新型冠状病毒检测！华南理工“力量”来了！

在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战中，做到及早发现、准确发现可以说是关键之处。然而，病毒检测试剂盒的准确性和试剂的灵敏度之间一直存在着矛盾——试剂灵敏度提高后，感染者更容易被识别出来，但是，太过于灵敏，特异性不强的试剂也容易将健康检测对象误认为感染者。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/卢庆雷）在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战中，做到及早发现、准确发现可以说是关键之处。然而，病毒检测试剂盒的准确性和试剂的灵敏度之间一直存在着矛盾——试剂灵敏度提高后，感染者更容易被识别出来，但是，太过于灵敏，特异性不强的试剂也容易将健康检测对象误认为感染者。

怎样解决这一矛盾？华南理工大学中新国际联合研究院孵化企业、广州英赞生物科技有限公司找到了办法。他们生产的用于病毒检测的酶制剂具有特异性强、速度快、检测准的优点，目前该公司已放弃假期全员复工，紧急投入生产，利用这些酶制剂生产的检测试剂盒将迅速支援广州多家病毒检测机构。1月30 日，该科研成果的研发人员、公司首席技术官、华南理工大学食品科学与工程学院胡松青教授接受了电话采访。

技术领先，可满足50万次检测需要

“用这些酶制剂生产的检测试剂只特异性瞄准新型冠状病毒基因，不会和检测样本的其它基因发生‘纠缠’”，胡松青向记者介绍了其中的原理。据介绍，该酶制剂可以检测到样品中个位数的病毒拷贝，确保检测时不会出现“漏网之鱼”。同时，他们从酶制剂性能和反应体系设计多角度提高试剂盒特异性，防止出现假阳性结果，提高检测准确性。

在减少检测时间上，除了进一步提高酶制剂的性能外，他们还将所有试剂预先分装到单个标准PCR反应管，使用时只需添加待检样品即可上机检测，简化了检测操作。

新型冠状病毒实时荧光RT-PCR试剂盒

胡松青说，公司原计划在2月10日复工，但是随着疫情扩散的消息一个接着一个传来，特别是看到一线检测试剂盒缺货的报道，他们再也坐不住了。“共产党员一定要起带头作用，”大年三十那天，胡松青在群里就提前复工征求了团队意见，结果是大家一致同意。于是他赶紧联系合作企业，最终找到了国家高新技术企业、广东美格基因科技有限公司来协助大规模生产试剂盒。

得到消息后，同样是共产党员的公司法人代表刘光毅和公司技术骨干黄倩倩在大年初四连夜租车赶回广州，入党积极分子黄丽芳在第二天从广西乘火车返回，其他同事也将及时回到了公司。目前，他们开足马力，截止到30日接受采访时生产贮备的酶制剂已可满足50万次检测的需要。

冲锋在前，发挥高知党员的双带头作用

越是紧要关头，越能彰显共产党员的本色；越是国家急需，越能体现科研成果的价值。胡松青还担任着食品科学与工程学院轻化工研究所教工党支部的支部书记，在支部的日常工作中，他鼓励支部成员在党建和业务上发挥出双带头作用。在当前防控疫情的关键时刻，他更是以实际行动为支部成员做出表率。

坚持党建工作与业务工作相结合，正是华南理工大学党委一直以来做好高知党员工作的重要方式。学校党委积极贯彻落实中央要求，深入实施高知群体党员发展“领航计划”，通过科学制定发展计划、逐个建立发展台账、全面加强联系引领、灵活优化培养方式等一系列创新举措，建立起学校党委、学院党委和党支部三级联动机制，取得了显著成效。据介绍，2018年全校共发展高知党员70人，目前教师党支部书记“双带头人”的比例达到100%。

“中央号召说要让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬，我们一定竭尽所能研发和生产高质量的酶制剂，为疫情防控做贡献”，胡松青说，他坚信在党的有力领导下，众志成城、科学防治，一定可以打赢这场狙击战。

附：广州英赞生物科技有限公司简介

广州英赞生物科技有限公司依托华南理工大学中新国际联合研究院的强大技术平台，以蛋白技术为核心，专注于酶制剂的研发和生产，产品涵盖体外诊断、食品安全检测、高通量测序和生命科学研究等领域。公司勇于挑战国外技术壁垒，坚持从上游关键原料酶开始研发，为生物医药领域和生命科学研究提供国内一流的分子诊断检测产品和科研试剂。