毕业生招聘线下活动暂停，线上继续！

广东省2020届普通高校毕业生系列供需见面活动线下招聘活动暂停举办，但毕业生和用人单位可以继续在线上进行招聘活动哦！

为进一步落实党和国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署，全面落实省委省政府突发公共卫生事件一级响应工作要求，打赢疫情防控阻击战，同时更好地为广大用人单位和毕业生提供不间断的就业服务，广东省2020届普通高校毕业生系列供需见面活动线下招聘活动暂停举办，但毕业生和用人单位可以继续在线上进行招聘活动哦！各用人单位和毕业生可登陆广东省高等学校毕业生就业指导中心官方网站智慧招聘栏目进行招聘和求职，详情往下看。

一、疫情防控期间暂停举办各类现场招聘活动

为了遏制疫情蔓延，避免人员聚集，在疫情防控期间，广东省2020届普通高校毕业生系列供需见面活动线下招聘活动暂停举办，线上活动持续开展，各用人单位和毕业生可登陆广东省高等学校毕业生就业指导中心官方网站智慧招聘栏目（网址：https://job.gd.gov.cn/）进行招聘和求职，线下招聘活动具体恢复时间以国家和省委省政府对疫情防控工作的最新通知为准。同时，各高校要对校园招聘活动作出相应安排，可在线上开展招聘和宣讲活动，暂停举办线下相关活动。

还未在官方平台上撰写电子简历的毕业生请抓紧撰写并投递，平台将根据电子简历继续精准匹配推送岗位。已有意向签约的毕业生，请抓紧在官方平台上签订在线就业协议。

二、疫情防控期间就业业务办理

（一）推广各类就业业务在线办理。引导毕业生关注“广东大学生就业创业”微信公众号，通过网络在线办理就业派遣、就业率上报、电子报到证查询、调整改派、就业协议书、档案去向查询等业务。

（二）暂缓就业业务开通邮寄办理。疫情防控期间，2018届办理了暂缓就业的毕业生可通过邮寄方式办理取消暂缓就业手续，业务办理完成后再以EMS到付方式寄回。办理取消暂缓就业的材料包括：

1.业务办理后回寄的EMS快递面单（请自行填写收件人地址、姓名、手机号等信息）；

2.暂缓就业协议书；

3.接收单位的就业主管部门同意接收证明（录取通知、接收函、就业协议等），回生源地就业无接收证明的请书面说明。

取消暂缓就业材料邮寄地址：广州市越秀区农林下路72号一楼政务服务大厅5号窗，收件人：广东省高校毕业生就业指导中心。收件电话：020-37626987，邮编：510080。

【来源】广东省教育厅官微