停课不停学 直播课堂观看量超百万

为满足初三、高三学生的学习要求，梅州市教育局开通直播课堂，当地东山中学、学艺中学、梅州中学等学校的老师通过梅州市教育云资源公共服务平台，提供在线学习辅导。

南方日报讯 （记者/张柳青 何森垚 范永敬 潘俊宇 黄烨倩）省政府要求中小学、幼儿园2月17日前不开学。为满足初三、高三学生的学习要求，梅州市教育局开通直播课堂，当地东山中学、学艺中学、梅州中学等学校的老师通过梅州市教育云资源公共服务平台，提供在线学习辅导。韶关市曲江中学也在高三教师的提议下，开展网络直播教学，受众超过1000人，涵盖当地高三全体学生。江门市教育局将通过开放教育大数据质量测评系统、开设“空中课堂”网络教学直播、搭建简易线上课堂等形式，为高三学生备战高考创建网络学习环境。

“每天4节课，上午两节，从早上8时开始。下午两节，从下午2时05分开始。”负责东山中学高三校区教务工作的钟志伟老师介绍，每个学校的学生都可以登录梅州市教育局直播云课程平台听东山中学的老师讲高三复习课，“上午的课程反映非常好，有超过100万的线上观看量”。许多高三学生反馈，本来担心延迟开学会影响复习，现在线上上课十分方便。

在韶关曲江中学启动了高三学生网上课堂。高三级76位教师全部参与到网络授课当中，将制作好的PPT、微课、小视频、训练题等上传学习平台，并通过网络直播平台向高三学生授课。共开设9门课程，每天6节课，一节课60分钟，受众超过1千人，涵盖高三全体学生。

江门市“空中课堂”直播平台将依托两所市直高中开展，通过市教育资源公共服务平台将课程内容共享给全市高三学生。“线上教室”则面向全市高三教师，提供教学研讨、远程答疑的网络空间。