“四精准”战“疫”，守护师生健康

各地各校如何制定好“四精准”开学方案？广东省教育厅发布详细指南。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）此前，省教育厅发布了《广东省教育厅关于全力防控疫情确保开学安全的通知》，提出16条举措，全力做好全省教育系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，确保师生开学安全。广东省师生数量多、分布广、流动性大，返校时如何降低疫情传播风险，确保师生生命安全和身体健康？各地各校如何制定好“四精准”开学方案？广东省教育厅发布详细指南。

“四精准”分别是指什么？

精准一：各地、各学校要全覆盖、无遗漏、精准掌握疫情防控重点地区的教职员工、学生分布情况。

精准二：各地、各学校要全覆盖、无遗漏、精准掌握疫情防控重点地区的教职员工、学生在校内各院系、各年级、各班级分布情况。

精准三：各地、各学校要全覆盖、无遗漏、精准掌握疫情防控重点地区的每个教职员工、学生返校前14天的身体健康状况。

精准四：各地、各学校要根据疫情防控情况，在确保安全的前提下，精准安排疫情防控重点地区的教职员工、学生，分院系、分年级、分班级、分省份、分期、分批有序返校，保证返校的教职员工和学生都能够得到全覆盖的健康监测、健康保护。

做好“四精准”工作为什么这么重要？

广东是外来人口流入大省，重点疫情地区湖北与广东人员往来高度频繁，随着寒假逐渐结束，不少外省学生返校回到广东，在学校聚集，进一步加大社区疫情传播风险。为了更好落实“早发现、早诊断、早治疗、早隔离”疫情防控措施，省教育厅要求各地各校制定“四精准“开学方案，在精准掌握情况的基础上做到精准安排，覆盖到学校每一个人、每一个角落，构筑起群防群治的最严密防线。

要做到“四精准”，学校可以从哪些方面入手？

一是各地各校不得擅自提前开学，全省中小学、幼儿园2月17日前不开学，大专院校、中职学校2月24日前不开学，各地级以上市教育部门、大专院校、中职学校根据疫情形势和防控情况，科学研判后确定具体开学时间 。

二是各地各校要通过线上线下多种方式，指导并确保每名教职员工、学生如实填写健康卡内容。

三是各地各校要大力开展爱国卫生运动，创造良好的校园环境。通过网络、微信群、手机短信等方式，加强卫生健康知识宣传教育，加强教职员工培训，开展应急处置演练。

四是决不允许带病返校或未解除医学观察人员上学/上班。如发现有疑似新型冠状病毒肺炎早期症状（如发热、乏力、干咳等）和异常情况的，立即启动应急预案，向学校疫情联络员报告，并戴上医用口罩。学校立即向所在地疾控中心报告，配合做好排查和后续相关工作。并按照要求向属地疾病控制中心、教育主管部门报告。

五是各大专院校要设立独立的健康观察区域，完善相应的设施设备、专业人员、医疗条件、生活条件保障，每批次返校学生在校内健康观察总人数应不超过学校健康观察区域可容纳人数等。

各校防控疫情要做好卫生清洁消毒工作，对于个人卫生方面有哪些要求？

1.教职员工、学生及幼儿要做好健康监护。

2.新型冠状病毒感染的肺炎流行期间，室内会议室、课室内人员密集空间建议戴一次性医用口罩，若使用复用口罩，应勤洗勤换。有咳嗽症状的人员要佩戴一次性医用外科口罩。

3.鼓励学生、幼儿多到室外活动，多晒太阳。

4.加强手卫生。在咳嗽、打喷嚏后，摸公共物品后，餐前便后，接触宠物后，有分泌物污染手时都要用肥皂或洗手液流动水六步洗手法洗手。必要时也可用快速手消毒液搓揉双手。

5.食堂工作人员工作时应穿工作服，工作服要每日清洗，如被污物污染时应及时更换清洗，接触食物时应戴口罩和帽子。

各校防控疫情要做好卫生清洁消毒工作，对于环境清洁卫生方面有哪些要求？

1.校区环境应以清洁卫生为主，预防性消毒为辅。

2.每天应及时清除校园内落叶、积水、污水、污物等，室内地面应每天至少湿式清洁一次；校园公共卫生间、公用垃圾桶应每天清洁和消毒，及时清倒废弃杂物，避免蚊蝇等病媒生物滋生。

3.室内场所如教室、图书馆、活动室、休息室等应每天开窗通风，保持空气流通。温暖季节宜实行全日开窗；寒冷季节可在课前和课间休息期间开启教室和走廊的门窗换气，每日至少开窗2次，每次30分钟以上。通风条件不良的建筑，可采用排气扇进行机械通风换气。

4.通风条件较差的室内场所，尽量减少人员进出。可采用紫外线灯定期照射消毒，具体操作见以下消毒方法。可根据实际需要调整消毒频次。

5.疫情期间，可加强校园各类场所如教室、图书馆、活动室、室内体育馆等的日常预防性消毒。校园内出现发热、咳嗽等症状并有14天内武汉停留史的新型冠状病毒感染的肺炎疑似病例或有聚集性发热病例时，应及时与属地疾控中心联系，开展随时消毒和终末消毒。

6.返校的教职员工、学生要填写健康卡，不允许带病或未解除医学观察人员上班上学。健康卡应该包括哪些内容？

健康卡内容至少应该包括：自身身体健康状况、家庭成员身体健康状况、假期期间是否曾前往疫情防控重点地区、是否接触过疫情防控重点地区高危人员等情况。

返校人员统计表和记录表包括哪些内容？

返校人员统计表和记录表包括：疫情防控重点地区返校人员统计总表，疫情防控重点地区学生校内各院系、各年级、各班级分布表，返校计划安排表，返校人员14天健康状况报告表，大专院校健康观察区域设施统计表。各地级以上市教育局、各大专院校、省属中职学校，广东实验中学、华南师范大学附属中学、华南师范大学附属小学于2月10日前将本地、本学校开学方案、疫情防控重点地区人员统计及分期分批返校工作方案报送省教育厅。