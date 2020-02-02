防控疫情！全国高校开通心理支持热线集结

近日，教育部发出通知要求进一步发挥教育系统学科和人才优势，面向广大高校师生和人民群众开展疫情相关心理危机干预工作。通知发出之后，全国各高校纷纷响应。今天带大家了解一下部分高校的心理支持热线电话，也请同学们放松心情，积极应对疫情。
武汉大学
武大心理健康中心在你身边
QQ：1958680537
每日对话服务时间为8:30时至22时
华中科技大学
华中科技大学学生工作处大学生心理教育中心
通过三个咨询QQ（1448520936、1559354592、1602245966）
电话：15623106969
为本校在读学生提供心理援助
中国地质大学（武汉）
学生心理健康中心开通心理支持网络服务
QQ:3128870353
武汉理工大学
开通面向学生的心理援助服务
QQ 号（2305202159 或 1738867292）华中农业大学
大学生心理健康教育中心开通心理支持网络服务
QQ：259075559
武汉工程大学
开通心理援助热线提供线上心理服务
QQ：1824229610
EMAIL:wit525@qq.com
湖北师范大学
湖北师范大学心理健康教育与咨询中心开展心理支持服务
QQ:574315080
三峡大学
三峡大学学生处大学生心理健康指导中心开设网络和电话心理援助服务
QQ：3371798366
电话：15971624337、13997668656、13886705336
北京大学
北京大学心理援助热线，面向北大全体在校生开放，全天24小时运营。师生和医务工作者如遇到任何心理上的困惑与难题，可随时拨打
北京大学24小时心理健康援助热线：
010-62760521
北京师范大学
北京师范大学心理学部开通心理支持热线和网络辅导服务
心理支持热线：4001888976
电子科技大学
四川大学华西医院16位老师提供免费咨询
咨询电话：028-85422114
（新型冠状病毒咨询，请按4）
西南交通大学
西南交通大学大学心理研究与咨询中心为大家提供系列心理支持手册
QQ：1127403064
西南大学
西南大学党委学生工作部学生工作处 心理健康教育与服务中心
在疫情期间为西大学子提供专业的心理支持服务
电话：13996464520
北京邮电大学
学生工作部（处）心理素质教育中心开通心理援助热线
电话：010-62281882
中国矿业大学
中国矿业大学心理健康教育中心面向在校师生开通抗疫心理援助热线
电话：0516-83590196
浙江师范大学
浙江师范大学推出心理辅导服务
QQ:632640053、397863438
上海大学
上海大学心理辅导中心开通心理支持网络服务心理支持热线（QQ语音通话）
QQ号码：2053868907
中南大学
中南大学大学生心理健康教育中心面向全体师生和社会各界提供线上心理支持服务
网络咨询：http://psy.csu.edu.cn/
中南大学心晴热线:0731-88876901
北京建筑大学
北京建筑大学学生工作部心理素质教育中心
心理咨询预约电话：13810392680（9:00-21:00）