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高校党委组织选派党员开展科技攻关

2020-02-02 09:31 来源：南方日报 姚瑶
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　　近日，省委教育工委印发《关于全省教育系统在防控疫情中进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的通知》（下称《通知》），要求全省教育系统各级党组织和党员要认真学习领会、坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把打赢疫情防控阻击战作为当前的最重要政治任务。

　　《通知》要求，全省教育系统各级及时制定全面、周密的疫情防控工作方案，做好本地本校开学前后疫情监测、排查、预警、防控等工作。各个学校书记校长带头坚守岗位、靠前指挥，与班子成员一道带领广大党员勇担当、善作为。各基层党组织积极宣传疫情防控知识，做到全员知晓、自觉防控，发现情况随时报告，及时采取措施。

　　结合各高校学科优势、平台优势和人才优势，《通知》要求各高校党委要积极组织动员和选派专家和医护人员中的党员勇挑重担，在病理研究、重症救治、药物研发等方面开展科技攻关，在临床和护理等一线医疗救治岗位上发挥作用。要发挥选拔任用导向作用，把领导班子和领导干部在疫情防控斗争中的实际表现作为考察其政治素质、宗旨意识、全局观念、驾驭能力、担当精神的重要内容。对表现突出的，要表扬表彰、大胆使用；对不敢担当、作风飘浮、落实不力的，甚至弄虚作假、失职渎职的，要严肃问责。各级党委要做好宣传教育工作，做好思想政治舆论引导，及时总结宣传奋战在疫情防控一线的先进典型和感人事迹，凝聚起众志成城、共克时艰的强大正能量。

编辑： 罗予岐

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