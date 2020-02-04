停课不停学 疫情催热在线教育

日前，广东省人民政府下发《关于企业复工和学校开学时间的通知》，要求中小学、幼儿园2月17日前不开学。为确保停课不停学，广东多个地市教育局、多所名校、多个在线学习平台开展网络教学，通过开设直播课程、提供公益性学习资源等，让学生在延迟开学期间既远离疫情，又不放松学习。

2月3日，广东广雅中学高三毕业班开设在线辅导直播课程，让高三学子在家也能上课。

日前，广东省人民政府下发《关于企业复工和学校开学时间的通知》，要求中小学、幼儿园2月17日前不开学。为确保停课不停学，广东多个地市教育局、多所名校、多个在线学习平台开展网络教学，通过开设直播课程、提供公益性学习资源等，让学生在延迟开学期间既远离疫情，又不放松学习。

线上课程：防疫教学两不误

目前，广东多个地市教育局发布通知，将利用智慧教学服务平台，为学生提供线上课程服务。

广州市教育部门充分利用智慧教育公共服务平台优势，整合上线优质教育资源。高中阶段学习资源将于2月10日上线，幼儿园、小学、初中阶段资源将于2月17日同步上线。相关资源上线后，将根据实际需求适时进行更新。

“各区教育部门和各直属学校要借助互联网和网络授课系统，为师生、家校搭建学习、授课、辅导的多向交流渠道。”珠海市教育局计划自2月10日起，全市普通中小学校分步开展网络教学，做到“线上课堂补不足，防疫教学两不误”。

在线上课程服务中，各地市、各学校积极推动实现优质教学资源共享。广东实验中学相关负责人介绍，学校与广东省教育技术中心合作，由高三教师录制在线课程，其中精品专题课程同步面向全社会公开。

公益资源：空中课堂免费学

学习任务打卡、作业在线提交与批阅、在线播放教学与答疑……广东多所学校的高三年级借助科大讯飞人工智能技术手段，实现“停课不停学”。

与此同时，国家网络云课堂、猿辅导、VIPKID、学而思网校、新东方在线、学霸君、腾讯教育在线学习平台等也宣布免费向用户开放直播课程，部分直播授课系统最高可承载千万人同时在线。借助“云端”技术搭建的“空中课堂”，广东学子可实现学习进度不落下。

“这一波在线教育热将使师生更熟悉网络直播互动教学和网络自主学习的教学模式。”哈工大（深圳）网络与计算中心副主任范士喜表示，面向未来，随着5G的普及，3D真景的沉浸式实时教学将带来更加真实的场景化教学体验，从而进一步促进网络教学的普及。届时，会有更多的第三方教育平台开展服务，将进一步激发优质教育资源的产生和共享，促进教育资源均衡化。

南方日报记者 马立敏 吴淑斌 郜小平 王雅铄 冉小平 谢志清 孙颖 戴晓晓 黄婷