学校如何清洁消毒？详细指引来了！

看看托幼机构、中小学、中职学校、普通高校、校外教育辅导机构等如何做好个人卫生、环境清洁卫生、消毒等工作。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）为全力做好全省教育系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，确保师生开学安全，省教育厅发布了《广东省教育厅关于全力防控疫情确保开学安全的通知》，提出16条举措。近日，广东省教育厅发布《广东省学校防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情卫生清洁消毒指引（第一版）》，看看托幼机构、中小学、中职学校、普通高校、校外教育辅导机构等如何做好个人卫生、环境清洁卫生、消毒等工作。全文如下：

广东省学校防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情卫生清洁消毒指引（第一版）

为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，最大程度减少新型冠状病毒对学生和幼儿造成危害，省疾控中心制订本卫生清洁消毒指引。

本指引适用于托幼机构、中小学、中职学校、普通高校、校外教育辅导机构等。

一、个人卫生

（一）教职员工、学生及幼儿要做好健康监护。

（二）新型冠状病毒感染的肺炎流行期间，室内会议室、课室内人员密集空间建议戴一次性医用口罩，若使用复用口罩，应勤洗勤换。有咳嗽症状的人员要佩戴一次性医用外科口罩。

（三）鼓励学生、幼儿多到室外活动，多晒太阳。

（四）加强手卫生。在咳嗽、打喷嚏后，摸公共物品后，餐前便后，接触宠物后，有分泌物污染手时都要用肥皂或洗手液流动水六步洗手法洗手。必要时也可用快速手消毒液搓揉双手。

（五）食堂工作人员工作时应穿工作服，工作服要每日清洗，如被污物污染时应及时更换清洗，接触食物时应戴口罩和帽子。

二、环境清洁卫生

（一）校区环境应以清洁卫生为主，预防性消毒为辅。

（二）每天应及时清除校园内落叶、积水、污水、污物等，室内地面应每天至少湿式清洁一次；校园公共卫生间、公用垃圾桶应每天清洁和消毒，及时清倒废弃杂物，避免蚊蝇等病媒生物滋生。

（三）室内场所如教室、图书馆、活动室、休息室等应每天开窗通风，保持空气流通。温暖季节宜实行全日开窗；寒冷季节可在课前和课间休息期间开启教室和走廊的门窗换气，每日至少开窗2次，每次30min以上。通风条件不良的建筑，可采用排气扇进行机械通风换气。

（四）通风条件较差的室内场所，尽量减少人员进出。可采用紫外线灯定期照射消毒，具体操作见以下消毒方法。可根据实际需要调整消毒频次。

（五）疫情期间，可加强校园各类场所如教室、图书馆、活动室、室内体育馆等的日常预防性消毒（具体方法见本指引的第三、六）。校园内出现发热、咳嗽等症状并有14天内武汉停留史的新型冠状病毒感染的肺炎疑似病例或有聚集性发热病例时，应及时与属地疾控中心联系，开展随时消毒和终末消毒（具体方法见本指引的第四、五、六）。

三、日常预防性消毒

（一）空气消毒

可采用紫外线灯照射或空气消毒机消毒。

1、紫外线灯照射消毒：在无人条件下开启，每次照射不少于1h，每天一次。

2、空气消毒机消毒：可采用紫外线循环风、高压静电循环风等类型的空气消毒机，按照设备使用说明书操作使用。提倡有人条件下开启使用。

（二）空调滤网

每月清洁消毒一次，过滤网可用有效氯浓度为250 mg/L～500 mg/L的含氯消毒剂浸泡30min后用清水冲净晾干。

（三）地面、物体表面消毒

地面可用含有效氯浓度为250 mg/L～500 mg/L的含氯消毒剂拖拭，作用30min后再用清水拖拭干净；讲台、课桌椅、窗台、角橱、门窗把手、床栏、电话机、开关、洗手盆、坐便器、台面等高频接触的部位可用250 mg/L～500 mg/L的含氯消毒剂擦拭，作用30min后再用清水擦拭干净，每天至少一次。

（四）集体食堂厨房的清洁消毒

每餐工作完毕用清洁剂如洗洁精清洁各种厨具餐具表面，并用清水冲洗干净，保持卫生。厨房地面可用含有效氯250 mg/L～500 mg/L的含氯消毒剂拖拭，作用30min后，再用清水洗净，每天至少一次。

