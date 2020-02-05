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宅家看好书！佛山名师为你推荐假期书单

2020-02-05 09:32 来源：南方网
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　　由于中小学和幼儿园延期开学，不少学校启动在线教学安排，上起“空中课堂”。除了学习功课之外，阅读课外读物也不失为增长知识，开拓视野的好方式。近日，南方+记者采访了几位佛山名师，一起看看他们都为大家推荐了哪些优质书单吧！

　　理科篇

　　中学一级教师、佛山一中高三教学级长林映霓

　　推荐书籍：《时间简史》

　　推荐理由：《时间简史》是英国物理学家斯蒂芬·威廉·霍金创作的科普著作，首次出版于1988年。全书共十二章，讲述是探索时间和空间核心秘密的故事，是关于宇宙本性的最前沿知识，包括我们的宇宙图像、空间和时间、膨胀的宇宙不确定性原理、基本粒子和自然的力、黑洞、黑洞不是这么黑、时间箭头等内容。第一版中的许多理论预言，后来在对微观或宏观宇宙世界观测中得到证实。

　　自1988年首版以来，《时间简史》已成为全球科学著作的里程碑。它被翻译成40种文字，销售了近1000万册。此版更新了内容，把许多观测揭示的新知识，以及霍金最新的研究纳入，并配以250幅照片和电脑制作的三维和四维空间图。

　　石门实验学校物理教师、广东省班主任专业能力大赛综合一等奖获得者戴鑫贻

　　推荐图书：《别闹了，费曼先生》

　　推荐理由：本书是近代伟大的理论物理学家费曼的生平事迹，内容包括小顽童的成长、误闯普林斯顿、从军记、堂堂大教授、笑闹中的真智慧五个章节。费曼被认为是爱因斯坦之后最睿智的理论物理学家，24岁便加入美国原子弹研究项目小组，参与秘密研制原子弹项目“曼哈顿计划”，于1965年获诺贝尔物理学奖。通过阅读这本书，你会发现费曼幽默机智、几近顽童的行止，与其在理论物理方面的成就齐名。全书没有难懂的科学知识，通过一件件发生在费曼身上的趣事，你可以轻松了解科学知识，逐步养成科学素养。

　　广东省优秀科技辅导员，禅城区创客教育优秀辅导老师，佛山市实验学校科学教师叶有花

　　推荐书籍：《细菌世界历险记》

　　推荐理由：高士其，我国著名科学家和科普作家，福建福州人。1925年清华大学毕业，后留学美国，23岁时，因实验意外感染甲型病毒，导致全身瘫痪。从23岁开始到83岁离开人世，一直坐在轮椅上，为青少年创作了大量的科学文艺作品。

　　在这本书中，高士其爷爷用拟人化的手法，通俗易懂的语言，将深奥的科学讲得形象生动，明白晓畅，彻底揭去了科学神秘的面纱。书中的主人公是一个叫菌儿的细菌，它给我们讲了细菌的衣食住行，生活习惯，生活方式，科学防止细菌进入体内的方法和细菌对人类的益处与坏处，让我们知道了讲究卫生的重要性。高爷爷以其诗人的情怀和极具人性化的笔触，为我们展现了一个精妙的科学世界，让我们沐浴文学的清辉的同时，又能乐享知识的繁荣滋养。

　　禅城区科学名师、环湖小学科学老师谭凯勋

　　推荐书籍：克尔斯汀-兰特维尔，玛蒂娜-吕特尔《德国小学生最喜欢的111个小实验》

　　推荐理由：《德国小学生最喜欢的111个科学小实验》全套共两本，分基础版和提高版，讲述了德国人善于发问和尝试，在教育中也注重实验精神的培养。实验看似简单，背后却蕴藏了无穷的知识。里面所收录的科学小实验均来自德国小学生课堂，设计科学，材料简单，操作安全，内容涵盖了物理、化学、生物、地理等多个学科领域。在普及科学知识的同时，也有助于孩子科研素养的提升，是孩子们假期在家学习的好素材。

　　文科篇

　　南海区学科带头人、石门中学语文老师覃光红

　　推荐书籍：余秋雨《中华文化四十八堂课》

　　推荐理由：这是一部优秀的中国传统文化普及读物，由余秋雨为北京大学学生开设的中华文化史课程讨论整理而成，内容包括“闪问闪答”和48堂中华文化课。本书采用对话的形式，精心挑选了中华文化史上颇有代表性的事件和人物，对传统文化中的思想历程、历史疑问、文学传统、文化现象、优秀诗人代表等进行讨论，多角度认识中华文化，从不同层面启发青年心智，吸引青年人去了解这些文化记忆背后的真相，具有启智的作用。

