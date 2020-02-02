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防控疫情！全国高校开通心理支持热线集结

2020-02-02 09:31 来源：南方网
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　　近日，教育部发出通知要求进一步发挥教育系统学科和人才优势，面向广大高校师生和人民群众开展疫情相关心理危机干预工作。通知发出之后，全国各高校纷纷响应。今天带大家了解一下部分高校的心理支持热线电话，也请同学们放松心情，积极应对疫情。

　　武汉大学

　　武大心理健康中心在你身边

　　QQ：1958680537

　　每日对话服务时间为8:30时至22时

　　华中科技大学

　　华中科技大学学生工作处大学生心理教育中心

　　通过三个咨询QQ（1448520936、1559354592、1602245966）

　　电话：15623106969

　　为本校在读学生提供心理援助

　　中国地质大学（武汉）

　　学生心理健康中心开通心理支持网络服务

　　QQ:3128870353

　　武汉理工大学

　　开通面向学生的心理援助服务

　　QQ 号（2305202159 或 1738867292）

　　华中农业大学

　　大学生心理健康教育中心开通心理支持网络服务

　　QQ：259075559

　　武汉工程大学

　　开通心理援助热线提供线上心理服务

　　QQ：1824229610

　　EMAIL:wit525@qq.com

　　湖北师范大学

　　湖北师范大学心理健康教育与咨询中心开展心理支持服务

　　QQ:574315080

　　三峡大学

　　三峡大学学生处大学生心理健康指导中心开设网络和电话心理援助服务

　　QQ：3371798366

　　电话：15971624337、13997668656、13886705336

　　北京大学

　　北京大学心理援助热线，面向北大全体在校生开放，全天24小时运营。师生和医务工作者如遇到任何心理上的困惑与难题，可随时拨打

　　北京大学24小时心理健康援助热线：

　　010-62760521

　　北京师范大学

　　北京师范大学心理学部开通心理支持热线和网络辅导服务

　　心理支持热线：4001888976

　　电子科技大学

　　四川大学华西医院16位老师提供免费咨询

　　咨询电话：028-85422114

　　（新型冠状病毒咨询，请按4）

　　西南交通大学

　　西南交通大学大学心理研究与咨询中心为大家提供系列心理支持手册

　　QQ：1127403064

　　西南大学

　　西南大学党委学生工作部学生工作处 心理健康教育与服务中心

　　在疫情期间为西大学子提供专业的心理支持服务

　　电话：13996464520

　　北京邮电大学

　　学生工作部（处）心理素质教育中心开通心理援助热线

　　电话：010-62281882

　　中国矿业大学

　　中国矿业大学心理健康教育中心面向在校师生开通抗疫心理援助热线

　　电话：0516-83590196

　　浙江师范大学

　　浙江师范大学推出心理辅导服务

　　QQ:632640053、397863438

　　上海大学

　　上海大学心理辅导中心开通心理支持网络服务心理支持热线（QQ语音通话）

　　QQ号码：2053868907

　　中南大学

　　中南大学大学生心理健康教育中心面向全体师生和社会各界提供线上心理支持服务

　　网络咨询：http://psy.csu.edu.cn/

　　中南大学心晴热线:0731-88876901

　　北京建筑大学

　　北京建筑大学学生工作部心理素质教育中心

　　心理咨询预约电话：13810392680（9:00-21:00）

编辑： 罗予岐

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