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医学院校师兄师姐教你如何正确处理焦虑

2020-01-31 08:47 来源：南方网
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　　新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，党中央高度重视，并对疫情防控再研究、再部署、再动员。习近平总书记强调“把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓”，并作出了一系列重要指示。

　　全国人民都在关注着湖北的疫情，与此同时，全国各地众多医护人员毅然赶赴湖北，坚守一线，支援当地开展医疗救治。

　　面对变化莫测的病毒，我们普通人感到焦虑和恐慌是十分正常的，而我们应该如何正确面对并处理这种情绪呢？

　　作为南方医科大学医学院的医学生，我们特地为大家整理了几种在疫情发展期间有效的心理自助方法，这篇文章将从以下几个方面回答：

　　1、作为普通人，如何调节自己的情绪？

　　2、如果你是被隔离人员，如何调节自己的情绪？（含对抗焦虑的办法）

　　3、如果你是被隔离人员的家属，如何调节家人的情绪？

　　4、如果发现自己或家人出现了疑似症状，如何调节自己和家人的情绪？

　　5、如果发现邻居疑似感染，你可以做些什么？

　　作为普通人，如何调节自己的情绪？

　　① 接纳自己的情绪。情绪没有好坏之分，是否会产生负面影响是由我们的行为、态度等决定的。想要处理情绪，我们首先必须去面对它，去接纳它，其次才是采取措施去解决它。所以焦虑时，坦白地告诉自己：“我情绪不好。”

　　② 保持正常的作息。少熬夜或不熬夜，尽量保持正常的生活作息和生活的稳定性。适当的休息以及稳定的生活都可以有效缓解负面情绪。

　　③ 运动。可选择一些在家可做的锻炼，如仰卧起坐、俯卧撑、瑜伽等（更多的室内运动可以查看keep噢）。既能强身健体，又能舒缓身心。

　　④ 音乐。借助音乐宣泄情感是常见、有效的方法。但若是需要舒缓情绪的话，小招建议少听摇滚、blue music等情绪强烈或悲伤的音乐，可以多听听古典音乐、轻音乐、纯音乐等轻松舒缓的音乐。

　　⑤ 进行一些放松训练。如深呼吸、太极、冥想（点击知道如何正确冥想）

　　⑥ 有效地倾诉。把你所感受到的难受的情绪，都努力得向一个你信任的人表达出来。只有当我们能够把自己的感受尽可能详细地说出来，它们才可以进一步被理解、释放或消化。

　　⑦ 有节制地获取信息。每天接受有关信息的时间尽量控制不超过一小时。尽量看权威媒体发布的信息，不信谣，不传谣。

　　如果你是被隔离人员，如何调节自己的情绪？

　　“隔离”，对普通人并不寻常。面对一个陌生而且不确定的处境，我们常因自我环境控制力被限制产生不满情绪，又因空间封闭，孤立无援的恐惧感容易扩大。

　　它并不可怕，我们只是需要学习如何面对焦虑，面对“隔离”。

　　隔离期间，会出现哪些扰人的情绪？

　　① 突然到来的人身自由限制，可能会造成暂时的慌张、不知所措。这是很自然的反应，不必过分强求自己保持镇定，只需坦然地面对它即可。

　　② 可能会出现抱怨、愤怒。这时候，你需要给自己找一个适当的发泄口，比如：打电话给朋友倾诉。

　　③ 感到沮丧、孤独、被抛弃。在保证安全的情况下，可以找到有同样机遇的朋友，相互鼓励、倾诉、增强信心。

　　④ 觉得焦虑。建议用转移注意力等办法来缓解。后文会详细介绍到如何解决焦虑。

　　如何对抗焦虑？

　　① 把担忧的问题转换成肯定陈述。比如把“如果疫情失控怎么办？”换成“我担心疫情有失控的可能性。”

