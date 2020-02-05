记者从白云区教育局了解到，该区将通过安排教师线上授课、辅导、答疑，让学生“宅在家”防疫的同时也能好好学习，确保停课不停学。

广州市白云区教育局拟启用“云课堂”应对中小学可能延迟开学的情况。2月4日，记者从白云区教育局了解到，该区将通过安排教师线上授课、辅导、答疑，让学生“宅在家”防疫的同时也能好好学习，确保停课不停学。

一部手机即可在家按时上课

“无论是老师还是学生，足不出户就能在家上课，在保障身心健康的同时还能保证学业不受耽误”。白云区教育局相关负责人介绍，根据白云区“云课堂”整体方案，全区已安排各中小学结合教学实际制定课程表或专题辅导计划，如确定延迟开学，教师将根据学校统一安排，在家中依托“云课堂”软件功能开展线上教学、辅导、答疑，学生可通过微信扫码网上学习。

以该区学校广州市第六十五中学为例，2月10日前，学校通过信息技术手段，协调各种学习资源，指导好学生在家学习。各班主任建立班级教师和学生打卡群，要求学生每天上传完成的作业，班主任和科任老师做好批阅、检查、督促与落实工作。确保学生完成每天的寒假作业任务；2月10日至2月17日，学校将通过云课堂按照正常授课计划，实行线上授课、发布微课、布置作业、线上测试和线上答疑等。

广州市第六十五中学校长袁成表示，将做好全校动员和技术支撑，确保每一位学生都能参与、每一位高三老师都要在线、每一位家长都积极配合。目前，学校已在白云区教育局指导下开始进行云平台的调试和模拟工作。

从高中先行到义务教育阶段全面推广

按照原校历，高中原定2月10日开学，但根据相关部署要求，已确定延期开学。目前，该区所有高中学校均已在白云区教育局指导下，紧锣密鼓制定出了延期开学方案。

按照计划，各学校将在原定假期时间结束后，逐步开展学生在家学习工作，确保高中阶段停课不停学。对于受延期开学影响较大的高三年级学生，线上云课堂重点推进应用，争取最好的复习效果。

“虽然义务教育阶段开学时间在当前阶段未延迟，但我们同样要求各中小学校提前制定特殊时期教育教学管理方案和延期开学预案，做好按期开学的应急管理和延期开学的在家学习两手准备。”白云区教育局相关负责人表示，如确定延期开学，将推动线上云课堂覆盖全区公民办学校以及小学、初中、高中各个学段。

力求开放更多微课程等学习资源

据了解，广州市白云区教育局一直以来非常重视教育信息化建设，早在2018年，该区就已经启动了白云智慧教育大数据云平台建设，2019年该区加快推进智慧校园试点校建设，在全国率先运用区块链技术发出首批“教育卡”，并为全区学校采购了一批常态录播设备，并配置可面向中小学生开展网上专题辅导、在线学习的专门软件。

白云区教育局相关负责人表示，能如此快速启用“云课堂”，得益于此前打下的工作基础。白云区教育局同时也在积极争取省市其他资源，力求开放更多的数字教材、微课程、数字图书馆等学习资源供学生自主学习。同时下发具体指引，指导学校在延迟开学期间利用录播平台等现代信息手段建立空中课室、设立“网校”和“虚拟班级”，通过安排助教、考勤打卡、行政随堂听课、问卷反馈等方式监督学校教师线上教学等各项工作开展情况，对教学过程和效果进行有效追踪及考评，确保线上教学秩序、质量和效果。

记者了解到，白云区教育局已成立延期开学工作领导小组，近期正争分夺秒带领该区教育研究院、各学校研判谋划，统筹资源，同时通过线上摸底调查了解学校情况和需要，确保在家学习工作顺利有序开展。

相关负责人呼吁，希望家长在这一特殊时期做好陪伴教育，在家里给孩子营造一个好的学习和生活环境，积极配合学校、老师做好各方面的准备，督促学生按时参加在线学习，除了安排学业的学习，也要想办法让孩子进行适当的体育锻炼，保证睡眠，均衡饮食，劳逸结合。各学校也将联合家长在线上做好学生身心健康监测工作，及时安排专业教师开展心理疏导和干预。

【记者】马立敏

【通讯员】云教宣

【来源】南方号“广州教育头条”