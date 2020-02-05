广东首批10所高校面向社会提供心理服务

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，不少小伙伴经历了焦虑、恐慌、忧虑等情绪状态。除做好少出门、戴口罩、常洗手等科学防护措施外，了解自身情绪，掌握应对情绪变化的办法也非常重要。

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，不少小伙伴经历了焦虑、恐慌、忧虑等情绪状态。除做好少出门、戴口罩、常洗手等科学防护措施外，了解自身情绪，掌握应对情绪变化的办法也非常重要。如果还有小伙伴无法通过自我调整纾解情绪，可通过多种方式寻求帮助。广东首批10所高校面向社会提供心理服务↓↓↓ 中山大学 服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。 服务方式：拨打热线电话：15603068808；添加QQ：1805272315；发送邮件到邮箱：mhecc@mail.sysu.edu.cn 华南理工大学 服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。 服务方式：添加QQ：1265618311。 华南农业大学 服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。 服务方式：添加QQ：206692863，咨询时间：上午9点-11点，下午3点-5点。 广州中医药大学 服务对象：全社会由于疫情引起心理不适的人士。 服务方式：发送邮件到邮箱：psyguang@126.com 华南师范大学 服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。 服务方式：拨打热线电话:18011959205或添加微信18011959205。 广东工业大学 服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。 服务方式：拨打热线电话：15011927858或添加QQ：3154318273 广东医科大学 服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。 服务方式：添加微信：13728312534。 韩山师范学院 服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。 服务方式：拨打热线电话：15992360525或添加微信：15992360525。 广东石油化工学院 服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。 服务方式：拨打热线电话：15363130766。 广州医科大学 服务对象：全社会因疫情需要心理咨询的人员。 服务方式 ：拨打热线电话：020-81899120。 【来源】南方号“广东省教育厅”

编辑： 罗予岐