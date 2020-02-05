广东省教育厅要求疫情防控期间中小学“停课不停学”

各地要科学研究制定疫情防控期间本地区中小学教育教学管理工作方案，要充分考虑城乡、区域、学段、学科以及学生类型等差异，争取中小学生全员参与，努力做到“停课不停学”。

2月4日，广东省教育厅防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组发布《关于加强疫情防控期间中小学教育教学管理工作的通知》（下称《通知》）。《通知》明确，各地要科学研究制定疫情防控期间本地区中小学教育教学管理工作方案，要充分考虑城乡、区域、学段、学科以及学生类型等差异，争取中小学生全员参与，努力做到“停课不停学”。延迟开学耽误的教学时间，可通过周末（周六或周日）1天时间调课、压缩暑期假期等方式补偿，保证总课时不减少。

非毕业年级原则上不讲授新课

《通知》指出，各地要科学研究制定疫情防控期间本地区中小学教育教学管理工作方案。要充分考虑城乡、区域、学段、学科以及学生类型等差异，争取中小学生全员参与，努力做到“停课不停学”。要加强在线学习指导，提高学生自主学习能力。鼓励各地各校充分利用信息化技术、网络资源和平台开展学业指导；线上学业指导应以学生自主学习为主、教师辅导答疑为辅。

各地要充分利用信息化技术，统一对辖区内中小学校安排网络教研、在线教学、线上指导等工作。要制定至少1个月在线教学指导计划，并根据疫情形势发展变化进行完善。

学校要以年级或班级为单位，灵活采用微信群、QQ群、电视、网络平台等多种形式开设线上网络课室、在线课程、专题教育，引导学生开展在线讨论、辩论和知识竞赛等活动。要开展线上答疑和学习指导，向学生提供学习建议和学习资料，帮助学生树立自觉学习意识，提高自主学习能力。

针对普通高中和初中毕业年级，各地各校在原计划的正式开学日之后，在保证全员参与和学习效果的前提下，可开展新学期课程网上教学；其他年级开学前原则上不讲授新课，开学后按照“零起点”实施教学。

开展线上教学必须全免费

《通知》提出，各级教育行政部门要利用好国家中小学网络云课堂、粤教翔云数字教材应用平台等网络平台，为开展好在线教育教学工作提供技术支撑。同时利用好“一师一优课，一课一名师”活动获奖课例等现有资源，充分发挥广播电视覆盖广、公共服务能力强的作用。各地要统筹本地名优师资资源，组织名师开设网上课堂，录制优质课程，供学校选用。

有条件的学校要建立校级平台或制作微课等资源，供本校师生使用，鼓励向其他学校开放共享。鼓励条件允许的地区通过购买服务、合作开发等方式获得并使用相关平台和资源。各地组织开展的线上教学、提供网络教学资源等对学生要完全免费。建立课程审核制度，各地中小学提供的线上课程资源，须经主管教育部门审核通过才能上线。严禁学校和培训机构借网络学习名义，违规组织超纲、超前培训，严禁商业广告进校园。

开学后周末可上课 可压缩暑期假期

《通知》提出，各地中小学2月17日前不开学。要因校制宜制定开学预案，提前掌握学生近期14天的出行地点、时间、所乘坐交通工具、健康状况等，落实有关防控措施。

因延迟开学耽误的教学时间，可通过周末（周六或周日）1天时间调课、压缩暑期假期等方式补偿，保证总课时不减少。开学后，学校要在第一时间组织开展疫情防控知识教育、心理健康辅导。对处于隔离或诊疗期间的学生，要主动关心过问其思想、学习和身体状况，确保学生思想不滑坡、学业不掉队。请各地于学校正式开学后1周内将开学方案报省教育厅备案。

严查提前开学、违规集中补课

《通知》要求，学校负责落实家校沟通，开展在线教育教学工作，加强学生教育教学管理，并根据实际情况将教师参加在线教育教学的相关工作记入工作量。

各级教育行政部门要积极争取当地党委政府和相关部门的支持，为疫情防控期间推进开展中小学在线教育教学工作以及开学工作提供必要的经费、物资和人员保障；要加强对中小学校教育教学工作的督导，对擅自提前开学、组织学生提前返校、违规集中补课，以及敷衍塞责、互相推诿、不作为的行为，一经发现，严肃查处。

《通知》还提出，各地各校要主动加强家校沟通，发挥家庭教育在疫情防控期间的重要作用，与家长共同做好学生教育和健康生活指导。引导督促学生按照疫情防控要求保持良好的生活习惯，按时作息，适当进行室内体育锻炼；加强用眼卫生，防止沉溺网络和电子游戏。学校要向学生推荐一批优秀书籍、文艺作品和电影电视作品。引导学生积极参与家务劳动，养成良好的劳动习惯。对于涉及社会实践的重要观测点，可结合本地实际和疫情防控形势优化指标、调减时长。

南方日报记者 吴少敏 马立敏

通讯员 粤教宣