中大医疗支援专项基金成立 捐赠总额已超200万元

短短8小时内，中山大学教育发展基金会接受捐款总额已超过100万元。截至1月28日12时，捐赠总额已超200万元。

抗击疫情，中大在行动。记者了解到，在广大校友的积极倡议下，中山大学校友会与教育发展基金会一道设立“中山大学医疗支援专项基金”，发动全球校友一起抗击疫情。校友们万众一心、群策群力筹集医用防护物资，捐赠购买物资所需资金，为打赢这场不见硝烟的病毒防疫战倾尽全力提供帮助。倡议发出后，短短8小时内，中山大学教育发展基金会接受捐款总额已超过100万元。截至1月28日12时，捐赠总额已超200万元。

中山大学医疗支援专项基金成立

记者了解到，目前，各大医院正面临着物资紧缺的问题，奋战在一线的医护人员更是处在缺乏防护用品的危险情形之下。为了更好地帮助前线的医护人员抗击疫情，挽救生命，攻克难关，在广大中山大学校友的积极倡议下，中山大学教育发展基金会设立“中山大学医疗支援专项基金”，用于中大医疗队支援医院新型冠状病毒病人救治、医用物资采购等。

中大校友均可通过关注“中山大学教育发展基金会”官方微信公众号，点击下方菜单栏“我要捐款”-“中山大学医疗支援专项基金”；或识别相关微信、支付宝进行捐款。

中山大学教育发展基金会秘书处表示，将及时向学校疫情防控领导小组报送捐赠情况，根据需要统筹安排资金使用，并及时通过基金会网站、校友会公众号进行公布，接受各界监督。

8小时捐款超百万

1月26日16时，中山大学校友会、基金会在微信公众号发出《风雨同舟 共抗疫情|中大人行动起来，紧急支援》倡议，迅速发动各地方校友会、院系校友会及各类型校友组织，号召全球各地、各行各业的校友紧急支援，共同抗击疫情。

消息一经发布，即刻得到广大校友热烈回应，校友们迅速行动，自发建立各类工作组，有的积极搜寻医疗防护物资供应商并采购捐赠，有的主动联系各家附属医院了解需求，有的迅速发动各方力量捐款筹款，校友们心系同胞，心怀祖国，万众一心，为抗击疫情不眠不休，拼尽全力，展现出中大人深厚的家国情怀和强烈的社会责任担当。

截至1月26日24时，短短8小时内，中山大学教育发展基金会接受捐款总额已超过100万元。截至1月28日12时，捐赠总额已超200万元。

同时，中山大学校友会在官方微信上详细公布了各个渠道的捐赠款项情况。