　　② 质疑扭曲观点的正确性。比起一味沉浸在负面的揣测里，你需要寻找一些客观的证据。试着问自己这样的问题：担忧的事发生的可能性有多高？以前出现疫情时，有过失控吗？

　　可以做一张这样的表格：有哪些证据\数据，能证明那些负面的结果会发生？有没有其他的证据能证明会发生好的结果？我们需要根据事实，判断自己的担忧是否合理。

　　③ 先干点儿别的，转移注意力。虽然会分心，但是还是要让自己动起来。

　　隔离期间，如何适应自己的新身份

　　“被隔离者”就像新生入学一样，刚开始你需要花点时间熟悉下，新的身份有哪些规范、权利和义务。当你完全驾轻就熟，一些不舒服的感觉也会渐渐淡去。

　　对于没有被隔离的邻居或同事们，也需要给他们一点时间适应，短暂的异样眼光或人际距离感的变化是避免不了的，但你不必把别人的无知转变成伤害自尊的工具。

　　如果你是被隔离人员的家属，如何调节家人的情绪？

　　① 当你的家人出现疑似症状，需要隔离时，你可能会因为觉得帮不上忙而感到焦虑。但你们是可以通电话的，你可以在电话里鼓励他们，倾听感受。有时候，仅仅通过耐心的聆听一个人，我们就能够给他带去极大的慰藉和帮助。

　　② 如果你自己本身的情绪已经不太好，记得先关注自己的需求，比如找一个信任的人，宣泄自己的压力，然后你才能去支持被隔离的亲友。

　　③ 你需要关注被隔离亲友的物质需求，除了食品、衣物等基本生理需求，也要提供书、音乐或电影等文艺材料，关注他们的精神需求。

　　④ 你也可以分享自己最近的心情，但不要只顾表达自己的情绪与不满——要记得电话那头的亲友处在更不自由的情况下，需要更多支持和关注。

　　⑤ 对他们始终保持一种适度的关心。对他们的需求保持敏感，做到适时关切他们，但不要太夸张、也不要让他们觉得自己被忘记了。

　　有时候，他们会出于好意掩饰、压抑一些负面情绪，但这种方式会让他们觉得更孤单。所以，你需要在接触他们的时候保持敏感，或者直接一点，问问他们的心情。

　　如果感觉到了不寻常的情况，要及时联系医护人员或卫生主管单位。

　　如果自己或家人出现了疑似症状，如何调节自己和家人的情绪？

　　首先请大家不要惊慌！！不要恐慌性就医！！

　　以下是一位武汉医生的的想法和建议：

　　麻烦大家跟着下面的思路想一想——

　　体温升高不代表你就一定生病了 （生理性原因也会有体温变化，不要风声鹤唳 ）

　　生病了也不代表你是肺炎（有数不清的疾病可能导致你发烧）

　　肺炎也不代表是病毒性肺炎（细菌性感染的肺炎其实很多）

　　病毒性肺炎也不代表是新型冠状病毒肺炎（普通的甲流乙流，普通的感染都是病毒）

　　即便是新型肺炎，如果是轻度感染，身体健康的患者有自愈的可能性

　　而且大家也不要被每天公布的死亡数字吓到了！不需要恐慌！其实新型病毒的致死率不高，甚至与人类所接触到的其他心脑血管疾病相比（急性心梗，腹主动脉瘤，主动脉夹层，肺栓塞......），死亡率算低的。

　　所以不要惊慌，可以参考上文01-03的方法来调节自己或家人的情绪！！

　　如果发现邻居疑似感染，你可以做些什么？

　　①冷静下来，回忆自己或家人是否曾与之有过接触或接近。如果有，请先进行自我隔离、观察，并做好相关生活事宜的准备。记住此时任何的情绪及烦恼，对你都是没有帮助的。

　　②如果你没有接触过，但可能你周边的人接触过病患，你可以友善地提醒他们，此次新型肺炎病毒的变异情况，我们还未完全把控清楚，最近（至少两周）就不要有任何往来了——但态度要保持尊重、鼓励，避免发生人际冲突与摩擦。

　　③通知相关社区、单位、公司或学校，进行环境消毒和防疫措施。或是通过微信渠道通知。

　　【来源】南方医科大学

编辑： 罗予岐

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