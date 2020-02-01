延期开学后，孩子的学习怎么办？

各地教育部门也为服务保障防控疫情期间中小学校“停课不停教、不停学”做了大量工作。

1月29日，教育部有关负责人在接受采访时表示，防控新型冠状病毒感染的肺炎是当前头等重要的大事，各级教育部门正按教育部和当地党委政府统一部署要求，全力防控，坚决防止疫情在学校蔓延，延期开学是其中的一项重要举措。与此同时，各地教育部门也为服务保障防控疫情期间中小学校“停课不停教、不停学”做了大量工作。

“不能面对面课堂上课，我们就搭建云课堂，让孩子们在家也能开展学习。”该负责人介绍，教育部正在统筹整合国家、有关地方和学校相关教学资源，提供丰富多样、可供选择、覆盖各地的优质网上教学资源，全力保障教师们在网上教、孩子们在网上学。拟于多数地区原计划正常开学的2月17日开通国家网络云课堂，以“一师一优课、一课一名师”项目获得部级奖的课程资源为基础，吸收其他优质网络课程教学资源，供各地学校组织学生开展网上学习。

据介绍，国家网络云课堂（www.eduyun.cn）以部编教材及各地使用较多的教材版本为基础，覆盖小学一年级至普通高中三年级各年级，以教学周为单位，建立符合教学进度安排的统一课程表，提供网络点播课程。学校既可以采用平台上设计好的模块化课程教学，也可以利用平台提供的工具组织本校教师根据网上学习资源清单，结合本校自身特点，形成灵活课程表，推送给学生自主点播学习。平台还提供了教师与本班级、本校学生在线讲课、互动辅导功能。

考虑到部分农村地区和边远贫困地区无网络或网速慢等情况，教育部将安排中国教育电视台通过电视频道播出有关课程和资源，解决这些地区学生在家学习问题。

为丰富网上优质学习资源，教育部还协调北京、上海、四川等地教育部门和清华大学附属小学、中国人民大学附属中学等中小学将本地本校网络学习资源在延期开学期间免费向社会开放，供广大中小学生自主选择使用学习；同时，人民教育出版社也将“人教点读”数字教学资源库免费向社会开放。

据介绍，“停课不停教、不停学”需要各级教育部门和学校通力协作，有条件的地方和学校要积极向学生免费提供具有本地本校特色的网上学习课堂；教育部也希望社会力量积极参与配合，提供更多样的公益性优质学习资源。

最后，这位负责人表示，“停课不停教、不停学既是战疫情应急之举，也是“互联网+教育”的重要成果应用展示，任务艰巨，使命光荣。我们要按照习近平总书记的重要指示和党中央、国务院的决策部署，同舟共济，共克时艰。请各地教育部门高度重视，积极准备，认真组织，有效实施。届时要将具体安排通知到每一所学校、每一位教师和学生；要指导学生统筹各科学习资源用量、用时，加强学习和心理辅导，做好视力保护，增强体育锻炼，圆满完成学习任务。”

【记者】王诗堃