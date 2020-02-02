停课不停学！多个在线学习平台已上线

为阻断疫情向校园蔓延，确保师生生命安全和身体健康，教育部日前下发通知，要求2020年春季学期延期开学，学生在家不外出、不聚会、不举办和参加集中性活动。各培训机构也按要求取消各类线下课程。延期开学后，孩子的学习怎么办？

为阻断疫情向校园蔓延，确保师生生命安全和身体健康，教育部日前下发通知，要求2020年春季学期延期开学，学生在家不外出、不聚会、不举办和参加集中性活动。各培训机构也按要求取消各类线下课程。延期开学后，孩子的学习怎么办？

教育部：利用网络平台，“停课不停学”

1月29日，教育部有关负责人在接受采访时表示，防控新型冠状病毒肺炎是当前头等重要的大事，各级教育部门正按教育部和当地党委政府统一部署要求，全力防控，坚决防止疫情在学校蔓延，延期开学是其中的一项重要举措。与此同时，各地教育部门也为服务保障防控疫情期间中小学校 “停课不停教、不停学”做了大量工作。

据介绍，教育部正在统筹整合国家、有关地方和学校相关教学资源，提供丰富多样、可供选择、覆盖各地的优质网上教学资源，全力保障教师们在网上教、孩子们在网上学。拟于多数地区原计划正常开学的2月17日开通国家网络云课堂，以“一师一优课、一课一名师”项目获得部级奖的课程资源为基础，吸收其他优质网络课程教学资源，供各地学校组织学生开展网上学习。

国家网络云课堂（www.eduyun.cn）以部编教材及各地使用较多的教材版本为基础，覆盖小学一年级至普通高中三年级各年级，以教学周为单位，建立符合教学进度安排的统一课程表，提供网络点播课程。学校既可以采用平台上设计好的模块化课程教学，也可以利用平台提供的工具组织本校教师根据网上学习资源清单，结合本校自身特点，形成灵活课程表，推送给学生自主点播学习。平台还提供了教师与本班级、本校学生在线讲课、互动辅导功能。

考虑到部分农村地区和边远贫困地区无网络或网速慢等情况，教育部将安排中国教育电视台通过电视频道播出有关课程和资源，解决这些地区学生在家学习问题。

为丰富网上优质学习资源，教育部还协调北京、上海、浙江、四川等地教育部门和清华大学附属小学、中国人民大学附属中学等中小学将本地本校网络学习资源在延期开学期间免费向社会开放，供广大中小学生自主选择使用学习；同时，人民教育出版社也将“人教点读”数字教学资源库免费向社会开放。

广州：积极探索开展远程教育教学活动

由于延期开学，原有既定的教学计划需要做出相应的调整，在研判疫情和执行上级文件要求的同时，根据广州实际情况积极研究应对措施。我们将针对基础教育、高等教育、职业教育等不同类别，予以分类指导，力争从市、区、校三级层面，积极筹备资源、加强技术与人力支持、利用线上服务，供给网络课程、在线辅导、空中课室等多种形式，因地制宜地有效指导学生在家进行自我生活和学习管理,做到“停课不停学”。

广州市教育局将指导学校按照“停课不停学”的原则，在广州智慧教育公共服务平台利用信息技术，积极探索开展远程教育教学活动和网上课程学习，为学生提供名师优课等相应课程资源供学生自主选择，进行线上学习。学校可根据本校实际情况指导学生在线或下载学习。学前教育阶段鼓励探索通过线上等形式，对幼儿园不同年龄段幼儿本学期每月的发展目标进行指引。

中山：推出粤教翔云数字教材

中山市教育和体育局和南方出版传媒股份有限公司共同为中山市义务教育阶段（一至九年级）师生提供“粤教翔云数字教材应用平台”账号，师生激活后均可免费使用，现已有43万师生登记注册。

粤教翔云数字教材覆盖小学和初中共5个版本、11个学科、191册数字教材，孩子只需打开粤教翔云数字教材应用平台，选择相应的年级学科，就可以阅读更清晰、更有趣的数字教材。