　　同时，在讨论中，余秋雨在文化引领和思想启悟中，也流露了对中华文化的洞见与审视，对当代青年人了解中华悠久文化、提升文化修养、滋养文化生命、增强文化自信都有很大价值。

　　特级教师、正高级教师、南海区首席教师、桂城中学语文教师王耀平

　　推荐书目：美国作家房龙的名作《宽容》

　　推荐理由：全书共三十章，按时间顺序分为四个部分：古希腊古罗马时期、中世纪时期、文艺复兴时期以及近代新篇章。每一章都以一个特定的人物或历史事件为主题，如苏格拉底之死、宗教裁判所、十字军东征等，讲述人类文明发展史中发生过的宽容与不宽容，叙述了人类捍卫自由和独立思想的悲壮历程。这是一部西方宗教发展史，同时也是一部人类文明进化史。

　　在《宽容》里，房龙从人文主义立场出发，从历史源头反省人类的愚昧和偏执，他发现对于异己的恐惧是所有不宽容的起因。人类只有接纳和包容不同的文化，才能走向进步。全书文笔浅易通俗，富有文采，叙述引人入胜，是一部适合中学生阅读的人类文明成长史。

　　广东省名班主任、三水中学附属初中教师吕学武

　　推荐书籍：《朝花夕拾》

　　推荐理由：《朝花夕拾》原名《旧事重提》，是现代文学家鲁迅的散文集，收录鲁迅于1926年创作的10篇回忆性散文。

　　此文集作为“回忆的记事”，多侧面地反映了作者鲁迅青少年时期的生活，形象地反映了他的性格和志趣的形成经过。前七篇反映他童年时代在绍兴的家庭和私塾中的生活情景，后三篇叙述他从家乡到南京，又到日本留学，然后回国教书的经历；揭露了半封建半殖民地社会种种丑恶的不合理现象，同时反映了有抱负的青年知识分子在旧中国茫茫黑夜中，不畏艰险，寻找光明的困难历程，以及抒发了作者对往日亲友、师长的怀念之情。

　　中学语文高级教师、佛山市华英学校语文教师梁中颖

　　推荐书籍：中信出版集团《列奥纳多·达·芬奇传》

　　推荐理由：提起达·芬奇，你会想到“达·芬奇画鸡蛋”，还是卢浮宫里永远被大批观众围观的《蒙娜丽莎》？三十岁时，达·芬奇曾在一封求职信里，大力推销自己的工程师专长，包括设计桥梁、水道、装甲车辆、公共设施等等；最后他才轻描淡写地说：“在绘画领域，我也无所不能。”

　　“无所不能”的达·芬奇在67年人生中，像一位顽皮又执著的顽童，演绎着“跨界天才”的传奇：举凡解剖学、化石、光学、植物学、建筑学、地质学、水流、鸟类等等众多领域，都是没有接受过正规学校教育的达·芬奇脑洞大开、研究探索的天地。《列奥纳多·达·芬奇传》书写的是一个凡人在无穷好奇心的驱使下，被新的洞见、认识、灵感不断击中，一步步成就天才人生的瑰丽传奇。

　　佛山市名班主任工作室主持人、南海外国语学校语文教师张玉石

　　推荐书籍：《西游记》

　　推荐理由：孙悟空到底长什么样？是像电视剧里的机灵可爱，还是像电影里的呲嘴獠牙？孙悟空一个筋斗就十万八千里，为什么不背着唐僧去取经？为什么妖怪抓到唐僧不马上吃，非要磨磨蹭蹭？你看电视剧《西游记》时的疑问都可以在原著中找到答案。庄子说“吾生也有涯，其知也无涯，以有涯随无涯，殆矣！”有限的生命不可能学完所有知识，更需要我们读原著，品经典，不断章取义，不人云亦云。

　　佛山市名班主任工作室主持人、三水区实验小学教师陈锦颜

　　推荐书籍：《致未来的你：给男孩的十五封信》和《致未来的你：给女孩的十五封信》

　　推荐理由：这是写给青春期孩子心灵成长的书信，内容自然真实，文笔诗意淡定，像父母，像兄长，娓娓道来，仿佛与我们一起上了一堂堂“心灵的历练课”。希望每一位读此书的孩子，能从真诚的对话中渐渐看清未来的模样，活出真实的自我。

　　【撰文】王雅铄 李欣 李周秦

　　【来源】南方号“佛山大课堂”

编辑： 罗予岐

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