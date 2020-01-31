广东部分教育机构面授课程转线上，学生拒绝可退费

记者采访了解到，学生们在家并未松懈学习，通过线上课程等形式自习。停止线下培训后，部分教育机构启用线上授课形式，并做好相关退费工作。

1月28日，广东省人民政府下发通知，要求中小学、幼儿园2月17日前不开学。此前，广东省教育厅要求停止校内外培训、研讨、研学等聚集性教育教学活动。假期延长后，学生在家如何学习？记者采访了解到，学生们在家并未松懈学习，通过线上课程等形式自习。停止线下培训后，部分教育机构启用线上授课形式，并做好相关退费工作。

部分机构面授课程转为线上课程

日前，广州、深圳等多个地级以上市的教育局发布通知，明确要求暂停校外教育培训机构开展线下培训活动。

随后，学而思、卓越教育、新东方、立尚教育、名师教育等多家校外培训机构发布通知，全面暂停线下课程，将面授课程转为线上课程。

学而思在通知中明确，寒假班线下课程全部转为在线课，课后的各项服务不变，内容与线下课程一致。原班授课老师对线下课程转在线课程的具体操作做详细通知。

卓越教育明确辅导班校区寒假期间的线下课程暂停，转为在线辅导班课程授课；一对一校区寒假期间的1对1、1对3线下课程暂停，转为在线1对1、1对3课程授课。

“转为线上培训，我们更安心。”广州一名高三学生家长周女士表示，目前校外培训线上课程还未开课，孩子在家也未松懈学习，通过复习校内所学课程、线上教学视频等自习，保持学习状态，为开学做好准备。

一些中小学也为学生提供了线上课程。广东实验中学将结合2020届备考的计划，与广东省教育技术中心合作，由高三教师录制在线课程，为2020届的省实高三学子提供备考指导。精品专题课程同步面向全社会公开，为全体高三学生提供备考支持。

学生拒绝线上课程可退费

暂停线下教学，如何妥善处理好调课及退费等相关事宜，确保学生和家长的切身利益？

学而思明确，线下课程转在线课，将以在线课程产品价格为准，价格差将补还家长。若学生、家长不愿意上在线课，未消耗课时可以退费。

新东方通知，无法转为线上授课的学员和家长，寒假班未消耗课时可选择退费。

广州罡得教育明确暂停开展寒假第二期的线下培训活动，关于课程及学费问题，将逐一与家长沟通交流，家长若有任何疑问也可跟校区的相关老师联系。

学而思、卓越教育、新东方等多家培训机构表示，具体复课时间视疫情变化情况及相关部门的通知再进一步确定。

【南方日报记者】马立敏