而且，教材结合各个学科的不同特点，内嵌了文本、图片、音频、视频、交互动画等多种类型的资源，更内含互动习题，点开每一道习题，都有详细、权威的图文解析或有趣的互动小游戏，轻轻松松帮孩子掌握重难点，提高预习效率，足不出门，教辅参考书随手得！

潮州：为高三学生提供在线学习辅导

为保证高考备考工作顺利开展，在潮州市教育局统筹安排和中国电信潮州分公司的协助下，从2月3日开始至正式开学前，潮州市金山中学、高级中学将为高三学生提供在线学习辅导，开展高三名师辅导网络直播，远程送课到家，让高三学生不出家门就能满足学习需求。网络直播将同步面向全社会公开，为潮州市全体高三学生提供备考支持。

本次“名师备考辅导网络直播活动”利用了互联网在线平台的优势，潮州市金山中学、高级中学名教师根据第一学期教学情况和学生实际，录制辅导视频或在线讲解，指导学生在家开展备考复习，学生在家通过平板电脑、计算机、手机等互联网设备听课学习。同时，各班任课教师负责本班学生在线答疑，学生如果对辅导内容有疑问，可以通过平台以及班级的微信群、QQ群等进行提问，教师进行实时解答，有效解决学习过程中出现的疑点、难点。活动详情将另行通知。

广东实验中学：将推出在线课程

广东实验中学为保证高考备考工作顺利开展，从2月初至正式开学前，将与广东省教育技术中心（广东省电化教育馆）合作，通过线上平台，为高三学生提供在线学习课程，指导同学们高效备考。精品专题在线课程将同步面向全社会公开，为全省高三学生提供备考支持。

据悉，广东实验中学计划在2月1日左右发出具体的课程计划和观看链接。2月6日左右开始上线内容，敬请关注。

学习强国平台上线“中小学寒假课堂”

学习强国2020年特别专区“中小学寒假课堂”已上线，为学生提供小学、初中、高中的各学科课程以及素质拓展、科普内容等资源。

在学习强国App搜索“寒假课堂”，可以看到“中小学寒假课堂”专题。点击进入，可以看到“寒假来了”“一起过年”“缤纷校外”等栏目中的丰富内容。

“寒假来啦”板块中，有“纸间折学”折纸课，“跟着书本去旅行”、十万个为什么等视频学习内容；“一起过年”板块中内容则与中国传统节日与传统文化相关，“风俗礼仪知多少”，教孩子了解过年的由来，中国人的春节习俗，待亲戚长辈的礼仪等。

据悉，该专题采用“3+N”的模式，除“寒假来了”“一起过年”“缤纷校外”三个固定板块外，还有N种互动模式。已上线“小学”“初中”“高中”三个板块。

这些板块中提供名校优课供孩子复习：各年级、学段的语文、数学、外语，初中学段的化学、历史、地理，高中学段的物理、政治、生物等课程均已上线。

此外，学习强国新上线的“海淀课堂”集中了清华附中、人大附中、首师大附中，北京市第一零一中学等国内一流名校的优课资源供孩子选择，“让优质教育惠及每一个孩子”。

广东100家博物馆线上展览不打烊

春节期间，广东省文化和旅游厅与腾讯公司联合打造微信小程序“博物官——广东文博智慧导览”，为用户提供100家线上博物馆服务，覆盖省、市、区（县、市）级博物馆，包含国有博物馆57家，非国有博物馆43家。同时，为网友提供全省博物馆的陈列展览近300个，临时展览展讯200余条，精品文物讲解2500余条，讲解点介绍1950余条，共提供展览导览讲解4450余条。而且，“广东文博智慧导览”开放多个博物馆的3D精品文物及全景展厅浏览。

据悉，目前全省有148家博物馆注册了“博物官”账号，其中已上线到小程序聚合页的博物馆共100家。进入微信，通过搜索小程序“博物官”，进入首页“广东专区”；或长按识别下方图片小程序码即可进入广东百家线上博物馆。

来源：广东省教育厅官方微信“广东教育”综合