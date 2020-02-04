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越秀如期开学开展线上课程，10日开通高中课程，17日开通中小学课程

2020-02-04 08:55 来源：南方日报 冯艳丹
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　　广东省人民政府新闻办公室举行第九场新闻发布会，通报我省新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况，重点就如何做好社区（村居）联防联控工作进行发布。广州市越秀区区长苏佩在回答如何应对返程高峰时透露， 严格落实错峰复工复业复学措施，科学应对“三大返流高峰”。 学校按照原定开学时间开展线上课程。广州智慧教育公共服务平台将于2月10日开通线上高中课程，2月17日开通小学、初中课程。

　　今天机关上班、2月9日后企业开工、2月17日后开学三大返流高峰，三天关键节点也是要面临的三大考验。苏佩表示，按照省市部署，严格落实错峰复工复业复学措施，科学应对“三大返流高峰”，确保省会中心城区平稳有序运行。

　　一是科学应对今天上班高峰。越秀是全省全市行政服务中心，辖内有省、市四套班子等200多个党政机关。越秀区通过张贴市指挥部2号令、告机团单位一封信等，督促各单位落实“四个一”应急处置机制，即 “一把手负总则、组建一套专班、制定一个方案、统一一个口径”。建立做好体温监测形成本单位疫情防控机制。严格落实市指挥部2号令要求，全面动员各方力量尽快完成全体市民和来穗人员通过“穗康”微信小程序主动申报全覆盖。

　　二是科学应对2月9日后企业开工高峰。严格按照文件要求（《广东省人民政府关于企业复工和学校开学时间的通知》和《全省疫情防控指挥部办公室关于实施企业提前复工报备制度的通知》，成立复工复产专责小组，由相关部门会同行业主管单位，制订企业提前复工申请指引，对“三必一急”企业的复工进行实地检查、严格把关。支持、协助医药企业尽快复产复工，加大医疗物资销售、配送力度。发动全区57个行业商协会力量，逐家倡议、提醒、动员全区179家专业批发市场推迟开业；全力摸查湖北籍员工信息，建立台账底册，劝导延后返穗时间。

　　越秀是教育大区、强区，师生健康是防疫的重中之重。苏佩强调，越秀区将做好万全准备之后才开学。落实“停课不停教、不停学”各项措施，全面停止各类校外培训教学活动，按原定开学时间开展线上课程。广州智慧教育公共服务平台将于2月10日开通线上高中课程，2月17日开通小学、初中课程。通过网课、视频辅导等方式，因地制宜指导学生在家进行正常学习。通过穗康和越康微信小程序，精准摸查各级各类学校湖北籍以及旅居湖北、与高危人群有密切接触史的教职工、学生的数量和身体健康状况等，劝导仍在湖北的师生延缓返穗，实行日报和零报告制度。持续通过学校官网、家长群等，开展校园防控知识宣传教育，引导师生做好科学防护。提前对全区所有学校、教育场所进行卫生清洁和消毒消杀。同时要求，每一所学校都要设置传染病隔离观察区域。

编辑： 罗予岐

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