（五）集体食堂餐具消毒

首选餐具消毒器消毒，常用的消毒碗柜有紫外线臭氧消毒碗柜和高温加热消毒碗柜等，按照操作说明书使用；也可用高温蒸汽或煮沸15～30min消毒，或采用含氯消毒剂（有效氯浓度250 mg/L～500 mg/L）浸泡30 min后，再用清水漂洗干净。餐具消毒后应注意保洁。

（六）手的消毒

学校应在校园内配置足量的洗手设施。新型冠状病毒感染的肺炎疫情期间，学校应配备充足的洗手液，督促学生在入校后、离校前、饭前便后、集体活动前后等进行洗手。洗手时应采用流动水，按照六步洗手法洗手。可根据实际情况配备含醇类快速手消毒液。

（七）卫生间的消毒

可用有效氯浓度250 mg/L～500 mg/L的含氯消毒剂擦拭门把手、水龙头、马桶按钮、洗手台面等或用以上消毒液放入喷雾器中进行空间及表面喷雾至湿润，等待30min 后开窗通风，清水洗净。

（八）校车的消毒

无空调的校车应开窗通风，有空调的校车到终点后应开窗通风；校车内座椅、扶手、吊环等表面可参考本文三（三）物体表面的消毒；车内空调滤网每周清洁消毒一次，滤网可浸泡于有效氯浓度250 mg/L～500 mg/L的含氯消毒剂30 min后用清水冲净晾干后使用；无窗密闭的校车，可在人员清空后用移动紫外线灯照射消毒1h，或可用有效氯浓度250 mg/L～500 mg/L的含氯消毒剂喷雾消毒，作用30min后，开启空调外循环通风换气。

四、随时消毒

学校发现新型冠状病毒肺炎疑似病例或暴露病例时，患病学生应立即隔离，学校保健医生立即上报属地疾控中心，在疾控部门指导下确定密切接触人员，并对相关环境实施消毒。

（一）消毒人员应在疾控部门指导下做好个人卫生防护，消毒完成后及时清洁消毒双手。

（二）根据疾控部门的指导确定消毒范围，对疑似病例和密接人员的生活用品（包括文具、餐具、洗漱用品等）、随身物品、排泄物、呕吐物 （含口鼻分泌物、粪便、脓液、痂皮等）等进行随时消毒。消毒方法可参考如下：

1.疑似病例和密接人员的生活用品和随身物品可采用有效氯浓度为1000 mg/L的含氯消毒剂消毒。消毒对象和方法可参考日常性消毒。

2.疑似病例的排泄物和呕吐物消毒：可用含固态过氧乙酸应急呕吐包覆盖包裹，或用干毛巾覆盖后喷洒10000mg/L含氯消毒剂至湿润。污物污染的台面和地面应及时消毒，可用有效氯浓度为2000 mg/L的消毒液擦拭或拖拭，消毒范围为呕吐物周围2米，作用30min。建议擦拭2 遍。

（三）疑似病例所在班级座位及其前后三排座位用有效氯1000mg/L～2000mg/L含氯消毒剂进行喷雾处理或2～3遍的擦拭消毒。

（四）消毒人员填写随时消毒处理记录（附表）并及时上报移交资料。

五、终末消毒

发现疑似病例送至医院送院治疗后，学校环境应及时由属地疾控机构组织进行终末消毒。

六、常见消毒剂及配制

（一）有效氯浓度500 mg/L 的含氯消毒剂配制方法：

1.84消毒液（标识有效氯含量5%）：按消毒液：水为1:100比例稀释；

2.消毒粉（标识有效氯含量12%，20克/包）：1包消毒粉加4.8升水；

3.含氯泡腾片（标识有效氯含量500mg/片）：1片溶于1升水。

（二）75%乙醇消毒液：直接使用。

（三）其他消毒剂按产品标签标识以杀灭肠道致病菌的浓度进行配制和使用。

七、注意事项

（一）含氯消毒剂有皮肤黏膜刺激性，配置和使用时应戴口罩和手套。儿童请勿触碰。

（二）乙醇消毒液使用应远离火源。