务方式：发送邮件到邮箱：psyguang@126.com

　　华南师范大学

　　服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。

　　服务方式：拨打热线电话:18011959205或添加微信18011959205。

　　广东工业大学

　　服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。

　　服务方式：拨打热线电话：15011927858或添加QQ：3154318273

　　广东医科大学

　　服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。

　　服务方式：添加微信：13728312534。

　　韩山师范学院

　　服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。

　　服务方式：拨打热线电话：15992360525或添加微信：15992360525。

　　广东石油化工学院

　　服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。

　　服务方式：拨打热线电话：15363130766。

　　广州医科大学

　　服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。

　　服务方式 ：拨打热线电话：020-81899120。

　　【来源】南方号“广东省教育厅”

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 赢在后劲
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235